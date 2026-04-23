【昭和医科大学】左脳の脳腫瘍による言語障害の個人差を解明 ― 右半球の「構造的複雑さ」が言語処理速度を維持する予備能として機能する可能性を示唆 ―

【昭和医科大学】左脳の脳腫瘍による言語障害の個人差を解明 ― 右半球の「構造的複雑さ」が言語処理速度を維持する予備能として機能する可能性を示唆 ―