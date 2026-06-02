Smartee、東京で「下顎前進リポジショニングセミナー」を開催し、活発な臨床対話が行われた

東京、2026年6月2日 /PRNewswire / -- マウスピース型カスタム矯正歯科装置（クリアアライナー）ソリューションのグローバルプロバイダーであるSmartee Denti-Technologyは、2026年5月23日～24日まで、東京で2日間にわたる「下顎前進リポジショニング技術（Mandibular Advancement Repositioning Technology）」に関する認定セミナーを開催しました。本プログラムでは、クリアアライナー治療を用いた骨格性顎関係の不一致症例における、エビデンスに基づく臨床管理に焦点を当てました。

現地の日本人臨床医とともに、Smarteeの講師であるTao Guo博士とXiaotian Liu博士が、同社の「GS下顎前進リポジショニング技術」の臨床応用に関する知見を共有し、クリアアライナー治療における複雑な矯正症例への対応におけるその役割について議論しました。





日本における先進的なクリアアライナーソリューションへの関心の高まり

近年、Smarteeは日本の矯正歯科専門医との学術交流を拡大し続けています。同社は、このような交流を通じて、口腔健康や歯科審美に対する一般の意識が高まるとともに、成人患者における矯正治療への関心も一段と高まっていることを実感しています。

同時に、デジタルデンティストリーの普及が進んだことで、アライナーをベースとした先進的な治療アプローチを展開するための好環境が整っています。

現地の臨床医との学術交流の中で、Smarteeは骨格性Class II（2級）不正咬合の管理に対する臨床的関心が継続している点に着目しました。このような症例では、日常的な歯列移動を超えた配慮が必要となることが多く、下顎の位置関係や咬合関係を包括的に理解することが求められます。

2日間の臨床トレーニングプログラム

本セミナーのカリキュラムは、参加者がSmarteeの下顎前進リポジショニング技術を理論的に理解し、実践的な体験を得られるよう設計されました。

1日目（5月23日）のセッションの焦点となったのは、同技術の概要、不正咬合の分類、適応症、作用機序、および臨床ワークフローでした。参加者は、下顎前進プロトコルに関連する診断上の考慮事項や治療計画へのアプローチについて議論を交わしました。

2日目（5月24日）には、下顎前進後の顎関節のリモデリング適応に関するX線写真の観察、難症例に対する再治療戦略、および成長期の患者に対する早期介入アプローチなど、より高度な臨床トピックが取り上げられました。

セミナーの締めくくりとして、参加者が咬合登録の技術を実践するハンズオンワークショップが実施され、その後に認定証の授与式が行われました。

日本の矯正歯科医との活発な臨床交流

セミナー期間全体を通じて、参加者は講師陣と活発な臨床ディスカッションを展開し、診断、治療適応、および患者管理に関する疑問を提起しました。

同技術を初めて導入する臨床医らは、不正咬合の診断分類システムについて議論し、患者のタイプによる下顎形態の違いを詳細に検証しました。

また、治療期間中の治療方針の遵守を向上させるための実践的なコミュニケーション戦略など、下顎リポジショニング・プロトコルにおける患者のコンプライアンスについても意見が交わされました。

Tao Guo博士は次のように述べています。「セミナーを通じて行われた臨床的な対話のレベルの高さには、非常に心強いものを感じました。参加者の方々は、日々の臨床で遭遇する症例とディスカッションを密接に結びつけ、症例の選択、治療適応、および患者のコンプライアンス戦略に関する実践的な質問を投げかけてくれました。東京の矯正歯科専門家のみなさまと臨床的な視点を交換する機会を得られたことに、深く感謝いたします。」

Smarteeは、現地の矯正歯科専門医をサポートし、日本市場におけるローカライズされたサービスを拡大するという長期的なコミットメントの一環として、日本における学術交流および専門的なトレーニングの取り組みを引き続き強化していくと表明しました。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com