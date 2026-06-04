【参加募集告知】アロマの魅力を体験！“アロマ大学2026”申込受付を6月4日（木）よりスタート

■ 仙台セミナー





心身を整える「オーダーメイド快眠」のつくり方 〜眠りと香りのメカニズムを学ぶ〜









■ 大阪セミナー

















ライフスタイルに寄り添い、日常にやさしく溶け込むアロマクラフト作りのワークショップ。お気に入りの香りを形にして持ち帰ることで、ご自宅でも心地よいアロマの時間をお楽しみいただけます。 ライフスタイルに寄り添い、日常にやさしく溶け込むアロマクラフト作りのワークショップ。お気に入りの香りを形にして持ち帰ることで、ご自宅でも心地よいアロマの時間をお楽しみいただけます。

















心身をリフレッシュする本格的なアロマテラピートリートメントを、イベント特別価格でご提供します。 心身をリフレッシュする本格的なアロマテラピートリートメントを、イベント特別価格でご提供します。

















テーマに合わせたオーダーメイドのフレグランスが作れる体験型コーナー。 テーマに合わせたオーダーメイドのフレグランスが作れる体験型コーナー。

「アロマ大学」は、アロマの魅力とその役立て方を学ぶ架空の大学。2026年度は、東京、仙台、大阪で開催するほか、自宅でも気軽に参加できるオンライン講座もご用意。AEAJ設立30周年の感謝を込めて、セミナーに加え、ワークショップやアロマトリートメントブース、気軽に香りを楽しめるAroma Barなど、体験型コンテンツも充実しています。アロマを日常生活に取り入れたい方から専門的な知識をお持ちの方まで、知的好奇心を刺激する時間をお過ごしいただけます。講座によって会場やオンラインなど多様な参加方法をご用意しています。■ 東京セミナー顔から整う脳と身体〜東洋の反射学と原始反射で紐解くセルフ・フェイシャルトリートメント〜開催日 2026年7月25日（土）14：00〜15：30開催場所 AEAJグリーンテラス受講方法 会場参加・後日アーカイブ配信 ※アーカイブ配信は8月下旬頃を予定申込期間 2026年6月4日（木）〜7月8日（水）受講費 AEAJ会員：4,400円（税込）／一般：6,600円（税込）アーカイブ配信 AEAJ会員：1,650円（税込）／一般：2,750円（税込）講師 嵯峨慈子氏自然療法の国際総合学院IMSI 副学院長英国IFPA認定アロマセラピスト・プリンシパルテューターURL https://aromacollege.aromakankyo.or.jp/event/tokyo/開催日 2026年11月28日（土）10：30〜11：50開催場所 スタンダード会議室 仙台一番町ホール店6階C会議室受講方法 会場参加申込期間 2026年10月8日（木）〜11月11日（水）受講費 AEAJ会員：3,300円（税込）／一般：5,500円（税込）講師 ヨシダヨウコ 氏ネムリノチカラ代表 日本睡眠改善協議会 睡眠改善インストラクターマインドフルネススペシャリストURL https://aromacollege.aromakankyo.or.jp/event/sendai/心身を整える「オーダーメイド快眠」のつくり方 〜眠りと香りのメカニズムを学ぶ〜開催日 2026年12月5日（土）10：30〜11：50開催場所 梅田センタービル16階 H会議室受講方法 会場参加申込期間 2026年10月8日（木）〜11月11日（水）受講費 AEAJ会員：3,300円（税込）／一般：5,500円（税込）講師 ヨシダヨウコ 氏ネムリノチカラ代表 日本睡眠改善協議会 睡眠改善インストラクターマインドフルネススペシャリストURL https://aromacollege.aromakankyo.or.jp/event/osaka/■ オンライン講座看護の視点から学ぶアロマ〜ニューロサイエンスと臨床事例から導く香りのケア〜開催日 2027年1月23日（土）14：00〜15：20受講方法 オンライン開催・後日アーカイブ配信申込期間 2026年11月26日（木）〜2027年1月6日（水）受講費 AEAJ会員：3,300円（税込）／一般：5,500円（税込）アーカイブ配信 AEAJ会員：1,650円（税込）／一般：2,750円（税込）講師 大久保暢子 氏聖路加国際大学大学院 看護学研究科 教授URL https://aromacollege.aromakankyo.or.jp/event/online/■ 仙台・大阪 体験コンテンツワークショップやアロマテラピートリートメントなど1日を通してお楽しみいただけるコンテンツをご用意しています。＊10月8日（木）申込開始【ワークショップ】【アロマテラピートリートメント】植物の香りに包まれる、至福の癒しのひとときをお過ごしください。【Aroma Bar〜名画から広がる香りの世界〜 】「名画」をテーマに、参加者の印象や解釈を取り入れながら、クロード・モネ『睡蓮』、フィンセント・ファン・ゴッホ『夜のカフェテラス』のどちらかの香りを制作します。※イベントの日程・内容は予告なく変更される場合がございます※画像はすべてイメージです