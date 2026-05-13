株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、砂糖不使用のヘルシーな甘味「北のあずき 水ようかん」を2026年6月18日(木)より通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定新発売いたします。





砂糖を使わず、カロリーも26％カット※1。ダイエット中でも確かな満足感！

北海道産小豆を使ったこし生あんで、すっきりとした上品な甘さに仕上げました





『北のあずき 水ようかん』(カップ入り)4個セット(1カップ当たり56g×4)価格778円(税込)





『北のあずき 水ようかん』盛り付けイメージ





『北のあずき 水ようかん』は、砂糖不使用。砂糖のかわりにトウモロコシ由来のでんぷんから作られた還元麦芽糖を使用した、カロリー26％カット※1のヘルシーな水ようかんです。北海道産小豆のこし生あんを使用し、くちどけなめらかな餡の風味を感じるすっきりとした自然な甘みに仕上げました。





また、カップタイプでひとつずつ食べられるため、切り分ける必要もありません。常温保存可能なので、ご自宅用としてだけでなく、ちょっとしたお土産にも。食べる前に冷蔵庫で冷やすと、暑い日のヘルシーおやつとして、よりすっきりとした甘さでおいしく召し上がれます。カロリーを気にせず楽しみたい方、小豆の風味を感じたい方におすすめです。









■ハーバー 内外美容(R)

「HABA(ハーバー)」の社名はHealth Aid Beauty Aidの略で、「美と健康を助ける」ことを意味しています。ハーバーは創業以来、美しさには

内側と外側からのケアが重要であると考え、「内外美容」を提唱しています。美と健康は切り離して考えることはできません。

肌の美しさも同様、自然から授かった力を大切にし、健康に保つことで、いきいきと輝かせます。









■『北のあずき 水ようかん』 商品概要

商品名 ： 北のあずき 水ようかん

発売日 ： 2026年6月18日(木)

内容量 ： 4個セット(1カップ当たり56g×4)

※カップサイズ：直径72mm×高さ18.4mm

価格 ： 4個セット778円(税込)

賞味期限： 6ヶ月





＜こんな方におすすめ＞

・美容・健康が気になる方

・カロリーが気になる方

・すっきりした甘さを楽しみたい方









・商品特長：

◎砂糖不使用。還元麦芽糖を使用し、低カロリーですっきりした甘さです。

約13g(大さじ1杯強)の砂糖を還元麦芽糖に置き換えました。

◎1食(56g)69kcalのヘルシー設計。砂糖使用品と比較して、カロリーは26％オフ。

◎北海道産小豆を使ったこし生あんを使用。

◎香料・着色料・保存料不使用。保存料を一切使っていないため、開封後はお早めにお召し上がりください。





・栄養成分表示：

エネルギー69kcal、たんぱく質1.2g、脂質0g、炭水化物23g(糖類0g)、食塩相当量0.026g





・原材料表示名：

こし生あん(小豆)(国内製造)、還元麦芽糖、還元水飴、還元麦芽糖水飴、寒天、食塩／安定剤(増粘多糖類、アルギン酸カリウム)、乳酸カルシウム





・保存方法：

直射日光・高温多湿を避け冷暗所に保存してください。





・ご注意：

体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。開封後はお早めに。





※なくなり次第終了させていただきます。

※1 砂糖使用品に比べて









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フリーダイヤル： 0120-82-8080

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