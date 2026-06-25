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【神谷町で、沖縄を感じる夏。】「LAVAROCK」神谷町で、夏恒例「オリオンビールフェア」を2026年7月・8月に開催「オリオン ザ・プレミアム」生ビールと「サザンクロスワイナリー」のワインを販売
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長：伊達美和子）が展開する、溶岩石でジューシーに焼き上げる本格グリル料理レストラン「LAVAROCK」神谷町では、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで、オリオンビール株式会社との取り組みによる「オリオンビールフェア」を開催いたします。
オリオン ザ・プレミアム & LAVAROCKメニューイメージ
「LAVAROCK神谷町」では、神谷町駅至近の「東京ワールドゲート」を拠点に日本全国の逸品の魅力を国内外に向けて発信する取り組み「CoCo JAPAN」プロジェクトと連携し、沖縄を代表するビールメーカー・オリオンビールとコラボした「オリオンビールフェア」を2024年より夏限定で展開しています。
3年目となる本フェアでは、沖縄県名護市に工場を構えるオリオンビール株式会社のプレミアムビール「オリオン ザ・プレミアム」の生ビールを、アラカルトおよび飲み放題プランにてご提供。さらに、同社が手がける「サザンクロスワイナリー」のワイン2種も、アラカルトにてお楽しみいただけます。
夏の食事と相性のよいオリオンビールや、沖縄の素材を活かしたワインを、LAVAROCKならではのグリル料理とともにお楽しみください。
【オリオンビールフェア概要】
販売期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）
実施店舗：Dining & Bar LAVAROCK 神谷町
・オリオン ザ・プレミアム〈樽生〉グラス 900円／パイント 1,500円
沖縄の自然に自生する植物から採取したサンプルの中から発見された 「沖縄酵母OB-001」を使用した、オリオンビールのプレミアムビール。フルーティーな香りとしっかりとしたコク、苦味を抑えたスムースな味わいが特徴です。
・サザンクロスワイナリー パッションフルーツ、シークヮーサーグラス 1,200円／ボトル 6,800円
沖縄の素材を知り尽くしたソムリエが、素材の選定から醸造まで手がけるフルーツ ワイン「サザンクロスワイナリー」。発酵中に果実を漬け込む独自製法「Macération Fruits（マセラシオン フリュイ）」により、フレッシュな果実感を引き出しています。華やかな香りと心地よい酸味が広がるパッションフルーツ、爽やかな香りと軽やかな酸味にほのかな香ばしさが重なるシークヮーサーの2種をご用意いたします。
※価格はすべて税込です
※写真はすべてイメージです
■Dining & Bar LAVAROCK 神谷町
所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル 1階
電話番号：03-6452-9640
営業時間：11:30〜14:30（LO 14:00） 17:00〜22:00 （LO 21:00）
定休日：土日祝日席数：168席（ダイニング76席、シェフズテーブル12席、バーエリア58席、個室 1室22席）
オンライン予約：https://res-reserve.com/ja/restaurants/lavarock-k
WEBサイト：https://www.mt-restaurant.com/lavarock-k/
Instagram：https://www.instagram.com/lavarock.kamiyacho/
◆「CoCo JAPAN（ココジャパン）」とは
日本全国の逸品の魅力を国内外に向けて発信する「CoCo JAPAN」プロジェクトは、日本各地の優れた逸品を発掘し、国内外へと羽ばたくサポートを行う事業として、森トラスト株式会社により2022年7月に始動しました。都心でのプロモーション機会の提供、森トラストグループのオフィスやホテル施設を利用したイベントの実施、商談会などの販路拡大や成長支援を通じて、日本全国の「隠れた逸品」を発信していきます。
ホームページ：https://www.cocojapan.jp/
◆ LAVAROCK(ラヴァロック)とは
店名の由来である溶岩石（LAVAROCK）の遠赤外線効果により、素材のうまみを最大限に引き出しながら焼き上げる、ジューシーで香り豊かなグリル料理をシグニチャーメニューとするレストランです。居心地の良い佇まいをコンセプトとした空間で、都会的なダイニング体験をお楽しみいただけます。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 マーケティング部 マーケティング・広報担当：神事（じんじ）
TEL：03-6409-2805 / E-mail：pr@mt-restaurant.com
関連リンク
LAVAROCK 神谷町
https://www.mt-restaurant.com/lavarock-k/
LAVAROCK 神谷町 公式インスタグラム
https://www.instagram.com/lavarock.kamiyacho/
オリオン ザ・プレミアム & LAVAROCKメニューイメージ
3年目となる本フェアでは、沖縄県名護市に工場を構えるオリオンビール株式会社のプレミアムビール「オリオン ザ・プレミアム」の生ビールを、アラカルトおよび飲み放題プランにてご提供。さらに、同社が手がける「サザンクロスワイナリー」のワイン2種も、アラカルトにてお楽しみいただけます。
夏の食事と相性のよいオリオンビールや、沖縄の素材を活かしたワインを、LAVAROCKならではのグリル料理とともにお楽しみください。
【オリオンビールフェア概要】
販売期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）
実施店舗：Dining & Bar LAVAROCK 神谷町
・オリオン ザ・プレミアム〈樽生〉グラス 900円／パイント 1,500円
沖縄の自然に自生する植物から採取したサンプルの中から発見された 「沖縄酵母OB-001」を使用した、オリオンビールのプレミアムビール。フルーティーな香りとしっかりとしたコク、苦味を抑えたスムースな味わいが特徴です。
・サザンクロスワイナリー パッションフルーツ、シークヮーサーグラス 1,200円／ボトル 6,800円
沖縄の素材を知り尽くしたソムリエが、素材の選定から醸造まで手がけるフルーツ ワイン「サザンクロスワイナリー」。発酵中に果実を漬け込む独自製法「Macération Fruits（マセラシオン フリュイ）」により、フレッシュな果実感を引き出しています。華やかな香りと心地よい酸味が広がるパッションフルーツ、爽やかな香りと軽やかな酸味にほのかな香ばしさが重なるシークヮーサーの2種をご用意いたします。
※価格はすべて税込です
※写真はすべてイメージです
■Dining & Bar LAVAROCK 神谷町
所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル 1階
電話番号：03-6452-9640
営業時間：11:30〜14:30（LO 14:00） 17:00〜22:00 （LO 21:00）
定休日：土日祝日席数：168席（ダイニング76席、シェフズテーブル12席、バーエリア58席、個室 1室22席）
オンライン予約：https://res-reserve.com/ja/restaurants/lavarock-k
WEBサイト：https://www.mt-restaurant.com/lavarock-k/
Instagram：https://www.instagram.com/lavarock.kamiyacho/
◆「CoCo JAPAN（ココジャパン）」とは
日本全国の逸品の魅力を国内外に向けて発信する「CoCo JAPAN」プロジェクトは、日本各地の優れた逸品を発掘し、国内外へと羽ばたくサポートを行う事業として、森トラスト株式会社により2022年7月に始動しました。都心でのプロモーション機会の提供、森トラストグループのオフィスやホテル施設を利用したイベントの実施、商談会などの販路拡大や成長支援を通じて、日本全国の「隠れた逸品」を発信していきます。
ホームページ：https://www.cocojapan.jp/
◆ LAVAROCK(ラヴァロック)とは
店名の由来である溶岩石（LAVAROCK）の遠赤外線効果により、素材のうまみを最大限に引き出しながら焼き上げる、ジューシーで香り豊かなグリル料理をシグニチャーメニューとするレストランです。居心地の良い佇まいをコンセプトとした空間で、都会的なダイニング体験をお楽しみいただけます。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 マーケティング部 マーケティング・広報担当：神事（じんじ）
TEL：03-6409-2805 / E-mail：pr@mt-restaurant.com
関連リンク
LAVAROCK 神谷町
https://www.mt-restaurant.com/lavarock-k/
LAVAROCK 神谷町 公式インスタグラム
https://www.instagram.com/lavarock.kamiyacho/