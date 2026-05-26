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【KARRIMOR】春夏の行動を快適にする高機能Tシャツコレクションが登場
コットンライクな定番モデルから、着心地を追求した高機能モデルまでラインアップ
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、春夏シーズンの行動を快適にサポートする高機能Tシャツコレクションを発売いたします。
コットンライクな風合いと機能性を両立した定番Tシャツ「PANAPACKシリーズ」に加え、着用快適性を追求した「comfortシリーズ」も展開。アウトドアシーンから日常まで、幅広いシーンに対応するラインアップです。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
コットンのような着心地と、アウトドア機能を両立した「PANAPACKシリーズ」
「PANAPACKシリーズ」は、吸汗速乾性に優れたコットンライク素材に制菌加工を施した、春夏シーズンの定番Tシャツです。登山やハイキングはもちろん、普段使いにも取り入れやすい一枚に仕上げています。
素材には、高機能素材「PANAPACK®（パナパック）」を採用。吸水拡散性に優れ、汗を素早く乾かすと同時に、コットンのような見た目とやさしい肌ざわりを実現しています。毛羽立ちにくく、風合いの良さが長く続く点も特長です。
また、UVカット機能（UPF30）を備え、紫外線を防ぐことで体力の消耗を抑え、快適なコンディションの維持をサポートします。
さらに、制菌加工により菌の増殖を抑制し、長時間の着用でも安心感をもたらします。
シルエットは、さまざまなミドラーやアウターと合わせやすいレギュラーフィット設計。レイヤリングしやすく、シーズンを通して活躍します。
上記の製品は、各3色展開で、メンズ・ウィメンズ別展開です。
着用快適性を追求した高機能モデル「comfortシリーズ」
「comfortシリーズ」は、着用時の快適性を追求した高機能Tシャツシリーズです。
素材には、高機能素材「DELTA®SLX®」を採用。独自のストレッチ性能による快適な着心地感と、天然素材のような上質な風合い・外観を両立しており、アクティブシーンから日常まで幅広く活躍します。
さらに、抗菌・防臭加工「Polygiene StayFresh」を施し、ニオイの原因菌の増殖を抑制。長時間の着用でも快適な着心地を保ちます。
上記の製品は、ユニセックス仕様で、半袖・長袖の2タイプを展開します。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
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panapack S/S T
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https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101631.html
comfort S/S T
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101582.html
comfort L/S T
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101581.html
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、春夏シーズンの行動を快適にサポートする高機能Tシャツコレクションを発売いたします。
コットンライクな風合いと機能性を両立した定番Tシャツ「PANAPACKシリーズ」に加え、着用快適性を追求した「comfortシリーズ」も展開。アウトドアシーンから日常まで、幅広いシーンに対応するラインアップです。
コットンのような着心地と、アウトドア機能を両立した「PANAPACKシリーズ」
「PANAPACKシリーズ」は、吸汗速乾性に優れたコットンライク素材に制菌加工を施した、春夏シーズンの定番Tシャツです。登山やハイキングはもちろん、普段使いにも取り入れやすい一枚に仕上げています。
素材には、高機能素材「PANAPACK®（パナパック）」を採用。吸水拡散性に優れ、汗を素早く乾かすと同時に、コットンのような見た目とやさしい肌ざわりを実現しています。毛羽立ちにくく、風合いの良さが長く続く点も特長です。
また、UVカット機能（UPF30）を備え、紫外線を防ぐことで体力の消耗を抑え、快適なコンディションの維持をサポートします。
さらに、制菌加工により菌の増殖を抑制し、長時間の着用でも安心感をもたらします。
シルエットは、さまざまなミドラーやアウターと合わせやすいレギュラーフィット設計。レイヤリングしやすく、シーズンを通して活躍します。
上記の製品は、各3色展開で、メンズ・ウィメンズ別展開です。
着用快適性を追求した高機能モデル「comfortシリーズ」
「comfortシリーズ」は、着用時の快適性を追求した高機能Tシャツシリーズです。
素材には、高機能素材「DELTA®SLX®」を採用。独自のストレッチ性能による快適な着心地感と、天然素材のような上質な風合い・外観を両立しており、アクティブシーンから日常まで幅広く活躍します。
さらに、抗菌・防臭加工「Polygiene StayFresh」を施し、ニオイの原因菌の増殖を抑制。長時間の着用でも快適な着心地を保ちます。
上記の製品は、ユニセックス仕様で、半袖・長袖の2タイプを展開します。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
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【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
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