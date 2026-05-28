ラ・リーガと ALTAVA が提携、日本、韓国、中国でオリジナルのサッカー・ウェブトゥーンを開始へ

画期的な提携により、この地域の若い読者とラ・リーガのつながりを強めるWebtoon（ウェブトゥーン）シリーズの制作が実現

【シンガポール2026年5月28日LALIGA＝共同通信JBN】ラ・リーガ（LALIGA）は、IP（知的財産）事業の拡大とテクノロジーを強みとする ALTAVA との画期的な独占ライセンスおよび協力契約を通じ、アジア全域での事業拡大に向けて戦略的な1歩を踏み出しました。今回の提携により、日本、韓国、中国の読者に向けた、オリジナルのサッカー・ウェブトゥーン（スマホ向けの縦スクロール型漫画）が制作されることになります。

このプロジェクトでは、ラ・リーガが持つ競争力のある物語を、この地域で主流のコンテンツ規格である縦スクロール読みに最適化したモバイル向けデジタルコミック形式に落とし込みます。週刊連載のエピソードに加えて、ソーシャルメディア向けのショート動画への展開も視野に入れています。

スポーツ漫画にインスパイアされ、ラ・リーガのクラブや選手たちが登場するストーリーを通じて、この取り組みは、この地域の読者の共感を呼び、日本、韓国、中国においてリーグの文化的な定着を深め、この地域で日常的なエンターテインメントの一部になることを狙いとしています。

ALTAVAが制作と収益化を主導し、韓国、日本、中国の主要なプラットフォームを通じてウェブトゥーンを配信します。さらに同社は、ウェブトゥーンの世界観を取り入れた画期的なファン体験を通じて、このデジタルIPのさらなる拡大を図る予定です。

この提携により、ラ・リーガは、アジアの若年層読者が日常的に利用しているデジタルフォーマットを通じて彼らにアプローチできるようになり、日本、韓国、中国という競争の激しい市場において、ファンとのつながりをさらに強化していきます。

ラ・リーガ東南アジア担当マネジング・ディレクター、Ivan Codina氏のコメント：「アジアは、デジタルコンテンツにおいて世界で最もダイナミックでクリエーティブな市場の1つです。ALTAVAとの提携により、地域の文化に深く定着しているフォーマットを採用し、ファンにラ・リーガの物語やスター選手の魅力を体験してもらう新たな方法を切り開いていきます。全世界のフォロワー数が2億7000万人以上という、世界で最もフォローされているサッカーリーグとして、ラ・リーガはデジタルエコシステムを強化し続けており、イノベーションやテクノロジーと相まって、今や世界的なベンチマークになっています」

ALTAVA最高経営責任者（CEO）、Andrew Ku氏のコメント：「ラ・リーガWebtoonは、現代のデジタル文化にマッチした、リーグとの新たなエンゲージメントの手法をファンにもたらします。このウェブトゥーンを出発点として、ALTAVAはブランドとファンの新たな接点を拡大する機会を追求し、ファンが日常生活の中で自然にラ・リーガを体験できる環境を整えていきます。こうしたコンテンツや体験型施策からなるエコシステムを通じて、ALTAVAはラ・リーガのファンエンゲージメントにおいて新たなモデルを生み出すことを目指しています」

正式なリリース日や具体的な配信プラットフォームについての詳細は、近日中に発表の予定です。

▽ラ・リーガについて：

ラ・リーガは、世界最大のサッカー・エコシステムです。ラ・リーガ EA SPORTSに所属する20のスポーツ株式会社（SAD）およびクラブと、ラ・リーガ HYPERMOTIONに所属する22のクラブで構成される民間のスポーツ協会で、スペインにおけるプロサッカー大会の運営を担っています。ラ・リーガは、ソーシャルメディア上で16のプラットフォームと20の言語を通じて、世界中に2億5800万人以上のフォロワーを擁しています。スペインのマドリードに本部を置き、どのスポーツ団体よりも広範な国際ネットワークを有し、8つのオフィスを通じて35カ国に展開しています。また、協会の財団であるFUNDACION ラ・リーガを通じて社会貢献活動を行っており、プロサッカーリーグとしては世界で初めて、知的障がいのあるサッカー競技者のためのリーグ「ラ・リーガ GENUINE Moeve」を創設しました。







▽ALTAVAについて

ALTAVAは、IP事業の拡大、デジタルコンテンツ、消費者体験にわたって事業を展開するテクノロジー企業です。当初、LVMHの「La Maison des Startups」（起業支援プログラム）を通じてAIファッションテクノロジー企業として設立されたALTAVAは、現在もデジタルとフィジカルの世界をつなぐ体験を創出し、グローバルブランドとの協業を続けています。これまでに、プラダ（Prada）、フェンディ（Fendi）、バルマン（Balmain）、ブルガリ（Bvlgari）など世界のトップブランドとの協業実績があるほか、Roblox（ロブロックス）などの世界的プラットフォームにおけるプロジェクトを通じ、デジタルIPをオフラインの現実世界へと拡張する確かな実績を築き上げています。特に同社は、強力な来場者エンゲージメントを生み出す大規模なオフライン体験を数多く成功させており、デジタル空間のファンコミュニティーを現実世界での確かな影響力に転換する能力を実証しています。ストーリーテリング、テクノロジー、コマースを融合させることで、ALTAVAはIP活用の限界を押し広げ、グローバル市場における新たなビジネスチャンスを創出し続けています。

ソース：LALIGA





