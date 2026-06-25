BOTEJYU Group ×『にゃんこ大戦争』初コラボ開催！

1946年に創業し、80周年を迎えたお好み焼専門店の老舗「ぼてぢゅう®」などを運営する「BOTEJYU Group」（大阪府大阪市、代表取締役社長：栗田 英人、以下「当社」）は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』とのコラボレーションキャンペーンを、2026年7月1日（水）～8月31日（月）期間限定で開催いたします。





■＜ BOTEJYU Group ×『にゃんこ大戦争』＞特設ページ

https://botejyu.co.jp/battlecats2026



当社は1946年にお好み焼専門店として誕生して以来、「おいしいものを、まっすぐにつくる」という想いのもと、お好み焼をはじめとする日本の食文化の魅力を大切にしてまいりました。カウンター方式やマヨネーズを使った味付けなど、現在では大阪の食文化として親しまれている数々のスタイルを生み出しながら、地域に根ざした「カジュアルで美味しい日本食文化」の伝統を受け継いでいます。

その一方で、時代の変化に合わせた挑戦と革新を重ね、国内外へと事業を広げ、多くのお客様に支えられながら現在に至ります。

こうした取り組みの一環として、BOTEJYU Groupでは、さまざまな作品の世界観やキャラクターの魅力を“食”や“体験”を通じて楽しんでいただけるコラボレーション企画を展開しています。

このたび、個性豊かでどこかクセになる“キモかわ”なにゃんこたちが、日本を、未来を、宇宙の果てまで侵略していくスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』とのコラボレーションが実現しました。

『にゃんこ大戦争』が持つ親しみやすさや遊び心、印象的なキャラクターの魅力と、BOTEJYU Groupが大切にしてきた“食の楽しさ”が重なり合うことで、作品ファンの方はもちろん、ご家族連れをはじめとする幅広いお客様に、ここでしか味わえない特別な食体験をお届けします。

本キャンペーンでは、全国のBOTEJYU Group対象店舗にて、ネコ、タンクネコ、キモネコ、ネコフィーバー、巨神ネコなどをモチーフにしたコラボメニューや、オリジナルグッズを販売いたします。

ぼてぢゅう®ならではのお好み焼、焼そば、たこ焼、オムモダン、ドリンクなどの人気メニューと、『にゃんこ大戦争』のユニークな世界観を掛け合わせることで、見た目にも楽しく、作品の魅力を感じていただけるラインアップをご用意しました。

また、対象メニューのご注文で手に入るオリジナルノベルティや、コラボ開催を記念した限定グッズも展開いたします。店頭では、コラボならではの世界観をお楽しみいただける施策を通じて、ご来店いただいたお客様に、お食事とともに特別な時間をお過ごしいただける空間を演出します。

さらに、コラボ開催を記念して、X（旧Twitter）にてSNSキャンペーンも実施いたします。​​​​​

ぜひこの機会に、ぼてぢゅう®で『にゃんこ大戦争』の世界観とともに、ここでしか味わえないコラボメニュー、オリジナルノベルティ、限定グッズをお楽しみください。

■キャンペーン概要

BOTEJYU Group ×『にゃんこ大戦争』コラボキャンペーン

■コラボ期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【コラボメニュー】

・レストラン通常店舗

ネコの2色お好み焼

タンクネコのお好み焼

ネコフィーバーの焼そば

巨神ネコのオムモダン

キモネコの2色たこ焼

・フードコート店舗

ネコのモダン焼

ネコフィーバーの焼そば

キモネコの2色たこ焼









・ドリンク／全店共通

黄マタタビ ソーダ(マンゴーソーダ）

赤マタタビ ソーダ(ざくろソーダ）

青マタタビ ソーダ(ブルーソーダ)

緑マタタビ ソーダ(キウイソーダ)

紫マタタビ ソーダ(巨峰ソーダ)

黄マタタビ ミルク(マンゴーフルーツミルク）

赤マタタビ ミルク(ざくろフルーツミルク）

青マタタビ ミルク(ブルーフルーツミルク）

緑マタタビ ミルク(キウイフルーツミルク）

紫マタタビ ミルク(巨峰フルーツミルク）

※コラボドリンクを1杯ご注文につき、クッキーくじに1回挑戦できます。

※ドリンクは、ゲーム内のアイテム「マタタビ」をモチーフにしたオリジナルドリンクです。植物のマタタビは使用しておりません。

■対応店舗：ぼてぢゅう本店®︎、ぼてぢゅう®、JAPAN TRAVELING RESTAURANT®、ぼてぢゅう屋台®、てっぱん屋台®、全国ご当地グルメ屋台®、ぼてや®、日本ご当地グルメ屋台®、全国ご当地丼ぶり屋台®（国内36店舗）



※販売メニュー・ドリンク、販売価格は店舗により異なります。

※最新情報は特設ページ、店頭、公式SNSをご確認ください。

■フード・ドリンク注文特典

コラボメニューを1品ご注文につき、オリジナル限定キラキラステッカー（全5種）をランダムで1点プレゼントいたします。

どのデザインが当たるかは、受け取ってからのお楽しみとなります。

※キラキラステッカーおよびクッキーは数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※キラキラステッカーおよびクッキーの絵柄・デザインはお選びいただけません。

※配布条件、対象メニュー、配布方法は店舗により異なる場合がございます。

※特典内容は変更となる場合がございます。詳細は特設ページ・店頭にてご確認ください。

■オリジナルグッズ販売

オンラインショップ：https://tokyogetsmall.com/collections/botejyu_battlecats2026

コラボ開催を記念して、『にゃんこ大戦争』のキャラクターたちをデザインしたオリジナルグッズを販売いたします。

ぼてぢゅう®らしいモチーフや店頭の世界観を取り入れた、コラボならではのデザインでご用意しました。お食事とあわせて、記念性の高いアイテムとしてもお楽しみいただけます。





スライドキーホルダー（全1種）

1個\1,000（税込1,100）





トレーディングふわふわ缶バッジ（全5種）

各\600（税込660）





トレーディングダイカットアクリルキーホルダー（全5種）

各\700（税込770）





クリアファイル（全1種）

1枚\500（税込550）





■SNSキャンペーン

コラボ開催を記念し、X（旧Twitter）にて2つのキャンペーンを実施いたします。

【店頭フォト投稿キャンペーン】

「@BOTEJYU_GroupJP」と「@PONOS_GAME」をフォローのうえ、店舗で注文したコラボメニューの写真を「#にゃんこ大戦争」「#ぼてぢゅうフォト」を付けて投稿いただいた方の中から抽選で5名様に、「ぼてぢゅうグループお食事券3,000円分」と「フード・ドリンク購入特典キラキラステッカー（5枚1セット）」をプレゼントいたします。

【リポストキャンペーン】

「@BOTEJYU_GroupJP」と「@PONOS_GAME」をフォローし、対象投稿をリポストいただいた方の中から抽選で5名様に、「ぼてぢゅう グループお食事券1,000円分」と「フード・ドリンク購入特典キラキラステッカー（5枚1セット）」をプレゼントいたします。

応募期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）





■対象店舗

＜ぼてぢゅう本店＞

道頓堀（7/19まで）

＜ぼてぢゅう＞

渋谷店、新宿サブナード店（7/19まで）、池袋東武店（7/19まで）、横浜ランドマーク店（7/19まで）、調布パルコ店、アゼリア川崎店、アトレ大井町店、ウィング上大岡店、御徒町店（7/19まで）、HEPナビオ店（7/19まで）、阪急サン広場店、新大阪駅店、天王寺ミオ店（7/19まで）、天保山店、梅田店、神戸ハーバーランド店（7/19まで）、ぼてぢゅう1946 関西国際空港店（7/19まで）

＜ぼてぢゅう屋台＞

Pasar守谷店、イオンモール伊丹店、イオンモール大阪ドームシティ店、三井アウトレットパーク入間店、酒々井アウトレット店、成田国際空港店

＜てっぱん屋台＞

ダイバーシティ東京プラザ店、ららぽーと湘南平塚店、三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド店、神戸三田プレミアム・アウトレット店

＜ぼてや＞

アクアシティ店

＜静岡ご当地グルメ屋台＞

御殿場プレミアムアウトレット店

＜全国ご当地グルメ屋台＞

セブンパークアリオ柏店、阪急西宮ガーデンズ店

＜全国ご当地丼ぶり屋台＞

ジ・アウトレット広島店

＜日本ご当地グルメ屋台＞

ふかや花園プレミアムアウトレット店

＜Japan Traveling Restaurant by BOTEJYU＞

関西国際空港店、中部国際空港店（7/19まで）

※一部店舗では開催期間が​​7月19日（日）までとなります。

■公式SNS

X：https://botejyu.co.jp/sns_twitter/

Facebook：https://botejyu.co.jp/sns_fb/

Instagram：https://botejyu.co.jp/sns_insta/

LINE：https://botejyu.co.jp/sns_line/





【ご予約制限のある店舗】

・JTR 関西国際空港店：ご予約不可（制限エリア内）

・JTR 中部国際空港店：ご予約不可

・ぼてぢゅう 池袋東武店：土日祝はご予約不可

・ぼてぢゅう 新大阪駅店：2名様よりご予約可／土日祝はご予約不可

・ぼてぢゅう本店 道頓堀：22:00以降はご予約不可

・フードコート：ご予約不可





■『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

■ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「©PONOS Corp.」の記載をお願いいたします。

© PONOS Corp.

■BOTEJYU Groupについて

～未来に続く、日本料理を。～

TASTE OF PASSION

1946年にお好み焼専門店として誕生し、世界で170店舗(2026年6月現在)を展開する「BOTEJYU Group」は、創業以来80年、多くのお客様に支持されてまいりました。

当社発祥のモダン焼やマヨネーズのトッピングは、日本が誇る“粉もの文化”として定着しました。現在はお好み焼などの鉄板焼にとどまることなく、うどん、ラーメン、丼ぶりといった日本食やご当地グルメを国内外に発信しています。これからも地域の想いと歴史を大切にし、日本の食文化を世界中の人々に伝えるべく活動を続けてまいります。

業務 ： お好み焼専門店『ぼてぢゅう®』をはじめとする飲食店運営に関わる業務

本社所在地 ： 大阪府大阪市西成区岸里東2丁目1番11号

BOTEJYU Groupビル 2F / 3F

代表者 ： 代表取締役社長 栗田 英人

公式ホームページ： https://botejyu.co.jp/