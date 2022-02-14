うさぎのうにまるさんとの日常を描いた漫画が人気の赤血球 （@niihao_）さん。今回は、飼っているうさぎと久しぶりに再会したときのお話です。5泊6日ほど家を空けてたときのうにまるさん。 寂しい思いさせてごめんね。 久しぶりの再会に感情が高ぶる赤血球さん。”家に入った瞬間感動の再会！”と思いきや、うにまるさんはマイペースにスヤスヤ……。 なんと、飼い主である赤血球さんのことを、忘れてしまっていた様子の