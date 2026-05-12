小諸市児童遊園地では、初夏の訪れとともに、日頃のご愛顧に感謝を込めた恒例の「夏の感謝祭イベント2026」を開催いたします。



本イベントの目玉は、なんといっても「1日乗り放題パスポート」です。通常1回券を購入いただく遊具が、6月6日（土）・7日（日曜）に限り、お一人様500円（ワンコイン）で何度でもお楽しみいただけます。

さらに当日は、市内の人気飲食店による出店も並び、青空の下でお腹も心も満たされる特別な週末を演出します。ご家族やご友人と、思い出に残る初夏の1日をお過ごしください。

開催概要

日時： 2026年6月6日（土）・7日（日曜）

9:30 ～ 16:30（閉園）

会場： 小諸市児童遊園地

（長野県小諸市丁311）

目玉企画： 1日乗り放題パスポート 500円

※販売時間は15:30までとなります。

お楽しみ： 地元飲食店によるフード出店あり

注意事項

駐車場について： 当日、懐古園第3駐車場（遊園地上駐車場）は1日500円の有料となります。

雨天時の対応： 雨天等により遊園地が休園となる場合は、本イベントも中止いたします。

※中止の判断は当日午前9:00に小諸市公式ホームページにてお知らせいたします。

【問い合わせ先】

小諸市 懐古園事務所

電話： 0267-22-2274

詳しくはこちら

https://www.city.komoro.lg.jp/official/benri/facility_map/shisetsuannai/koen/komoroshijidoyuenchi/16338.html

小諸市の魅力を紹介｜小諸市児童遊園地

信州・小諸の豊かな自然に囲まれた、どこか懐かしい雰囲気の遊園地です。ツインドラゴンやメリーゴーランド、コーヒーカップなど、小さなお子様から大人まで安心して楽しめる遊具が揃い、地域に愛され続けています。

【詳細情報】

開園時間：平日、土曜、日曜、祝日 午前9時30分～午後4時30分（券売機は午後4時まで）

毎年3月中旬～11月末までは無休開園

※雨天・荒天日は休園

詳しくはこちら

https://www.city.komoro.lg.jp/official/benri/facility_map/shisetsuannai/koen/komoroshijidoyuenchi/4261.html