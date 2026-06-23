イベントのご案内

拝啓 盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 平素よりMarineTraffic by Kplerをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 このたびKplerでは、日本市場におけるMarineTrafficおよびMarineTraffic risk and complianceの活用拡大を記念し、日頃よりご利用いただいている皆様への感謝と、最新情報の共有を目的としたイベントを開催いたします。 MarineTrafficは、世界最大級のAISネットワークを基盤とする海上データ基盤として、海運・海事産業のみならず、商社、エネルギー、金融、保険、物流、舶用メーカー・造船、港湾、官公庁、研究機関、さらには自律運航、衛星・リモートセンシング分野など、幅広い領域で活用されています。 本イベントでは、急速に変化する国際情勢や規制環境を踏まえながら、MarineTrafficおよびMarineTraffic Risk & Complianceの最新アップデート、国内外のお客様による活用事例、市場動向、今後のプロダクトビジョンについてご紹介いたします。 また、グローバルのプロダクト・スペシャリストも来日し、日本市場における最新動向に加え、世界各国での先進的な取り組みや今後の展望について共有いたします。 イベント後半にはレセプションも予定しております。海事データ、リスクインテリジェンス、AIの活用に取り組む様々な業界の皆様との交流・情報交換の機会としてもご活用いただければ幸いです。 本イベントは招待制・事前登録制となります。 **会場の都合上、定員に達し次第、受付を終了させていただく**場合がございます。 皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。 敬具

https://events.kpler.com/qqk0MEt?utm_source=StarMarinePR&utm_campaign=ShipTracking_Maritime_Event_Kpler_Tokyo_Maritime_Briefing_July_2026&utm_medium=email

イベント概要

**日時：**2026年7月16日（木） 14:00～18:00 （受付開始 14:00、プログラム開始 14:30） **会場：**東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井カンファレンス ABCDルーム 住所：〒102-0094東京都千代田区紀尾井町1番4号 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー4階 **参加費：**無料（招待制・事前登録制）*お早めにお申し込みください ＊ 海運・造船・港湾・政府・自治体・研究機関等の役員・課長級以上歓迎 （学生・係長級以下、競合の方々のご参加はご遠慮いただいております） **定員：**300名 **ドレスコード：**ビジネスカジュアル **主催：**Kpler

アジェンダ（予定）

**14:00｜**受付開始 **14:30｜**開会のご挨拶 **14:40｜**Kpler Maritime Japanの歩み：導入拡大と業界別活用事例 **15:10｜**船舶追跡から戦略的リスクインテリジェンスへ：これからの海事課題への対応 **15:40｜**休憩 **16:00｜**制裁リスクを先回りする：MarineTraffic Risk & Complianceが1年で業界標準となった理由 **16:30｜**海事業界におけるAIの実践的活用事例 **16:50｜**海事業界の変革を加速する：Kpler Maritimeの成長、ビジョン、ロードマップ **17:10｜**ネットワーキングレセプション **18:00｜**閉会のご挨拶

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登壇者

**山田 優（Yu Yamada）** APAC Maritime Commercial, Kpler

**Dimitris Ampakzidis** Maritime Risk & Compliance Manager, Kpler

**大山 光太（Kota Oyama）** APAC Maritime Account Management, Kpler

**Keith Tan** Head, MarineTraffic Inbox, Kpler

**Damien See Toh** APAC Maritime Commercial Team Lead, Kpler

ご不明な点や詳細についてのお問い合わせは、events@kpler.com までお気軽にご連絡ください。 敬具 Kpler Events Team