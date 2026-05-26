パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（代表取締役社長：永易正吏、本社：神奈川県横浜市）は、本日開催の当社取締役会議において、以下の通り7月1日付取締役・監査役の人事を内定しましたのでお知らせします。なお取締役・監査役の人事については、6月30日開催の定時株主総会にて正式に決定されます。

１．監査役の新任（７月１日付）

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２．７月１日付取締役・監査役体制一覧

　取締役一覧

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　監査役一覧

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パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社について

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社は、日本を本社とし、海外8ヵ国に傘下子会社を有するグローバル企業です。Tier１として、国内外の自動車メーカーに、インフォテインメントシステムをはじめとする当社ならではの先進技術を提供し、快適で安心・安全なクルマづくりに貢献しています。企業ビジョンに、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを掲げ、人に寄り添う技術で世界のお客様のご期待にお応えします。

なお当社は、2027年4月1日より社名を「モビテラ株式会社」に変更いたします。

https://automotive.panasonic.com/