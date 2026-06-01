自分らしく輝く、すべてのワーキングウーマンのための総合イベント

「WOMAN EXPO 2026 Summer」、

今週末6月6日（土）、渋谷ヒカリエで開催

参加の事前申込（無料）を受付中！

キャリアデザインや美容・健康、資産形成ノウハウなど、働く女性の悩みに

答えるセミナーを開催、ブース展示やスタンプラリー企画も実施！





2026年6月6日（土）に渋谷ヒカリエ・ヒカリエホール（東京都渋谷区）にて、働く女性に向けた総合イベント「WOMAN EXPO 2026 Summer」を開催します。豪華景品が当たる「スタンプラリー企画」も実施します。開催当日まで、展示会入場とセミナーの事前申込を受け付けています。事前申込受付は公式サイトから → https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2026s/

WOMAN EXPOは、女性がもっと活躍できる環境づくりを応援するプロジェクトの一環として、2014年から開催しているイベント。⼥性リーダーのキャリアと⼈⽣を応援する「日経ウーマン」、健康や美容に関する情報を届ける「日経ヘルス」など、日経グループの媒体がそれぞれの特徴を生かし、自分らしく輝くすべてのワーキングウーマンに役立つ情報や体験を、セミナー、展示などリアルの場で提供します。

セミナーは7つ実施し、登壇者として、フジテレビ系のお昼のバラエティ番組「ぽかぽか」のMC、他コメンテーターやコラム連載など幅広い分野で活躍中の神田 愛花 さん（フリーアナウンサー）、TOKYO FM『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』などでラジオパーソナリティを務める山崎 怜奈 さん（タレント）、早稲田大学教授で米国政治に詳しい中林 美恵子 さんらが参加します。「キャリアは自分で切り拓く」、「BeliEVE Mentorsと見つける、あなたらしいキャリアのつくり方」、「物価高にも年金不安にも負けない！ 働く女性のためのマネー戦略」、「早めに学ぼう 更年期のこと＆漢方ケア」「夏の睡眠を変える、クーラー時代ならではの睡眠対策」といった、「キャリア」「マネー」「美容・健康」など幅広いテーマのセミナーを開催します。7つのセミナーは事前申込による参加となります。

展示会場は10社以上のブースが集まり、日々の暮らしやキャリアをアップデートするヒントが満載。美容ケアやキャリアサポートサービス、話題のリカバリーアイテムなど、忙しい日々に寄り添うアイデアが勢ぞろい。気軽に試せるサンプルや専門家のアドバイスも充実しています。ノベルティがもらえるブースもあるので、セミナーの合間にぜひお立ち寄りください。また、スタンプラリー企画も用意しています。スタンプラリー企画の詳細はこちら。→ https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2026s/organizer/

WOMAN EXPOは入場無料ですが、ご来場予定の皆様は公式サイトからの事前申込（セミナーもしくは展示会入場）が必要となります（→ https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2026s/）。新着情報や、セミナープログラムの詳細、各展示ブースの出展内容の詳細についても、公式サイトをご覧ください。

■講演・セッション 登壇者（6月1日時点）

※タイトルや内容など、変更になる場合がございます。追加情報は随時、公式サイトにて発表します。

セミナー参加の事前申込を受付中！

※下記は事前申込受付中のセミナーです。WOMAN EXPO 2026 Summer 公式サイトから参加の

事前申込ができます。なお、各セミナーは満員になり次第、事前申込を終了いたします。ご了承ください。

◇ 10：15-10：55 SE01

“人と違う”を恐れない 求め続けられる仕事術

～ロールモデルがない道の切り開き方～

神田 愛花 さん（フリーアナウンサー）

神田 愛花さん （フリーアナウンサー）

◇ 11：20-12：00 SE02

早めに学ぼう 更年期のこと＆漢方ケア

長谷川 真耶 さん（クラシエ薬品 ヘルスケア学術部）

◇ 12：25-13：05 SE03

もうひとりで悩まない！BeliEVE Mentorsと見つける、

あなたらしいキャリアのつくり方

山崎 怜奈 さん（タレント）

堀江 敦子 さん（スリール 代表取締役社長）

市川 愛 さん（エスエス製薬 EVEブランドマネージャー）

神田 愛花さん （フリーアナウンサー）

◇ 13：30-14：10 SE04

キャリアは自分で切り拓く

牧 陽子 さん（日本マクドナルド ソーシャル インパクト部 部長、一橋大学 非常勤講師）

◇ 14：35-15：15 SE05

専門家と学ぶ！ 夏の睡眠を変える、クーラー時代ならではの睡眠

藤田 樹里 さん（TENTIAL イノベーション本部 コンディショニング研究所 プログラム開発グループ）

西多 昌規 さん（早稲田大学 スポーツ科学学術院 同睡眠研究所所長）

◇ 15：40-16：20 SE06

物価高にも年金不安にも負けない！

働く女性のためのマネー戦略

高山 一恵 さん（ファイナンシャルプランナー＜CFP®＞、Money&You 取締役）

神田 愛花さん （フリーアナウンサー）

◇ 16：45-17：25 SE07

2050年、日本のジェンダーギャップは消滅している！？

世界に目を向けることの重要性

中林 美恵子 さん（早稲田大学 教授、東京財団 理事長、米国マンスフィールド財団 名誉フェロー）

神田 愛花さん （フリーアナウンサー）

◉プレゼント企画の詳細はこちら

https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2026s/organizer/



