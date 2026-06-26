ひらかたパーク(大阪府枚方市枚方公園町1-1)は、小中学生を中心に大人気のゲーム実況グループ「カラフルピーチ」とのコラボイベント「日本全国！からぴち遊園地計画」を2026年7月11日(土)から8月2日(日)まで開催します。 昨年大人気を博し、2回目の開催となる今回は、屋外プール「ザ・ブーン」をはじめ園内各所が特別装飾で彩られるほか、イベント限定のコラボメニューやオリジナルグッズが登場します。さらに、ファン必見のノベルティ付きコラボチケットの販売や豪華景品が当たるミニゲーム、限定ボイスによるアトラクション案内、園内を巡るスタンプラリーなど、盛りだくさんの企画をご用意しております。 カラフルピーチの世界観に包まれた、特別な夏のひらかたパークを心ゆくまでお楽しみください。

■「日本全国！からぴち遊園地計画」 開催概要

【開催期間】2026年7月11日(土)～8月2日(日) ※期間中休業日あり 【開催場所】ひらかたパーク園内各所 【WEBサイト】https://clpc-themepark-2026.jp 【チケット販売】https://www.asoview.com/channel/tickets/3EoDanhhDi/

■プールエリアの特別装飾や等身大パネルの設置など、園内が「カラフルピーチ」尽くしに！

園内には、特大集合パネルやメンバーの等身大パネル、のぼりが登場。屋外プール「ザ・ブーン」エリアにも、本イベントだけの特別な装飾を施します。さらに、ひらかたパークでしか聴けない限定ボイスによるアトラクション案内や豪華景品が当たる楽しいミニゲーム、園内を巡るスタンプラリーなど、ファン必見の企画を多数展開します。

●オリジナル限定ボイス展開アトラクション 木製コースター エルフ、レッドファルコン、ヘアピンコースター クレージーマウス、ラウディ ●ミニゲーム「もも釣り」 【料金】1プレイ770円(税込) 【景品】アクリルフォトフレーム＋カードセット、A3タペストリー、A4クリアポスター(全11種) 【場所】物販会場「ウィザードヴィレッジ」 ※ 物販会場にて参加券を販売します。物販会場入場に関しては次頁の注意事項をご覧ください。 ●スタンプラリー 【料金】400円(税込) 【場所】物販会場「ウィザードヴィレッジ」 ※ 物販会場にてスタンプラリー用紙を販売します。物販会場入場に関しては次頁の注意事項をご覧ください。

■暑さを吹き飛ばす！ひんやりコラボメニューを展開

夏にぴったりな13種のコラボメニューを展開いたします。コラボメニューを1品ご注文ごとに、限定ノベルティとして「オリジナルコースター（全11種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。この機会にぜひ、お好みのメニューとともにお楽しみください。

【販売場所】ローズヒルキッチン ・のあの夏色！あまあまいちごみるく 900円(税込) ・うりの夏色！つめた～いチョコみるく 900円(税込) ・なおきりの夏色！オーシャンブルーソーダ 900円(税込) 【販売場所】Outdoor BBQ Terrace特設ブース ・ゆあんくんの夏色！きらきらジュエルソーダ 900円(税込) ・たっつんの夏色！サンセットパイン 900円(税込) ・ヒロの夏色！チルタイムなごまみるく 900円(税込) ・シヴァの夏色！がぶっとアップルソーダ 900円(税込) ・誰になるかお楽しみ！夏色フルーツアート 1,000円(税込) 【販売場所】ディッピンドッツ・アイスクリーム ・えとの夏色！きゅんとするオレンジ 900円(税込) ・じゃぱぱの夏色！ふわっとホイップメロン 900円(税込) ・もふの夏色！はじけるパープルソーダ 900円(税込) ・どぬくの夏色！ベリベリホワイトドリンク 900円(税込) ・からぴち印のつぶつぶサマードリンク 1,000円(税込) ※ フルーツアート、コースターは、それぞれ全11種類の中からランダムになります。 ※ お1人さま1会計につき、コラボメニューは3点までご購入いただけます。

■本イベント限定！オリジナルコラボグッズ

ひらかたパーク内「ウィザードヴィレッジ」にて、本イベントのイラストを使用したオリジナルグッズを販売します。 ・アクリルスタンド(全11種) 1,650円(税込) ・アクリルキーホルダー(全11種) 880円(税込) ・クリアファイル2枚セット 880円(税込) ・マシュマロシール 770円(税込) ・アートタオル 2,750円(税込) ・オーロラバッグ 3,080円(税込) ・カチューシャ(全2種) 1,430円(税込) ・ぬいぐるみバッジ (全11種) 1,650円(税込) ・缶バッジ(ランダム全11種) 550円(税込) ・ミニ色紙(ランダム全11種) 550円(税込) ・刺繍ステッカー(ランダム全11種) 880円(税込)

※ 7月11日(土)・12日(日)は、混雑緩和のため時間帯に応じた整理券が必要となります。 【10:00～13:00ご入場】「事前抽選整理券」が必要です。抽選申込期間は7月2日(木)15:00～7月6日(月)23:58です。 【14:00以降ご入場】当日10:00より物販会場付近にて「物販入場整理券」を配布します(配布次第終了)。 ※ 7月13日(月)以降は、混雑状況により「物販入場整理券」を配布します。 ※ お申込みや注意事項につきましては、WEBサイト(https://clpc-themepark-2026.jp)をご確認ください。

■ノベルティ付きコラボチケット

本イベント限定の「チケット風カード」または「BIG缶バッジ」がノベルティとして付いたコラボチケットを販売します。

【販売期間】 前売り券：2026年6月26日(金)15:00～7月10日(金)23:59 当日券：2026年7月11日(土)0:00～8月2日(日)15:00 【販売場所】 オンラインチケットサイト「アソビュー！」 https://www.asoview.com/channel/tickets/3EoDanhhDi/

■「カラフルピーチ」とは

2020年に誕生した実況グループ「カラフルピーチ」略して「からぴち」! 個性豊かなメンバーが繰り広げるストーリーはどれも面白く、クオリティーの高いものばかり！ 公式HP：https://colorful-peach.com/ 公式YouTube：https://www.youtube.com/@colorful_peach 公式X（旧Twitter）：https://x.com/official_clpc 以上

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