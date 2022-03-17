テスラは自動運転ソフトウェア「Full Self-Driving(FSD)」をのベータ版を有償提供しています。このFSDを利用した自動運転中の事故ムービーを公開していたテスラの社員が、2022年2月にムービー公開を理由に解雇されました。Tesla fired an employee after he posted driverless tech reviews on YouTubehttps://www.cnbc.com/2022/03/15/tesla-fired-employee-who-posted-fsd-beta-videos-as-ai-addict-on-youtube.html今回テスラか
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