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【東京医科大学】2026年6月20日（土）大学院看護学研究科（修士課程）第１回説明会を開催（ハイブリッド形式・事前申込み制）
東京医科大学（東京都新宿区、学長：宮澤啓介）は、2026年6月20日（土）大学院看護学研究科（修士課程）第1回説明会を開催いたします。本年度受験をお考えの方のみならず、大学院にご興味のあるすべての方を歓迎します。＜ハイブリッド形式で開催・事前申し込み制＞ 第1部：研究科概要/入試概要の説明、質疑応答、第2部：各研究分野の個別相談の構成で、第1部のみ、第2部のみの参加もOK！
2027年度以降、クリティカルケア看護学、老年看護学、在宅看護学の3分野を新規開設予定です。
＜大学院看護学研究科（修士課程）第1回説明会 開催概要＞
●開催日時・内容
2026年6月20日（土）
【第1部】13:00-13:30 研究科概要/入試概要の説明、質疑応答
【第2部】13:30-14:30 各研究分野の個別相談
＊ハイブリッド形式で実施
＊【第1部】【第2部】どちらか一方の参加でもOK！
●開催場所
〒160-8402 東京都新宿区新宿6-1-1 第一看護学科棟201講義室
＊交通アクセス：https://www.tokyo-med.ac.jp/access/
●申込み方法
事前申込み制 下記事前申込みフォームよりお申し込みください。
https://forms.office.com/r/8aAgYXzn6i
＊ 【第2部】オンラインでの分野別個別相談(任意参加) をご希望の場合は、事前申込みの際に志望分野をご選択ください。
＊ お申込み完了後、開催日までに視聴先URLを送付します。
＊ 事前申込みフォームへのご登録は6月19日（金）16：00迄にお願いします。
＊ 原則、事前申込み制としておりますが、当日申込みなしでのご参加も可能です。
＜大学院看護学研究科（修士課程）概要＞
● 専攻／定員：看護学専攻／入学定員６名
●コース ＊：2027年度以降、新規開設予定
【研究コース】
基礎看護学、こども看護学、ウィメンズヘルス看護学 、がん看護学、クリティカルケア看護学＊、
精神看護学、老年看護学＊、公衆衛生看護学、国際看護学、在宅看護学＊
【高度実践看護師コース】
がん看護学、精神看護学、こども看護学、クリティカルケア看護学＊
※修了後、がん看護専門看護師、精神看護専門看護師、小児看護専門看護師、
急性・重症患者看護専門看護師＊の各資格認定審査を受け合格することで、資格取得ができます。
（2025年度日本看護系大学協議会 高度実践看護師教育課程 認定）
● 学 位：修士（看護学）
● 開設時期：令和7（2025）年4月
● 修業年限：2年（長期履修制度あり：3年）
● U R L： https://www.tokyo-med.ac.jp/graduate-n/
※概要紹介動画、入試説明動画も掲載しています。
＜本研究科の特徴＞
１) 社会人が学びやすい環境
・平日夜間および土曜日を中心とする授業編成
・自宅や職場などからの受講や自己学習
・長期履修制度
２）アクティブ・ラーニングを通した学び
３）専門看護師の育成
＜トピックス＞
● 文部科学省 職業実践力育成プログラム（BP）
https://www.tokyo-med.ac.jp/graduate-n/BP.html
東京医科大学大学院看護学研究科修士課程の「看護学専攻研究コース」「看護学専攻こども看護学分野高度実践看護師コース」「看護学専攻がん看護学分野高度実践看護師コース」「看護学専攻精神看護学分野高度実践看護師コース」が文部科学省「職業実践力育成プログラム」（ＢＰ）に新規認定されました。
● 教育訓練給付制度【一般教育訓練】
https://www.tokyo-med.ac.jp/graduate-n/kyouikukunrenkyuhu.html
▼本件に関するお問い合わせ先
東京医科大学 アドミッションセンター
TEL：03-3351-6141（代表）
E-mail：adc@tokyo-med.ac.jp
▼取材に関するお問い合わせ先
学校法人東京医科大学 企画部 広報･社会連携推進室
TEL：03-3351-6141（代表）
E-mail：d-koho@tokyo-med.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
＜大学院看護学研究科（修士課程）第1回説明会 開催概要＞
●開催日時・内容
2026年6月20日（土）
【第1部】13:00-13:30 研究科概要/入試概要の説明、質疑応答
【第2部】13:30-14:30 各研究分野の個別相談
＊ハイブリッド形式で実施
＊【第1部】【第2部】どちらか一方の参加でもOK！
●開催場所
〒160-8402 東京都新宿区新宿6-1-1 第一看護学科棟201講義室
＊交通アクセス：https://www.tokyo-med.ac.jp/access/
●申込み方法
事前申込み制 下記事前申込みフォームよりお申し込みください。
https://forms.office.com/r/8aAgYXzn6i
＊ 【第2部】オンラインでの分野別個別相談(任意参加) をご希望の場合は、事前申込みの際に志望分野をご選択ください。
＊ お申込み完了後、開催日までに視聴先URLを送付します。
＊ 事前申込みフォームへのご登録は6月19日（金）16：00迄にお願いします。
＊ 原則、事前申込み制としておりますが、当日申込みなしでのご参加も可能です。
＜大学院看護学研究科（修士課程）概要＞
● 専攻／定員：看護学専攻／入学定員６名
●コース ＊：2027年度以降、新規開設予定
【研究コース】
基礎看護学、こども看護学、ウィメンズヘルス看護学 、がん看護学、クリティカルケア看護学＊、
精神看護学、老年看護学＊、公衆衛生看護学、国際看護学、在宅看護学＊
【高度実践看護師コース】
がん看護学、精神看護学、こども看護学、クリティカルケア看護学＊
※修了後、がん看護専門看護師、精神看護専門看護師、小児看護専門看護師、
急性・重症患者看護専門看護師＊の各資格認定審査を受け合格することで、資格取得ができます。
（2025年度日本看護系大学協議会 高度実践看護師教育課程 認定）
● 学 位：修士（看護学）
● 開設時期：令和7（2025）年4月
● 修業年限：2年（長期履修制度あり：3年）
● U R L： https://www.tokyo-med.ac.jp/graduate-n/
※概要紹介動画、入試説明動画も掲載しています。
＜本研究科の特徴＞
１) 社会人が学びやすい環境
・平日夜間および土曜日を中心とする授業編成
・自宅や職場などからの受講や自己学習
・長期履修制度
２）アクティブ・ラーニングを通した学び
３）専門看護師の育成
＜トピックス＞
● 文部科学省 職業実践力育成プログラム（BP）
https://www.tokyo-med.ac.jp/graduate-n/BP.html
東京医科大学大学院看護学研究科修士課程の「看護学専攻研究コース」「看護学専攻こども看護学分野高度実践看護師コース」「看護学専攻がん看護学分野高度実践看護師コース」「看護学専攻精神看護学分野高度実践看護師コース」が文部科学省「職業実践力育成プログラム」（ＢＰ）に新規認定されました。
● 教育訓練給付制度【一般教育訓練】
https://www.tokyo-med.ac.jp/graduate-n/kyouikukunrenkyuhu.html
▼本件に関するお問い合わせ先
東京医科大学 アドミッションセンター
TEL：03-3351-6141（代表）
E-mail：adc@tokyo-med.ac.jp
▼取材に関するお問い合わせ先
学校法人東京医科大学 企画部 広報･社会連携推進室
TEL：03-3351-6141（代表）
E-mail：d-koho@tokyo-med.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/