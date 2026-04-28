『魔法の姉妹ルルットリリィ』の劇中に登場する風(リリィ)、流(ルル)のリップを本格コスメとして商品化！
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『魔法の姉妹ルルットリリィ』より「ヒミツのマジカルリップ」(4,950円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年4月28日(火)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)
※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000249652/?rt=pr
魔法の姉妹ルルットリリィ ヒミツのマジカルリップ
■商品特長
スタジオアぴえろ制作の魔法少女シリーズの最新作である、現在放送中のアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』より、作中で風と流が使用する印象的なアイテムである「リップ」を本格コスメとして商品化いたします。
本体デザインは、作品に登場する「リップ」を再現したポップなカラーリングです。
リップのカラーは、風(リリィ)をイメージしたオレンジ寄りの色味と、流(ルル)をイメージしたレッド寄りの色味で、どちらも唇に塗布するとほんのり色づきます。それぞれをイメージした香りつきリップになっていて、大人の女性でも日常的にお使いいただけるカラーリップです。
(リリィ：スイートフローラルの香り ルル：フレッシュフローラルの香り)
パッケージには限定かきおこしイラストを使用し、特別感のあるデザインに仕上げました。
魔法の姉妹ルルットリリィ ヒミツのマジカルリップ(風(リリィ)イメージ2)
魔法の姉妹ルルットリリィ ヒミツのマジカルリップ(流(ルル)イメージ2)
■商品概要
・商品名 ：魔法の姉妹ルルットリリィ ヒミツのマジカルリップ
( https://p-bandai.jp/item/item-1000249652/?rt=pr )
・価格 ：4,950円(税込)(送料・手数料別途)
・セット内容：リップ…2
・商品サイズ：高さ約75mm×横幅約25mm×奥行約31mm
・対象年齢 ：15才以上
・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」
( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他
・予約期間 ：2026年4月28日(火)16時～2026年6月28日(日)23時予定
・商品お届け：2026年10月予定
・発売元 ：株式会社バンダイ
(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。
※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※日本国外で販売する可能性があります。
■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは
「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。
ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr