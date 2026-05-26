【東京医科大学】2026年6月20日（土）大学院看護学研究科（修士課程）第１回説明会を開催（ハイブリッド形式・事前申込み制）

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　東京医科大学（東京都新宿区、学長：宮澤啓介）は、2026年6月20日（土）大学院看護学研究科（修士課程）第1回説明会を開催いたします。本年度受験をお考えの方のみならず、大学院にご興味のあるすべての方を歓迎します。＜ハイブリッド形式で開催・事前申し込み制＞　第1部：研究科概要/入試概要の説明、質疑応答、第2部：各研究分野の個別相談の構成で、第1部のみ、第2部のみの参加もOK！

　2027年度以降、クリティカルケア看護学、老年看護学、在宅看護学の3分野を新規開設予定です。

＜大学院看護学研究科（修士課程）第1回説明会 開催概要＞

●開催日時・内容

2026年6月20日（土）

【第1部】13:00-13:30　研究科概要/入試概要の説明、質疑応答

【第2部】13:30-14:30　各研究分野の個別相談

＊ハイブリッド形式で実施

＊【第1部】【第2部】どちらか一方の参加でもOK！

●開催場所

〒160-8402　東京都新宿区新宿6-1-1　第一看護学科棟201講義室

＊交通アクセス：https://www.tokyo-med.ac.jp/access/

●申込み方法

事前申込み制　下記事前申込みフォームよりお申し込みください。

　　　　　　　https://forms.office.com/r/8aAgYXzn6i

＊ 【第2部】オンラインでの分野別個別相談(任意参加) をご希望の場合は、事前申込みの際に志望分野をご選択ください。

＊ お申込み完了後、開催日までに視聴先URLを送付します。

＊ 事前申込みフォームへのご登録は6月19日（金）16：00迄にお願いします。

＊ 原則、事前申込み制としておりますが、当日申込みなしでのご参加も可能です。

＜大学院看護学研究科（修士課程）概要＞

● 専攻／定員：看護学専攻／入学定員６名

●コース 　　＊：2027年度以降、新規開設予定

【研究コース】

基礎看護学、こども看護学、ウィメンズヘルス看護学 、がん看護学、クリティカルケア看護学＊、

精神看護学、老年看護学＊、公衆衛生看護学、国際看護学、在宅看護学＊

【高度実践看護師コース】

がん看護学、精神看護学、こども看護学、クリティカルケア看護学＊

※修了後、がん看護専門看護師、精神看護専門看護師、小児看護専門看護師、

　急性・重症患者看護専門看護師＊の各資格認定審査を受け合格することで、資格取得ができます。

　（2025年度日本看護系大学協議会 高度実践看護師教育課程 認定）

● 学　　位：修士（看護学）

● 開設時期：令和7（2025）年4月

● 修業年限：2年（長期履修制度あり：3年）

● U R L： https://www.tokyo-med.ac.jp/graduate-n/

※概要紹介動画、入試説明動画も掲載しています。

＜本研究科の特徴＞

１) 社会人が学びやすい環境

　・平日夜間および土曜日を中心とする授業編成

　・自宅や職場などからの受講や自己学習

　・長期履修制度

２）アクティブ・ラーニングを通した学び

３）専門看護師の育成

＜トピックス＞

● 文部科学省 職業実践力育成プログラム（BP）

https://www.tokyo-med.ac.jp/graduate-n/BP.html

東京医科大学大学院看護学研究科修士課程の「看護学専攻研究コース」「看護学専攻こども看護学分野高度実践看護師コース」「看護学専攻がん看護学分野高度実践看護師コース」「看護学専攻精神看護学分野高度実践看護師コース」が文部科学省「職業実践力育成プログラム」（ＢＰ）に新規認定されました。

● 教育訓練給付制度【一般教育訓練】　

https://www.tokyo-med.ac.jp/graduate-n/kyouikukunrenkyuhu.html

▼本件に関するお問い合わせ先

　東京医科大学 アドミッションセンター

　TEL：03-3351-6141（代表）

　E-mail：adc@tokyo-med.ac.jp

▼取材に関するお問い合わせ先

　学校法人東京医科大学 企画部 広報･社会連携推進室

　TEL：03-3351-6141（代表）

　E-mail：d-koho@tokyo-med.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/