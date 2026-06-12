空気源ヒートポンプ用熱交換器の世界市場2026年、グローバル市場規模（プレート式熱交換器、フィン付き熱交換器、シェル＆チューブ式熱交換器、同軸式熱交換器）・分析レポートを発表
2026年6月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空気源ヒートポンプ用熱交換器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空気源ヒートポンプ用熱交換器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
空気源ヒートポンプ用熱交換器市場は、2024年に46億5300万米ドル規模となり、2031年には61億4600万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.1％と見込まれています。
空気源ヒートポンプ用熱交換器は、外気と冷媒の間で熱を交換する重要な機器です。一般的にはフィンとチューブを組み合わせた構造が採用されており、アルミニウムまたは銅製のフィンと配管によって伝熱面積を最大化しています。冬季には蒸発器として外気から熱を吸収し、冷媒循環を通じて室内へ熱を供給します。一方、夏季には凝縮器として機能し、室内の熱を屋外へ放出します。
本レポートでは、市場規模や需要動向だけでなく、米国の関税制度や各国の政策対応についても分析し、市場競争、地域経済、供給網への影響を評価しています。
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市場成長要因と市場動向
世界的な省エネルギー化への取り組みや脱炭素政策の推進により、ヒートポンプの導入が加速しています。住宅、商業施設、産業用途において高効率な暖房・冷房システムへの需要が拡大しており、熱交換器市場の成長を支える主要因となっています。
また、各国政府によるエネルギー効率向上政策や補助金制度も市場拡大を後押ししています。環境負荷低減に向けた取り組みの強化に伴い、高性能熱交換器への投資が継続的に増加しています。
一方で、原材料価格の変動やサプライチェーンの不安定化、各国の貿易政策の変化などが市場成長の制約要因となる可能性があります。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、プレート式熱交換器、フィン付き熱交換器、シェルアンドチューブ式熱交換器、同軸式熱交換器、マイクロチャネル熱交換器に分類されています。
プレート式熱交換器は高い熱交換効率を持ち、コンパクトな設計が可能であるため幅広い用途で利用されています。フィン付き熱交換器は空気との熱交換性能に優れ、空気熱源ヒートポンプにおいて最も一般的な方式です。マイクロチャネル熱交換器は軽量化や省冷媒化の観点から注目されています。
用途別では、住宅用ヒートポンプ、商業用ヒートポンプ、産業用ヒートポンプに分類されます。住宅市場が需要の中心となる一方で、エネルギーコスト削減ニーズの高まりを背景に、商業用途および産業用途の成長も期待されています。
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競争環境
市場には多数の国際企業および中国系企業が参入しており、競争が活発化しています。
主要企業として、Danfoss、Alfa Laval、SWEP、Zhejiang Sanhua、Zhejiang Dunan Artificial Environment、Changzhou Changfa Refrigeration Technology、Zhejiang EXTEK Technology、Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology、Beijing Aotaihua Refrigeration Equipment、Jiangsu Shilin Boer Refrigeration Equipment、Zhejiang Kangsheng、Zhejiang Hailiang、Guangdong Jiebang、Ningbo JDM Jingda Machine、Zhejiang Fuyuan Refrigeration Equipmentが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空気源ヒートポンプ用熱交換器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空気源ヒートポンプ用熱交換器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
空気源ヒートポンプ用熱交換器市場は、2024年に46億5300万米ドル規模となり、2031年には61億4600万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.1％と見込まれています。
空気源ヒートポンプ用熱交換器は、外気と冷媒の間で熱を交換する重要な機器です。一般的にはフィンとチューブを組み合わせた構造が採用されており、アルミニウムまたは銅製のフィンと配管によって伝熱面積を最大化しています。冬季には蒸発器として外気から熱を吸収し、冷媒循環を通じて室内へ熱を供給します。一方、夏季には凝縮器として機能し、室内の熱を屋外へ放出します。
本レポートでは、市場規模や需要動向だけでなく、米国の関税制度や各国の政策対応についても分析し、市場競争、地域経済、供給網への影響を評価しています。
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市場成長要因と市場動向
世界的な省エネルギー化への取り組みや脱炭素政策の推進により、ヒートポンプの導入が加速しています。住宅、商業施設、産業用途において高効率な暖房・冷房システムへの需要が拡大しており、熱交換器市場の成長を支える主要因となっています。
また、各国政府によるエネルギー効率向上政策や補助金制度も市場拡大を後押ししています。環境負荷低減に向けた取り組みの強化に伴い、高性能熱交換器への投資が継続的に増加しています。
一方で、原材料価格の変動やサプライチェーンの不安定化、各国の貿易政策の変化などが市場成長の制約要因となる可能性があります。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、プレート式熱交換器、フィン付き熱交換器、シェルアンドチューブ式熱交換器、同軸式熱交換器、マイクロチャネル熱交換器に分類されています。
プレート式熱交換器は高い熱交換効率を持ち、コンパクトな設計が可能であるため幅広い用途で利用されています。フィン付き熱交換器は空気との熱交換性能に優れ、空気熱源ヒートポンプにおいて最も一般的な方式です。マイクロチャネル熱交換器は軽量化や省冷媒化の観点から注目されています。
用途別では、住宅用ヒートポンプ、商業用ヒートポンプ、産業用ヒートポンプに分類されます。住宅市場が需要の中心となる一方で、エネルギーコスト削減ニーズの高まりを背景に、商業用途および産業用途の成長も期待されています。
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競争環境
市場には多数の国際企業および中国系企業が参入しており、競争が活発化しています。
主要企業として、Danfoss、Alfa Laval、SWEP、Zhejiang Sanhua、Zhejiang Dunan Artificial Environment、Changzhou Changfa Refrigeration Technology、Zhejiang EXTEK Technology、Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology、Beijing Aotaihua Refrigeration Equipment、Jiangsu Shilin Boer Refrigeration Equipment、Zhejiang Kangsheng、Zhejiang Hailiang、Guangdong Jiebang、Ningbo JDM Jingda Machine、Zhejiang Fuyuan Refrigeration Equipmentが挙げられています。