NBC「第24回スタートアップ・メンタリング・プログラム（SMP）」開催 株式会社SAKIGAKE JAPANが最優秀賞、あっと株式会社が優秀賞を受賞
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（NBC）（東京都港区）は、2026年6月17日、オルクドールサロンAOYAMAにて「第24回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（SMP）」を開催いたしました。
SMPは、成長を目指すスタートアップ・ベンチャー企業が、現役上場企業経営者の前で事業プレゼンテーションを行い、実践的なメンタリングを受けるNBCの起業家育成プログラムです。
2019年の開始以来、数多くの成長企業を支援しており、出場企業と上場企業経営者との間で、資金調達、業務提携などのビジネスマッチングも生まれています。
今回のSMPでは、
・ゲノム解析を活用した予防医療・ヘルスケア
・高額資産の共同所有プラットフォーム
・毛細血管解析による未病・健康管理
・音楽権利流通プラットフォーム
・防災テクノロジーの国内外展開
など、多様な分野で事業展開する5社が登壇いたしました。
現役上場企業経営者による審査・メンタリングの結果、株式会社SAKIGAKE JAPAN（代表取締役CEO 近藤 宗俊 氏）が最優秀賞、あっと株式会社（代表取締役 武野 團 氏）が優秀賞を受賞いたしました。
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■最優秀賞
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株式会社SAKIGAKE JAPAN
代表取締役CEO 近藤 宗俊 氏
日本発の防災技術・防災製品を国内外へ展開する防災プラットフォーム事業を展開。
国内外の優れた防災テクノロジーを組み合わせる独自の事業モデルや、海外市場を見据えた成長戦略、既に進めている海外展開の実績が高く評価されました。
https://sakigakejp.com/
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■優秀賞
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あっと株式会社
代表取締役 武野 團 氏
毛細血管可視化技術を活用した未病・健康管理ソリューションを展開。
長年の研究開発による技術的優位性に加え、医療・ヘルスケア分野における高い社会性と事業成長の可能性が評価されました。
https://kekkan-bijin.jp/
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■その他の登壇企業（登壇順）
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■株式会社Zene
代表取締役 井上 昌洋 氏
ゲノム解析技術を活用し、一人ひとりに最適な予防医療・健康管理の実現を目指すヘルスケア事業を展開。
プレゼンテーションでは、遺伝子情報を活用した疾患リスク分析や、がん検診の最適化など、予防医療分野における新たな可能性について紹介されました。
https://www.zene.co.jp/
■GCT JAPAN株式会社
代表取締役 岡川 紘士 氏
別荘や高額不動産などの共同所有を可能にするプラットフォーム事業を展開。
高額資産を細分化し、多くの人が利用可能にする新しい所有モデルについて発表されました。
https://gct-japan.jp/
■株式会社DRL
CEO 伏島 和雄 氏
アーティストとファンを直接つなぐ新たな音楽権利流通プラットフォーム事業を展開。
既存の音楽配信サービスとは異なる収益分配モデルを提案し、アーティスト支援の新たな仕組みについて発表しました。
https://www.drl-j.com/
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■審査員・メンター
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有本 隆浩 氏
（株式会社MS-Japan 代表取締役会長CEO／NBC副会長／アントレプレナー創出委員会 委員長）
SMPは、成長を目指すスタートアップ・ベンチャー企業が、現役上場企業経営者の前で事業プレゼンテーションを行い、実践的なメンタリングを受けるNBCの起業家育成プログラムです。
2019年の開始以来、数多くの成長企業を支援しており、出場企業と上場企業経営者との間で、資金調達、業務提携などのビジネスマッチングも生まれています。
今回のSMPでは、
・ゲノム解析を活用した予防医療・ヘルスケア
・高額資産の共同所有プラットフォーム
・毛細血管解析による未病・健康管理
・音楽権利流通プラットフォーム
・防災テクノロジーの国内外展開
など、多様な分野で事業展開する5社が登壇いたしました。
現役上場企業経営者による審査・メンタリングの結果、株式会社SAKIGAKE JAPAN（代表取締役CEO 近藤 宗俊 氏）が最優秀賞、あっと株式会社（代表取締役 武野 團 氏）が優秀賞を受賞いたしました。
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■最優秀賞
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株式会社SAKIGAKE JAPAN
代表取締役CEO 近藤 宗俊 氏
日本発の防災技術・防災製品を国内外へ展開する防災プラットフォーム事業を展開。
国内外の優れた防災テクノロジーを組み合わせる独自の事業モデルや、海外市場を見据えた成長戦略、既に進めている海外展開の実績が高く評価されました。
https://sakigakejp.com/
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■優秀賞
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あっと株式会社
代表取締役 武野 團 氏
毛細血管可視化技術を活用した未病・健康管理ソリューションを展開。
長年の研究開発による技術的優位性に加え、医療・ヘルスケア分野における高い社会性と事業成長の可能性が評価されました。
https://kekkan-bijin.jp/
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■その他の登壇企業（登壇順）
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■株式会社Zene
代表取締役 井上 昌洋 氏
ゲノム解析技術を活用し、一人ひとりに最適な予防医療・健康管理の実現を目指すヘルスケア事業を展開。
プレゼンテーションでは、遺伝子情報を活用した疾患リスク分析や、がん検診の最適化など、予防医療分野における新たな可能性について紹介されました。
https://www.zene.co.jp/
■GCT JAPAN株式会社
代表取締役 岡川 紘士 氏
別荘や高額不動産などの共同所有を可能にするプラットフォーム事業を展開。
高額資産を細分化し、多くの人が利用可能にする新しい所有モデルについて発表されました。
https://gct-japan.jp/
■株式会社DRL
CEO 伏島 和雄 氏
アーティストとファンを直接つなぐ新たな音楽権利流通プラットフォーム事業を展開。
既存の音楽配信サービスとは異なる収益分配モデルを提案し、アーティスト支援の新たな仕組みについて発表しました。
https://www.drl-j.com/
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■審査員・メンター
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有本 隆浩 氏
（株式会社MS-Japan 代表取締役会長CEO／NBC副会長／アントレプレナー創出委員会 委員長）