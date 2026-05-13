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追手門学院大学地域創造学部の学生が5月24日にまち歩きゲーム「太田ロゲイニング」を開催 ― 茨木市の総持寺から太田地区が舞台、官学民一体で行う地域の魅力発信イベント
追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）地域創造学部・藤井正教授のゼミに所属する学生らは、5月24日（日）に茨木市の総持寺から太田地区において、まち歩きゲーム「太田ロゲイニング」を実施する。このイベントは学生による地域連携活動の一環で、同大と茨木市都市政策課、同地区の地域住民で作る連携組織「太田知恵の和」による共催。当日は参加者チームが制限時間内に地域のスポットを巡り得点を競うことで、地域の魅力再発見と交流の促進を図る。参加費無料、要事前申し込み。
【ポイント】
○地域創造学部の学生企画で行う地域づくり実践
○「ロゲイニング」の手法で地域を再発見
○官学民が連携したコミュニティ「太田知恵の和」による企画運営
茨木市太田地区では大学と地域住民、市が連携した活動「太田知恵の和」を展開している。同市に所在する地域創造学部では、これまでも地域の歴史や多様な世代との交流などを目的としたイベントを学生が企画。地元だけではなく他県でも実施することで、地域の魅力や課題の発見と発信に取り組んできた。
今回のイベントは、企画・運営の主体を学生が担い、実践的な地域の魅力の発見と発信を学ぶことを目的として、同学部の学生9名が企画したもの。これまでの連携実績を基盤に、「太田知恵の和」の活動の一環として実施する。
ナビゲーションスポーツの要素を取り入れた「まち歩き」を通じて、多世代が楽しみながらさまざまな地域の魅力や課題を知る機会として位置づけるとともに、卒業研究の一部としても行う。
当日は、茨木総持寺キャンパス内のアカデミックベースをスタート・ゴール地点として開催。参加者はチームごとにルートを検討して作戦を立て、阪急総持寺駅から名神高速道路北側の太田小学校周辺までのエリアに設定されたスポットを2時間の制限時間内に巡る。
各スポット（太田神社、カフェ、西河原公園、総持寺、駅、安威川・茨木川合流点など）には得点が設定されており、それらのスポットにおいてチーム全員で写真を撮って獲得する点数と、スポットに関連する課題をクリアした際のボーナスポイントの合計得点を競う。
単なる観光ではなく、チームで戦略を練りながらまち歩きをすることで、地域の特色や隠れた歴史スポットに触れ、地域の魅力に気づき、愛着を醸成することが期待される。
イベントの概要は下記の通り。
■太田ロゲイニング
・日時：2026年5月24日（日）13時〜17時
・集合場所：追手門学院大学 茨木総持寺キャンパス アカデミックベース2階 BSC204教室
・申込：案内チラシのメールアドレスまたはQRコード、下記URLから申し込み
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcZ4PeWVqplWubzbmvQqyqbq5xWJ81IczFWnIEnqcmtU0alA/viewform
・参加費：無料
（参考）
・『太田 知恵の和』の取組について（茨木市ホームページ）
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/toshiseisaku/menu/oen/1476944094787.html
▼本件に関する問い合わせ先
追手門学院大学 広報課
西村 織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
E-mail：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
○地域創造学部の学生企画で行う地域づくり実践
○「ロゲイニング」の手法で地域を再発見
○官学民が連携したコミュニティ「太田知恵の和」による企画運営
茨木市太田地区では大学と地域住民、市が連携した活動「太田知恵の和」を展開している。同市に所在する地域創造学部では、これまでも地域の歴史や多様な世代との交流などを目的としたイベントを学生が企画。地元だけではなく他県でも実施することで、地域の魅力や課題の発見と発信に取り組んできた。
今回のイベントは、企画・運営の主体を学生が担い、実践的な地域の魅力の発見と発信を学ぶことを目的として、同学部の学生9名が企画したもの。これまでの連携実績を基盤に、「太田知恵の和」の活動の一環として実施する。
ナビゲーションスポーツの要素を取り入れた「まち歩き」を通じて、多世代が楽しみながらさまざまな地域の魅力や課題を知る機会として位置づけるとともに、卒業研究の一部としても行う。
当日は、茨木総持寺キャンパス内のアカデミックベースをスタート・ゴール地点として開催。参加者はチームごとにルートを検討して作戦を立て、阪急総持寺駅から名神高速道路北側の太田小学校周辺までのエリアに設定されたスポットを2時間の制限時間内に巡る。
各スポット（太田神社、カフェ、西河原公園、総持寺、駅、安威川・茨木川合流点など）には得点が設定されており、それらのスポットにおいてチーム全員で写真を撮って獲得する点数と、スポットに関連する課題をクリアした際のボーナスポイントの合計得点を競う。
単なる観光ではなく、チームで戦略を練りながらまち歩きをすることで、地域の特色や隠れた歴史スポットに触れ、地域の魅力に気づき、愛着を醸成することが期待される。
イベントの概要は下記の通り。
■太田ロゲイニング
・日時：2026年5月24日（日）13時〜17時
・集合場所：追手門学院大学 茨木総持寺キャンパス アカデミックベース2階 BSC204教室
・申込：案内チラシのメールアドレスまたはQRコード、下記URLから申し込み
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcZ4PeWVqplWubzbmvQqyqbq5xWJ81IczFWnIEnqcmtU0alA/viewform
・参加費：無料
（参考）
・『太田 知恵の和』の取組について（茨木市ホームページ）
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/toshiseisaku/menu/oen/1476944094787.html
▼本件に関する問い合わせ先
追手門学院大学 広報課
西村 織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
E-mail：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/