星野リゾート信州吟醸パフェ各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。その始まりの地である、長野県の「星のや軽井沢」では、2025年9月1日～11月30日の期間、オリジナルの日本酒と栗やシャインマスカットなど信州ならではの秋の味覚が織りなす「信州吟醸パフェ」を提供します。吟醸アイスや酒粕カステラなど、日本酒のさまざまな味わいを甘味で表現し、栗やシャインマスカットといった秋の