バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『魔法の姉妹ルルットリリィ』より「ヒミツのマジカルリップ」(4,950円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年4月28日(火)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000249652/?rt=pr





魔法の姉妹ルルットリリィ ヒミツのマジカルリップ





■商品特長

スタジオアぴえろ制作の魔法少女シリーズの最新作である、現在放送中のアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』より、作中で風と流が使用する印象的なアイテムである「リップ」を本格コスメとして商品化いたします。





本体デザインは、作品に登場する「リップ」を再現したポップなカラーリングです。

リップのカラーは、風(リリィ)をイメージしたオレンジ寄りの色味と、流(ルル)をイメージしたレッド寄りの色味で、どちらも唇に塗布するとほんのり色づきます。それぞれをイメージした香りつきリップになっていて、大人の女性でも日常的にお使いいただけるカラーリップです。

(リリィ：スイートフローラルの香り ルル：フレッシュフローラルの香り)

パッケージには限定かきおこしイラストを使用し、特別感のあるデザインに仕上げました。





魔法の姉妹ルルットリリィ ヒミツのマジカルリップ(風(リリィ)イメージ2)

魔法の姉妹ルルットリリィ ヒミツのマジカルリップ(流(ルル)イメージ2)





■商品概要

・商品名 ：魔法の姉妹ルルットリリィ ヒミツのマジカルリップ

( https://p-bandai.jp/item/item-1000249652/?rt=pr )

・価格 ：4,950円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：リップ…2

・商品サイズ：高さ約75mm×横幅約25mm×奥行約31mm

・対象年齢 ：15才以上

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年4月28日(火)16時～2026年6月28日(日)23時予定

・商品お届け：2026年10月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr