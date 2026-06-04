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【参加募集告知】アロマの魅力を体験！“アロマ大学2026”申込受付を6月4日（木）よりスタート
―7月より、東京、仙台、大阪、オンラインにて順次開催―
公益社団法人 日本アロマ環境協会（略称：AEAJ、東京都渋谷区）は、7月25日（土）より、各種講座を通じてアロマの魅力を体験できる人気イベント“アロマ大学2026”を、AEAJグリーンテラスでの開催を皮切りにスタートいたします。お申し込みは、6月4日（木）午前10時より、“アロマ大学特設サイト”にて順次開始。今年はAEAJ設立30周年を記念し、東京・仙台・大阪の3都市での開催に拡大するとともに、一部会場ではセミナーに加えワークショップやアロマトリートメントブースなど体験型コンテンツも実施します。
アロマ大学2026特設サイト
https://www.aromakankyo.or.jp/aromacollege/
本件に関するお問合わせ先
アロマ関連情報をお探しの際はお気軽にAEAJにご連絡ください。
公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）
広報担当 E-mail: aeaj-pr@aromakankyo.or.jp
関連リンク
アロマ大学2026特設サイト
https://www.aromakankyo.or.jp/aromacollege/
AEAJ公式サイト
https://www.aromakankyo.or.jp
AEAJグリーンテラス特設サイト
https://greenterrace.aromakankyo.or.jp/
公益社団法人 日本アロマ環境協会（略称：AEAJ、東京都渋谷区）は、7月25日（土）より、各種講座を通じてアロマの魅力を体験できる人気イベント“アロマ大学2026”を、AEAJグリーンテラスでの開催を皮切りにスタートいたします。お申し込みは、6月4日（木）午前10時より、“アロマ大学特設サイト”にて順次開始。今年はAEAJ設立30周年を記念し、東京・仙台・大阪の3都市での開催に拡大するとともに、一部会場ではセミナーに加えワークショップやアロマトリートメントブースなど体験型コンテンツも実施します。
アロマ大学2026特設サイト
https://www.aromakankyo.or.jp/aromacollege/
■ ABOUT AROMA COLLEGE
「アロマ大学」は、アロマの魅力とその役立て方を学ぶ架空の大学。2026年度は、東京、仙台、大阪で開催するほか、自宅でも気軽に参加できるオンライン講座もご用意。AEAJ設立30周年の感謝を込めて、セミナーに加え、ワークショップやアロマトリートメントブース、気軽に香りを楽しめるAroma Barなど、体験型コンテンツも充実しています。アロマを日常生活に取り入れたい方から専門的な知識をお持ちの方まで、知的好奇心を刺激する時間をお過ごしいただけます。講座によって会場やオンラインなど多様な参加方法をご用意しています。
■ 東京セミナー
顔から整う脳と身体〜東洋の反射学と原始反射で紐解くセルフ・フェイシャルトリートメント〜
開催日 2026年7月25日（土）14：00〜15：30
開催場所 AEAJグリーンテラス
受講方法 会場参加・後日アーカイブ配信 ※アーカイブ配信は8月下旬頃を予定
申込期間 2026年6月4日（木）〜7月8日（水）
受講費 AEAJ会員：4,400円（税込）／一般：6,600円（税込）
アーカイブ配信 AEAJ会員：1,650円（税込）／一般：2,750円（税込）
講師 嵯峨慈子氏
自然療法の国際総合学院IMSI 副学院長
英国IFPA認定アロマセラピスト・プリンシパルテューター
URL https://aromacollege.aromakankyo.or.jp/event/tokyo/
開催日 2026年11月28日（土）10：30〜11：50
開催場所 スタンダード会議室 仙台一番町ホール店6階C会議室
受講方法 会場参加
申込期間 2026年10月8日（木）〜11月11日（水）
受講費 AEAJ会員：3,300円（税込）／一般：5,500円（税込）
講師 ヨシダヨウコ 氏
ネムリノチカラ代表 日本睡眠改善協議会 睡眠改善インストラクター
マインドフルネススペシャリスト
URL https://aromacollege.aromakankyo.or.jp/event/sendai/
■ 大阪セミナー
心身を整える「オーダーメイド快眠」のつくり方 〜眠りと香りのメカニズムを学ぶ〜
開催日 2026年12月5日（土）10：30〜11：50
開催場所 梅田センタービル16階 H会議室
受講方法 会場参加
申込期間 2026年10月8日（木）〜11月11日（水）
受講費 AEAJ会員：3,300円（税込）／一般：5,500円（税込）
講師 ヨシダヨウコ 氏
ネムリノチカラ代表 日本睡眠改善協議会 睡眠改善インストラクター
マインドフルネススペシャリスト
URL https://aromacollege.aromakankyo.or.jp/event/osaka/
■ オンライン講座
看護の視点から学ぶアロマ〜ニューロサイエンスと臨床事例から導く香りのケア〜
開催日 2027年1月23日（土）14：00〜15：20
受講方法 オンライン開催・後日アーカイブ配信
申込期間 2026年11月26日（木）〜2027年1月6日（水）
受講費 AEAJ会員：3,300円（税込）／一般：5,500円（税込）
アーカイブ配信 AEAJ会員：1,650円（税込）／一般：2,750円（税込）
講師 大久保暢子 氏
聖路加国際大学大学院 看護学研究科 教授
URL https://aromacollege.aromakankyo.or.jp/event/online/
■ 仙台・大阪 体験コンテンツ
ワークショップやアロマテラピートリートメントなど1日を通してお楽しみいただけるコンテンツをご用意しています。
＊10月8日（木）申込開始
【ワークショップ】
ライフスタイルに寄り添い、日常にやさしく溶け込むアロマクラフト作りのワークショップ。お気に入りの香りを形にして持ち帰ることで、ご自宅でも心地よいアロマの時間をお楽しみいただけます。
【アロマテラピートリートメント】
心身をリフレッシュする本格的なアロマテラピートリートメントを、イベント特別価格でご提供します。
植物の香りに包まれる、至福の癒しのひとときをお過ごしください。
【Aroma Bar〜名画から広がる香りの世界〜 】
テーマに合わせたオーダーメイドのフレグランスが作れる体験型コーナー。
「名画」をテーマに、参加者の印象や解釈を取り入れながら、クロード・モネ『睡蓮』、フィンセント・ファン・ゴッホ『夜のカフェテラス』のどちらかの香りを制作します。
※イベントの日程・内容は予告なく変更される場合がございます
※画像はすべてイメージです
■ 東京セミナー
顔から整う脳と身体〜東洋の反射学と原始反射で紐解くセルフ・フェイシャルトリートメント〜
開催日 2026年7月25日（土）14：00〜15：30
開催場所 AEAJグリーンテラス
受講方法 会場参加・後日アーカイブ配信 ※アーカイブ配信は8月下旬頃を予定
申込期間 2026年6月4日（木）〜7月8日（水）
受講費 AEAJ会員：4,400円（税込）／一般：6,600円（税込）
アーカイブ配信 AEAJ会員：1,650円（税込）／一般：2,750円（税込）
講師 嵯峨慈子氏
自然療法の国際総合学院IMSI 副学院長
英国IFPA認定アロマセラピスト・プリンシパルテューター
URL https://aromacollege.aromakankyo.or.jp/event/tokyo/
■ 仙台セミナー
心身を整える「オーダーメイド快眠」のつくり方 〜眠りと香りのメカニズムを学ぶ〜
開催日 2026年11月28日（土）10：30〜11：50
開催場所 スタンダード会議室 仙台一番町ホール店6階C会議室
受講方法 会場参加
申込期間 2026年10月8日（木）〜11月11日（水）
受講費 AEAJ会員：3,300円（税込）／一般：5,500円（税込）
講師 ヨシダヨウコ 氏
ネムリノチカラ代表 日本睡眠改善協議会 睡眠改善インストラクター
マインドフルネススペシャリスト
URL https://aromacollege.aromakankyo.or.jp/event/sendai/
■ 大阪セミナー
心身を整える「オーダーメイド快眠」のつくり方 〜眠りと香りのメカニズムを学ぶ〜
開催日 2026年12月5日（土）10：30〜11：50
開催場所 梅田センタービル16階 H会議室
受講方法 会場参加
申込期間 2026年10月8日（木）〜11月11日（水）
受講費 AEAJ会員：3,300円（税込）／一般：5,500円（税込）
講師 ヨシダヨウコ 氏
ネムリノチカラ代表 日本睡眠改善協議会 睡眠改善インストラクター
マインドフルネススペシャリスト
URL https://aromacollege.aromakankyo.or.jp/event/osaka/
■ オンライン講座
看護の視点から学ぶアロマ〜ニューロサイエンスと臨床事例から導く香りのケア〜
開催日 2027年1月23日（土）14：00〜15：20
受講方法 オンライン開催・後日アーカイブ配信
申込期間 2026年11月26日（木）〜2027年1月6日（水）
受講費 AEAJ会員：3,300円（税込）／一般：5,500円（税込）
アーカイブ配信 AEAJ会員：1,650円（税込）／一般：2,750円（税込）
講師 大久保暢子 氏
聖路加国際大学大学院 看護学研究科 教授
URL https://aromacollege.aromakankyo.or.jp/event/online/
■ 仙台・大阪 体験コンテンツ
ワークショップやアロマテラピートリートメントなど1日を通してお楽しみいただけるコンテンツをご用意しています。
＊10月8日（木）申込開始
【ワークショップ】
ライフスタイルに寄り添い、日常にやさしく溶け込むアロマクラフト作りのワークショップ。お気に入りの香りを形にして持ち帰ることで、ご自宅でも心地よいアロマの時間をお楽しみいただけます。
【アロマテラピートリートメント】
心身をリフレッシュする本格的なアロマテラピートリートメントを、イベント特別価格でご提供します。
植物の香りに包まれる、至福の癒しのひとときをお過ごしください。
【Aroma Bar〜名画から広がる香りの世界〜 】
テーマに合わせたオーダーメイドのフレグランスが作れる体験型コーナー。
「名画」をテーマに、参加者の印象や解釈を取り入れながら、クロード・モネ『睡蓮』、フィンセント・ファン・ゴッホ『夜のカフェテラス』のどちらかの香りを制作します。
※イベントの日程・内容は予告なく変更される場合がございます
※画像はすべてイメージです
本件に関するお問合わせ先
アロマ関連情報をお探しの際はお気軽にAEAJにご連絡ください。
公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）
広報担当 E-mail: aeaj-pr@aromakankyo.or.jp
関連リンク
アロマ大学2026特設サイト
https://www.aromakankyo.or.jp/aromacollege/
AEAJ公式サイト
https://www.aromakankyo.or.jp
AEAJグリーンテラス特設サイト
https://greenterrace.aromakankyo.or.jp/