吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム『シェアレストラン』を利用した『話聞こか屋さん（仮）』が2026年6月24日にオープンしたことを報告します。 『話聞こか屋さん（仮）』は、「100人の人生を聞くまで終われない店」をコンセプトに掲げるユニークな酒場です。

店主のさゆりさん、まとさんは全国の酒場を巡る中で出会いました。さらに酒場で紹介されたシェアレストランをきっかけに同じ会社で働くことになり、酒場が人生を変える場所であることを実感したといいます。 そんな二人が始めたのは、料理やお酒を主役にした店ではありません。 主役は「人の話」です。 社長、会社員、学生、フリーター、夢を追う人、人生に迷う人--。酒場には履歴書には書かれない物語があります。 『話聞こか屋さん（仮）』では、来店者一人ひとりの人生に耳を傾け、その人数をカウントしていきます。100人の人生を聞くまで、店名の「（仮）」は外れません。 オープン初日で記録された人数は「1/100」。 残り99人の物語が、この酒場を完成させていきます。

店主コメント

「酒場で出会った人たちの話を聞くのが好きです。 人生には誰にも言えないことや、思わず誰かに話したくなることがあります。 この店では肩書きではなく、その人自身の話を聞きたいと思っています。 100人の人生を聞くまで、店名の『仮』は取りません。」

メニュー概要

料金： ・チャージ 1,000円 ・アルコール 800円～ ・フード 500円～

店舗情報

店名：話聞こか屋さん（仮） オープン日：2026年6月24日 営業日時：毎週水曜日 18:00～22:00 場所：東京都新宿区高田馬場3-8-17 道しるべCafe内 Instagram：@here2.hearu

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/