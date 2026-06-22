純電動ローダー市場規模分析レポート：2026年は9485百万米ドルに到達予測
純電動ローダーとは
純電動ローダーは、エンジンや燃料システムを完全に排除し、高電圧バッテリーと電動モーターによって駆動する建設機械である。純電動ローダーは走行モーターと油圧駆動モーターを電子制御システムで統合管理し、掘削、積込み、運搬、荷下ろしなどの作業を高効率で実行する。
現在の純電動ローダー市場では、リン酸鉄リチウム電池や高出力永久磁石同期モーターの採用が主流となっている。例えば、Volvo GroupのL120 Electricは高効率モーターと大容量バッテリーを組み合わせることで、従来機と同等の作業性能を実現している。また、Komatsuや柳工機械は電池メーカーとの協業を強化し、稼働時間の延長や急速充電技術の開発を進めている。
過去6か月間では、高出力インバーターやスマート熱管理システムの導入が進み、純電動ローダーの稼働効率向上とバッテリー寿命延長が業界の重要テーマとなっている。純電動ローダー市場は、建設機械業界における脱炭素化、電動化技術の進展、および運用コスト削減ニーズを背景に急速な発展段階へ移行している。
近年、純電動ローダーは従来のディーゼル式建設機械に代わる次世代ソリューションとして注目を集めている。特に建設現場、鉱山、港湾、物流センターなどでは、CO?排出削減や騒音規制への対応が求められており、純電動ローダーの導入が加速している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353196/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353196/images/bodyimage2】
図. 純電動ローダーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「純電動ローダー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、純電動ローダーの世界市場は、2025年に8566百万米ドルと推定され、2026年には9485百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で推移し、2032年には13153百万米ドルに拡大すると見込まれています。
純電動ローダー市場を支えるサプライチェーン構造
純電動ローダーのサプライチェーンは大きく上流、中流、下流の三層構造で形成される。
上流では動力電池、電動モーター、パワーエレクトロニクス、BMS（バッテリーマネジメントシステム）、熱管理システム、電動油圧アクチュエータなどが主要構成要素となる。従来の建設機械と比較して、純電動ローダーは電子制御技術への依存度が大幅に高まっている。
中流ではCaterpillar、Komatsu、Volvo Group、XCMG Group、SANY Groupなどの建機メーカーが完成車両の開発・製造を担う。一方、下流では建設、鉱山、物流、農林業、港湾運営事業者が主要顧客となっている。
2025年の純電動ローダー販売台数は約15万3,000台、生産能力は25万台に達すると予測されている。また、平均販売価格は1台当たり約5万6,000米ドル、粗利益率は約30％とされ、建設機械業界の中でも比較的高い収益性を維持している。
純電動ローダー需要拡大を支える主要アプリケーション
純電動ローダー市場の需要は、従来の実証実験段階から本格的な商業運用段階へ移行している。特に建設現場や鉱山では、燃料コスト削減と環境規制対応を目的として純電動ローダーの採用が増加している。
純電動ローダーは、エンジンや燃料システムを完全に排除し、高電圧バッテリーと電動モーターによって駆動する建設機械である。純電動ローダーは走行モーターと油圧駆動モーターを電子制御システムで統合管理し、掘削、積込み、運搬、荷下ろしなどの作業を高効率で実行する。
現在の純電動ローダー市場では、リン酸鉄リチウム電池や高出力永久磁石同期モーターの採用が主流となっている。例えば、Volvo GroupのL120 Electricは高効率モーターと大容量バッテリーを組み合わせることで、従来機と同等の作業性能を実現している。また、Komatsuや柳工機械は電池メーカーとの協業を強化し、稼働時間の延長や急速充電技術の開発を進めている。
過去6か月間では、高出力インバーターやスマート熱管理システムの導入が進み、純電動ローダーの稼働効率向上とバッテリー寿命延長が業界の重要テーマとなっている。純電動ローダー市場は、建設機械業界における脱炭素化、電動化技術の進展、および運用コスト削減ニーズを背景に急速な発展段階へ移行している。
近年、純電動ローダーは従来のディーゼル式建設機械に代わる次世代ソリューションとして注目を集めている。特に建設現場、鉱山、港湾、物流センターなどでは、CO?排出削減や騒音規制への対応が求められており、純電動ローダーの導入が加速している。
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図. 純電動ローダーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「純電動ローダー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、純電動ローダーの世界市場は、2025年に8566百万米ドルと推定され、2026年には9485百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で推移し、2032年には13153百万米ドルに拡大すると見込まれています。
純電動ローダー市場を支えるサプライチェーン構造
純電動ローダーのサプライチェーンは大きく上流、中流、下流の三層構造で形成される。
上流では動力電池、電動モーター、パワーエレクトロニクス、BMS（バッテリーマネジメントシステム）、熱管理システム、電動油圧アクチュエータなどが主要構成要素となる。従来の建設機械と比較して、純電動ローダーは電子制御技術への依存度が大幅に高まっている。
中流ではCaterpillar、Komatsu、Volvo Group、XCMG Group、SANY Groupなどの建機メーカーが完成車両の開発・製造を担う。一方、下流では建設、鉱山、物流、農林業、港湾運営事業者が主要顧客となっている。
2025年の純電動ローダー販売台数は約15万3,000台、生産能力は25万台に達すると予測されている。また、平均販売価格は1台当たり約5万6,000米ドル、粗利益率は約30％とされ、建設機械業界の中でも比較的高い収益性を維持している。
純電動ローダー需要拡大を支える主要アプリケーション
純電動ローダー市場の需要は、従来の実証実験段階から本格的な商業運用段階へ移行している。特に建設現場や鉱山では、燃料コスト削減と環境規制対応を目的として純電動ローダーの採用が増加している。