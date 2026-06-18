ビッグホリデー株式会社(本社：東京都文京区本郷3-19-2 BHビル、代表取締役社長：岩崎 安利)は、グループ経営のさらなる高度化と持続的成長の実現を目的として、2026年7月7日(火)付で代表取締役社長の交代を決定いたしました。

あわせて同日付で、持株会社「ビッグホリデーホールディングス株式会社」を設立し、グループ全体の経営管理機能を担うホールディングス体制へ移行いたします。

現ビッグホリデー株式会社は、事業会社として持株会社傘下において旅行事業を継続してまいります。





代表取締役社長 岩崎 弘利(2026年7月7日就任予定) 代表取締役会長 岩崎 安利(同日就任予定)





当社は、グループ各社とともに、旅行事業を中心に、時代の変化やお客様のニーズに応じたサービスの提供に取り組んでまいりました。一方で、事業環境の変化が一段と速まる中、今後も安定的かつ継続的に成長していくためには、グループ全体の経営資源を最適に配分し、各事業の競争力をさらに高める体制づくりが必要であると判断いたしました。ホールディングス体制への移行により、グループ全体の経営戦略・管理機能を強化するとともに、各事業会社がそれぞれの事業特性に応じて迅速に意思決定できる体制を整えます。これにより、経営の効率化、事業成長の加速、人材・ノウハウの有効活用を進め、グループとしての企業価値向上を目指してまいります。新体制のもと、当社グループは、これまで培ってきた旅行事業の知見とネットワークを活かし、お客様、取引先、地域社会の皆さまにより一層貢献できる企業グループを目指してまいります。









■代表取締役について

【就任予定日】

2026年7月7日(火)

【新体制】

代表取締役会長 岩崎 安利(現 代表取締役社長)

代表取締役社長 岩崎 弘利(現 取締役)









■持株会社設立について

【設立予定日】

2026年7月7日(火)

【移行形態】

持株会社(ホールディングス)体制

【持株会社社名】

ビッグホリデーホールディングス株式会社









■代表取締役会長 岩崎 安利 コメント

ビッグホリデーは創業以来、全国のパートナー販売店の皆さまと共に歩む「共存共栄」の精神を大切にしながら、旅行を通じて人々の余暇を豊かにする事業を展開してまいりました。旅行業界が大きな転換期を迎える今、DXの推進と、長年培ってきた信頼関係を生かしたきめ細かな対応を両立させることが重要です。新社長には、こうした当社の強みを受け継ぎながら、新しい時代のビッグホリデーを力強く導いていくことを期待しています。









■代表取締役社長 岩崎 弘利 ご挨拶

このたび、2026年7月7日付で代表取締役社長に就任するにあたり、その責任の重さに身の引き締まる思いです。ビッグホリデーは、創業以来培ってきた全国のパートナー販売店の皆さまとの信頼関係を基盤に、お客様に「親切と安心」をお届けしてきました。この精神を受け継ぎながら、私は次の時代に向けて、グループ経営の効率化と持続的成長をさらに推進してまいります。

現在、旅行業界は大きな構造変化の中にあります。従来の手配業務にとどまらず、旅行を起点とした余暇創造や、地域に根ざした新たな価値の提供が求められています。私は、DXやAIなどのテクノロジーを活用し、社員が単純作業から解放され、お客様やパートナーの皆さまにより深く向き合える環境を整えていきます。目指すのは、効率化だけを追求する会社ではなく、人の温かさとデジタルの力を融合させた、真に選ばれる企業です。社員一人ひとりが主体的に挑戦し、成長できる組織をつくり、100年企業に向けた新たなビッグホリデーの未来を切り拓いてまいります。





代表取締役社長 岩崎 弘利(2026年7月7日就任予定)





■岩崎 弘利 プロフィール

氏名 ：岩崎 弘利(いわさき ひろとし)

生年月：1993年10月生まれ(32歳)





【略歴】

平成29年4月 郵船トラベル株式会社 入社

令和02年6月 同社 退職

令和02年9月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科 修士課程入学

ビッグホリデー株式会社 入社／取締役 就任

令和04年6月 コミュニティ・ネットワーク株式会社 取締役 就任

ビッグホリデーインターナショナル株式会社 取締役 就任

令和04年9月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科 修了(MBA取得)

株式会社TAS 取締役 就任





※Webマーケティング、人事制度改革、DX・AI活用推進など、事業成長と組織改革の両面に取り組む。









■会社概要

社名 ： ビッグホリデー株式会社

所在地： 東京都文京区本郷3-19-2 BHビル

TEL ： 03-3818-5111(代表)

創業 ： 1964年4月1日

資本金： 8千万円

登録 ： 観光庁長官登録旅行業第576号

資格 ： 日本旅行業協会(JATA)正会員

国際航空運送協会(IATA)公認代理店

全日本空輸(ANA)指定代理店

JRグループ委託販売会社

旅行業公正取引協議会会員

ボンド保証会員

コーポレートサイト： https://www.bigs.co.jp/