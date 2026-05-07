ジック株式会社(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：池田 勝義)は、HARRY QUINNブランドの折りたたみ自転車「HARRY QUINN +Limit5」「HARRY QUINN +Limit6」に、新色「Onyx Black(オニキスブラック)」を追加し、2026年5月上旬に発売いたします。





詳細URL： https://www.gic-bike.com/hq-limit_lp/hq-limit.html





HARRYQUINN_+Limit5_+Limit6 ONYX BLACK Debut





■ 新色「Onyx Black(オニキスブラック)」の特徴

宝石のオニキスを思わせる、深みのある艶を抑えたブラック。

流行に左右されにくく、長く愛用できる普遍性を備えたカラーリングです。

単なる黒ではなく、静かな高級感と引き締まった存在感を併せ持ち、フレームの繊細な造形や異素材構成の美しさを際立たせます。









■ 製品特徴

●4種の金属×2種の繊維によるハイブリッド構造

チタン、アルミニウム、クロモリ、ステンレスの4種の金属と、カーボン、ケブラーの2種の繊維素材の異素材構成を適材適所に採用し、軽量性と剛性を高次元で両立。構造設計そのものから軽量化を追求したハイブリッド設計となっています。





●細部まで徹底した軽量設計

チェーンやブレーキレバーなどの各パーツにおいても軽量化設計を徹底し、肉抜き加工を施すことで軽量化を実現。極限まで軽さを追求した設計思想が、約5.98kgという世界最軽量クラスの重量を実現しています。





●圧倒的な携行性と使用シーンの拡張

輪行や車載、都市部での持ち運び、限られた収納スペースでの保管など、現代の多様な移動ニーズに対応。軽量性と携行性を重視するユーザーから高い支持を集めています。





●コンパクトな折りたたみ機構

3ステップで折りたたみが可能。日常の移動からアクティブな用途まで幅広く対応します。





HARRYQUINN_+Limit5 ONYX BLACK_Folding





HARRYQUINN_+Limit6 ONYX BLACK_Folding





■ モデル別特徴

【HARRY QUINN +Limit5】

・約5.98kgの超軽量設計(世界最軽量クラス)

・軽さに特化し、持ち運びやすさを最大化

・本体価格：\160,000(税込 \176,000)

https://www.gic-bike.com/product/harryquinn/limit5/





HARRYQUINN_+Limit5 ONYX BLACK





HARRYQUINN_+Limit5 ONYX BLACK_wide





【HARRY QUINN +Limit6】

・外装3段変速を搭載

・高さ調整機能付きハンドルステム採用

・軽さと走行性能、快適性を両立

・本体価格：\170,000(税込 \187,000)

https://www.gic-bike.com/product/harryquinn/limit6/





HARRYQUINN_+Limit6 ONYX BLACK





HARRYQUINN_+Limit6 ONYX BLACK_wide





■ カラーバリエーション

・Onyx Black(オニキスブラック)*新色*

・Titanium Gray(チタニウムグレー)





HARRYQUINN_+Limit5 ONYX BLACK_ +Limit6 Titanium Gray