「BCNランキング」2022年2月14日から20日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）2位BRAVIA XR XRJ-65A80J（ソニー）3位VIERA TH-55JZ2000（パナソニック）4位VIERA TH-55JZ1000（パナソニック）5位BRAVIA XR XRJ-55A90J（ソニー）6位AQUOS OLED 4T-C55DQ1（シャープ）7位BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）8位REGZA 55X8900K（TVS REGZA）