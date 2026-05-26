【はくばく×タニタ食堂】『タニタ食堂監修雑穀ごはん』を使ったメニュー提供とプレゼントの配布を６月１日 (月)よりタニタ食堂本店で実施















■商品特長



・はくばく初となる「咀嚼」をコンセプトに、異なる雑穀をミックス



→大豆やごまなどの多重食感でおいしく噛む習慣へ



・毎日続けやすい主食に穀物由来のカルシウムをプラス



・いろいろなおかずに合わせて食べやすい4種の雑穀を使用



・黄色く華やかな見た目で食卓を彩る



■商品概要















◎はくばくからの提案「ととのう食べ方」について



「ととのう食べ方」とは、はくばくの提唱する「誰でも、手軽に、自分のために、ごはんを考えて選ぶことのできる食べ方」のことです。もち麦・雑穀・玄米などの健康米が選ばれる背景には、単なる「栄養がある」「健康的である」といった機能的な側面だけではなく、自身の気持ちや生活感覚に沿った「納得感のある選択」を求めていることが全国15,000人を対象とした調査 [1] からわかりました。



「ととのう食べ方」は、そんな生活者ニーズに寄り添った、4つの“ととのう”ベネフィットを軸に、ごはんを自ら考えて選ぶこと自体が「自分の健康を気遣えた」という前向きな満足感や自己肯定感をもたらしてくれる “カラダとココロをごはんでととのえる、現代のウエルネスのカタチ”です。



はくばくでは、ととのう食べ方を浸透させることで、穀物を日本の食生活、健康づくりに根付かせていきます。



[1] 株式会社コモレビ SC調査：15,000件 本調査：中食1,000件 外食892件



【4つの“ととのう”ベネフィット】



判断がととのう：健康米を“選択”することは、無理せず日常の健康に貢献でき「いい選択」の実感から、食後の満足感が高まります。



ココロがととのう：白米ではなく健康米を選ぶことで、好きなものを食べながら、健康的な食事へ調整でき、後ろめたさが残りません。



気分がととのう：ぷちぷち・もちもちの食感や彩り、雑穀・古代米などのネーミングが、日常のマンネリを崩し気分転換につながります。



習慣がととのう：健康米は「一度の選択」ではなく「続けること自体に価値がある」食品です。日常の健康の積み重ねが価値となります。

【3週目（6月15日〜19日）】雑穀ちらし寿司定食※日替わりと同じ副菜、汁物が付きます（写真の副菜、汁物とは異なります）