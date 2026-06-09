日本の建設用骨材市場規模は2034年までに1,236億6,348万米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.46％で推移すると見込まれる
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351777/images/bodyimage1】
日本の建設用骨材市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の建設用骨材市場：種類別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、日本の建設用骨材市場は2025年に766億2295万米ドルと評価され、2034年までに1236億6348万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.46%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺県における建設およびインフラ開発活動が活発化しています。砕石は最大のタイプセグメントであり、市場シェアの約60%を占めており、セメント製造、道路建設、および一般的な建築資材需要におけるその多様な用途を反映しています。用途別ではインフラ利用が市場を牽引しており、これは日本の公共インフラ、災害対策プロジェクト、および2025年大阪万博などの主要イニシアチブに対する政府の大規模な投資によって牽引されています。これらのイニシアチブは、会場の建設および準備段階全体で高品質の建設用骨材に対する大きな需要を生み出すと予想されています。
日本の建設用骨材市場は、セメントや道路基盤材用の砕石、コンクリートや石積み用の砂利、解体廃棄物から得られる再生コンクリート骨材、特殊用途向けの骨材など、建設に使用される天然および再生粒状材料の全範囲を網羅しています。この市場は、インフラの近代化と災害への耐性強化に対する日本の政府の多大な取り組みによって牽引されており、グリーン・トランスフォーメーション（GX）プログラムは、再生骨材と低炭素建築手法を明確に優先する持続可能な建設イニシアチブのために、2兆7500億円（約191億3000万米ドル）の基金を支援しています。環境規制、天然骨材資源の制約、そして2050年までにカーボンニュートラルを達成するという日本の国家目標によって推進される再生骨材の急速な普及は、建設用骨材セクター全体の競争力学とサプライチェーン構造を根本的に変革しています。
さらに、日本の都市化が進んだインフラは継続的な維持管理と更新を必要とし、震災後の復興活動において建設用骨材が果たす重要な役割（特に東北地方と九州地方で需要が加速している）、そしてリサイクル技術の進歩により、再生骨材の品質と性能特性が徐々に向上し、ほとんどの建設用途において従来の骨材の仕様と同等またはそれ以上の性能を実現していることも、市場形成の要因となっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-construction-aggregates-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 政府インフラ投資と2025年万博の推進力
日本政府は、複数のプログラムやイニシアチブを通じて大規模な公共インフラ投資を約束しており、あらゆる用途における建設用骨材の強力な構造的需要を牽引しています。2025年大阪万博の開発は、注目度が高く、期限が定められたインフラプロジェクトであり、展示会場、交通インフラ、および関連開発の建設のために、2025年から2026年にかけて砕石、砂、特殊骨材に対する集中的な需要を生み出すと予想されます。パンデミック後の経済刺激策と、特に近年の地震や台風後のレジリエンス構築投資により、日本はあらゆる地域でインフラ更新プログラムを加速させ、道路補修、橋梁再建、公共施設の近代化における骨材の持続的な需要を生み出しています。政府が災害に強いインフラを重視していることから、建設品質基準と骨材仕様が引き上げられ、厳しい耐久性と環境基準を満たす高性能材料に対する高価格需要が生まれています。さらに、長期的な人口動態の変化やインフラの老朽化への懸念から、日本の交通網、水道システム、公共施設などにおいて大規模な維持管理・更新投資が進められており、予測期間全体にわたって安定した予測可能な総需要が生み出されている。
日本の建設用骨材市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の建設用骨材市場：種類別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、日本の建設用骨材市場は2025年に766億2295万米ドルと評価され、2034年までに1236億6348万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.46%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺県における建設およびインフラ開発活動が活発化しています。砕石は最大のタイプセグメントであり、市場シェアの約60%を占めており、セメント製造、道路建設、および一般的な建築資材需要におけるその多様な用途を反映しています。用途別ではインフラ利用が市場を牽引しており、これは日本の公共インフラ、災害対策プロジェクト、および2025年大阪万博などの主要イニシアチブに対する政府の大規模な投資によって牽引されています。これらのイニシアチブは、会場の建設および準備段階全体で高品質の建設用骨材に対する大きな需要を生み出すと予想されています。
日本の建設用骨材市場は、セメントや道路基盤材用の砕石、コンクリートや石積み用の砂利、解体廃棄物から得られる再生コンクリート骨材、特殊用途向けの骨材など、建設に使用される天然および再生粒状材料の全範囲を網羅しています。この市場は、インフラの近代化と災害への耐性強化に対する日本の政府の多大な取り組みによって牽引されており、グリーン・トランスフォーメーション（GX）プログラムは、再生骨材と低炭素建築手法を明確に優先する持続可能な建設イニシアチブのために、2兆7500億円（約191億3000万米ドル）の基金を支援しています。環境規制、天然骨材資源の制約、そして2050年までにカーボンニュートラルを達成するという日本の国家目標によって推進される再生骨材の急速な普及は、建設用骨材セクター全体の競争力学とサプライチェーン構造を根本的に変革しています。
さらに、日本の都市化が進んだインフラは継続的な維持管理と更新を必要とし、震災後の復興活動において建設用骨材が果たす重要な役割（特に東北地方と九州地方で需要が加速している）、そしてリサイクル技術の進歩により、再生骨材の品質と性能特性が徐々に向上し、ほとんどの建設用途において従来の骨材の仕様と同等またはそれ以上の性能を実現していることも、市場形成の要因となっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-construction-aggregates-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 政府インフラ投資と2025年万博の推進力
日本政府は、複数のプログラムやイニシアチブを通じて大規模な公共インフラ投資を約束しており、あらゆる用途における建設用骨材の強力な構造的需要を牽引しています。2025年大阪万博の開発は、注目度が高く、期限が定められたインフラプロジェクトであり、展示会場、交通インフラ、および関連開発の建設のために、2025年から2026年にかけて砕石、砂、特殊骨材に対する集中的な需要を生み出すと予想されます。パンデミック後の経済刺激策と、特に近年の地震や台風後のレジリエンス構築投資により、日本はあらゆる地域でインフラ更新プログラムを加速させ、道路補修、橋梁再建、公共施設の近代化における骨材の持続的な需要を生み出しています。政府が災害に強いインフラを重視していることから、建設品質基準と骨材仕様が引き上げられ、厳しい耐久性と環境基準を満たす高性能材料に対する高価格需要が生まれています。さらに、長期的な人口動態の変化やインフラの老朽化への懸念から、日本の交通網、水道システム、公共施設などにおいて大規模な維持管理・更新投資が進められており、予測期間全体にわたって安定した予測可能な総需要が生み出されている。