株式会社セイワ(本社：東京都江戸川区一之江町3000番地)は、放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」生地を採用した車種専用ワンタッチサンシェードの新モデルを発売しました。





ラインナップ





同社初となる「傘型ワンタッチタイプ」の車種専用モデルで、傘のようにパッと開くだけで装着が完了。各車種のフロントガラス形状に合わせた専用設計により、窓に隙間なくぴったりフィットします。





トヨタ・アルファード/ヴェルファイア(40系)専用モデルと、トヨタ・ノア/ヴォクシー(90系)専用モデル[※日産・セレナ(C28)にも対応]の2ラインナップ。各モデルに放射冷却素材「Radi-Cool」生地(高遮熱)と「チタン銀コーティング」生地(コスパ重視)の2タイプを用意しました。いずれも遮熱効果で車内の熱を抑え、エアコン効率アップも期待できます。





Radi-Cool生地モデルは、自社試験でサンシェード未使用時と比較してダッシュボード表面温度を最大33.4℃低減。酷暑時代のクルマの暑さ対策に、しっかり応える製品です。





自社試験_サーモ画像





■ 傘型ワンタッチタイプ、車種専用モデルに初登場

今回の新モデルは、傘のようにパッと開くだけで装着できる傘型ワンタッチ式。ジャバラ式やポップアップ式より手軽な操作感と、車種専用設計によるぴったりフィットを実現しました。





専用設計でぴったりフィット





・ 傘のようにパッと開くだけで装着完了(傘型ワンタッチ式)

・ 車種専用設計でフロントガラスに隙間なくぴったりフィット(汎用品では防ぎきれない日差しもブロック)

・ スリット構造＋面テープ付きでルームミラー・ドラレコに干渉しない

・ シャフトが柔軟に可動する設計で、大型モニターなどの突起を避けた設置や、ダッシュボードへの突っ張り固定が可能

・ 左右6本の骨先端が柔軟に可動(6.5cmクリアランス)し、ピラー形状を選ばずしっかりフィット

・ 折り畳み傘のようにコンパクト収納(収納袋付き・ドアポケット/シートポケット対応)





機能詳細





■ Radi-Cool生地モデルの性能

放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」は、太陽光の反射と放射冷却を同時に行う先端素材。「基布→ベースコート→反射＋放射冷却層→遮光層」の4層構造により、断熱と遮熱を複合し、蓄熱を防ぎながら効率的に熱を外へ逃がします。





・ 遮熱率60％(区分記号S55ランク) ※

・ 遮光率100％、UVカット率100％ ※

・ ダッシュボード表面温度最大-33.4℃低減(サンシェード未使用時比・自社試験)

・ 他社サンシェードとの比較でも-10.9℃の差(同条件・自社試験)

・ 日焼けや車内の劣化を防ぎ、休憩中のプライバシー保護にも





【自社試験 測定環境】

日時：2025年5月1日11時

場所：東京都江戸川区内駐車場

天候：晴れ／気温25℃

箇所：ダッシュボード(センターモニター上)





※ 第三者機関にてJIS L 1951の規定に準じて遮熱率、JIS L 1925の規定に準じて紫外線遮蔽率、JIS L 1055 A法の規定に準じて遮光率を測定しています。

※記載の結果は生地状態の測定値であり、製品本体の性能を示す数値ではありません。









■ チタン銀コーティング生地モデルの性能

チタン銀コーティング生地は、チタン銀コーティング層と遮熱層の2層構造で日差しをしっかり反射。遮光率・UVカット率はRadi-Coolモデルと同等の100％を確保しつつ、コストを抑えたコスパ重視タイプです。





・ 遮熱率58％(区分記号S55ランク) ※

・ 遮光率100％、UVカット率100％ ※

・ 日焼けや車内の劣化を防ぎ、休憩中のプライバシー保護にも





※ 第三者機関にてJIS L 1951の規定に準じて遮熱率、JIS L 1925の規定に準じて紫外線遮蔽率、JIS L 1055 A法の規定に準じて遮光率を測定しています。

※ 記載の結果は生地状態の測定値であり、製品本体の性能を示す数値ではありません。









■ 人気ミニバンのオーナーに、最上の夏対策を

アルファード、ヴェルファイア、ノア、ヴォクシー、セレナ 国内を代表するミニバンは、大型フロントガラスゆえ夏場の日差しと熱の影響を受けやすい。車種専用設計によるぴったりフィットと、傘型ワンタッチ式の圧倒的な手軽さ。そして放射冷却素材「Radi-Cool(ラディクール)」が実現する、自社試験で確認された高い遮熱効果。3つの強みを兼ね備えた今回の新モデルは、乗り込んだ瞬間から違いを実感できる猛暑時代の必需品です。









■商品概要

品番／販売価格(税込)：

◆トヨタ・アルファード/ヴェルファイア(40系)専用

・ IMP455 Radi-Cool生地(遮熱率60％) 5,980円(税込)

・ IMP454 チタン銀コーティング生地(遮熱率58％)4,480円(税込)





◆トヨタ・ノア/ヴォクシー(90系)専用 ※日産・セレナ(C28)にも対応

・ IMP457 Radi-Cool生地(遮熱率60％) 5,980円(税込)

・ IMP456 チタン銀コーティング生地(遮熱率58％) 4,480円(税込)





発売日：2026年6月

販売先：

・Amazon ： https://www.amazon.co.jp/stores/page/7C5F49A3-F192-43E9-BB32-39DB863BE611?channel=imp454-457

・楽天市場 ： https://www.rakuten.co.jp/happycarlife/contents/imp454-457/

・Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/carlife/imp454457.html?clink=carlife%20iugawm









■製品詳細

https://www.seiwa-c.co.jp/products/imp455/

https://www.seiwa-c.co.jp/products/imp454/

https://www.seiwa-c.co.jp/products/imp457/

https://www.seiwa-c.co.jp/products/imp456/





※掲載写真はすべてイメージです。掲載写真の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。

※ニュースリリース記載の情報(参考価格、仕様、サービスの内容、お問い合わせ先、URL等)は、2026年6月現在の情報です。

※仕様は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。









■会社概要

会社名 ： 株式会社セイワ

本社 ： 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

創業 ： 1964年2月

事業内容： 自動車用品の企画・製造・販売

URL ： https://www.seiwa-c.co.jp