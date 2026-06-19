全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「賢者の選択サクセッション」を放送しております。6月20日（土）あさ6時30分からは、『事業創継と「新たなコンセプト」』を放送いたします。

1．番組概要

日本の社会課題である事業承継問題を解決するため、ビジネスを創り・継ぐ立場の事例から「事業承継」の在り方を探る番組「賢者の選択サクセッション」。毎回課題に直面した経営者をスタジオに招き、番組メインMCの入山章栄氏がどのように承継問題を解決していったのか、インタビューを通じ、その解決策を紐解いていきます。 ■番組MC：早稲田大学ビジネススクール 教授 入山章栄 ■ゲスト：バリュエンスホールディングス株式会社 代表取締役 嵜本 晋輔

2．放送内容

#36 事業承継と「新たなコンセプト」

ブランド買取「なんぼや」やプレオウンド・ブランドショップ「ALLU」を展開するバリュエンスホールディングス。創業からわずか7年で上場を果たし、年商800億円超へと成長させた嵜本氏は、元Jリーガーという異色の経歴を持つ経営者。かつてはプロのサッカー選手としてプレーするも、3年目に戦力外通告を受けた。その後、父親が経営するリサイクル事業に参画し、ビジネスの世界で再出発。そこからどのように事業を進化させ、業界を代表する企業へと成長させたのか。 今回は、次世代の経営者としてのビジネスのあり方を、どのようなコンセプトで発展させたのかを深掘り。ブランド品だけでなく、自動車から骨董品、不動産まで、あらゆるモノの価値を問い直そうという思想のルーツとは。

3．放送スケジュール

6月20日（土）あさ6時30分～7時00分 ■BS12 トゥエルビ 番組ホームページ：https://www.twellv.co.jp/program/documentary/kenja-succession/ ■賢者の選択サクセッション 公式サイト： https://kenja-succession.com/

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。