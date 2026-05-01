マインドフルな暮らしを提案するコンテンツ事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」を運営するダブルツリー株式会社(本社：北海道札幌市、代表：林 民子)は、2026年5月より、メディアプラットフォーム「note」にて、代表・林 民子による連載『森ソムリエ修行日記』を開始いたします。本連載は、森林浴と巨樹への深い愛好から生まれた知恵と体験を、著者が全100話にわたり綴る、ひとつの探究の旅です。





森ソムリエ修行日記





■連載の背景と動機

◎「森ソムリエ」とは？

「森ソムリエ」は著者・林 民子の造語です。米国ANFT(Association of Nature & Forest Therapy)の資格取得と、長野県信濃町認定「森林メディカルトレーナー」養成講座修了の経験をもとに、「森の処方箋」を届けられる人を目指す取り組みです。おすすめの森・巨樹・滝・動植物の紹介から、森林セラピーの旅に役立つ宿泊・飲食情報まで、総合的な森の案内役を担います。





◎なぜ森林セラピーなのか？

・幼少の頃から森が遊び場。自然のなかに「ホーム」を感じてきた。

・羊蹄山麓の森でシマフクロウと遭遇。その神秘的な体験が、森を軸とした活動への決意を固めた。





◎連載に込めた思い

「森に助けられた恩を返したい」という純粋な気持ちから生まれた本連載。病気のある方、足が不自由な方、子どもから高齢者まで、四季を通じて身近な森を楽しめるきっかけとなることを目指します。また、AIやデジタル情報過多の時代に、ひとりで内省する時間の大切さを伝え、「森の処方箋」をより広く社会に届けることを願っています。









■マガジン概要

マガジン名 ：『森ソムリエ修行日記』

著者 ：Tamiko Hayashi @DGBH(林 民子)

掲載プラットフォーム：note( https://note.com/dgbh/ )

コンセプト ：森が教えてくれた、100のこと。

連載本数 ：全100話(予定)

開始予定 ：2026年5月





森ソムリエ修行日記【第一話】はじめに





■DGBHについて

2010年、表参道ヒルズにてSHOKAYを軸としたエシカルなライフスタイルを提案する1年間限定のセレクトショップ「DGBH(DoGood, BeHappy!)」をプロデュース。以来、「マインドフルな暮らしを楽しみながら、幸せに生きる」をコンセプトに、セミナーや旅の企画・運営、商品企画・開発、コンテンツ制作など多岐にわたる事業を展開しています。noteでは、マガジン『Cancer Journey がんを巡る冒険』『Happy Closet～マインドフル・スタイルのABC』『森と畑と。ときどき。。ニセコ編』『おくすりファームのラベンダー』を連載中です。

URL： https://note.com/dgbh/









■SHOKAYについて

世界で初めて「ヤク」素材に特化したリジェネラティブ・マテリアルブランド。2006年、ハーバード大学ケネディスクールで国際協力を学ぶ2人の女学生が、チベット族の貧困問題解決に挑むべく立ち上げたソーシャルビジネスです。エシカル・ニットのパイオニアとしてその歩みは広く知られ、創業の物語は書籍『世界を変えるオシゴト』(講談社、2010年)にまとめられています。ヤクの毛は1頭あたり年間わずか100gしか採取できない希少素材ながら、カシミヤをしのぐ保温性・通気性・柔軟性を持ち、毛玉になりにくい点が特徴です。完全なトレーサビリティのもと高品質なニット製品と毛糸を生産・販売し、国連SDGs17目標のうち12目標の達成に貢献しています。

URL： http://shokay.jp









■会社概要

会社名 ：ダブルツリー株式会社

所在地 ：北海道札幌市中央区

代表取締役：林 民子(はやし たみこ)

設立 ：2008年7月8日

主な事業 ：(1)ヤク素材エシカルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」日本総代理店

(2)コンテンツ企画制作事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」―

「Mindful Style × Happy Closet」をテーマにセミナー・

旅企画の運営、商品開発、コンテンツ制作・情報発信を展開

(3)バケーション・ワーケーションハウス事業 ―

北海道ニセコ町にて森林セラピー×リトリートを組み合わせた

一棟貸しコテージ「おくすりファーム」(準備中)









■代表取締役プロフィール 林 民子(はやし たみこ)

外資系エンターテインメント会社、VOGUE NIPPON発行出版社、欧米ファッションブランドの広報を経て、2007年にNPO法人「ソーシャルコンシェルジュ」を設立。いち早くエシカルファッションの普及に取り組み、10年にわたって活動を牽引。2008年よりSHOKAY日本代表に就任。30年以上にわたりヨガと瞑想を実践し、龍村式健康ヨガ指導者養成講座・臨床瞑想法指導者養成講習会を修了。米国森林セラピーガイドの資格を持ち、長野県信濃町認定「森林メディカルトレーナー」養成講座も修了。信濃町森林療法研究会「ひとときの会」会員。現在は北海道ニセコ町にて、畑ガーデン体験と森林セラピープログラムを提供する一棟貸しリトリートコテージ「おくすりファーム」を準備中。

Instagram： @tamikohayashi

URL ： https://www.instagram.com/tamikohayashi/









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