こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freee、人事労務と従業員情報を一元管理できる人事評価システム「freee人事評価」の提供を開始
〜 「作業」から解放し、人事やマネージャーが「人」と向き合う時間を創出 〜
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、人事労務と従業員情報を一元管理できる人事評価システム「freee人事評価」の提供を開始いたしました。
■スモールビジネスのための機能面・価格面の「ちょうどいい」を追求
これまで多くのスモールビジネスにおいて、人事評価は表計算ソフトを用いて行われてきました。しかし、過去のファイルをコピーして配布する手間や、未提出者への催促、集計時の転記ミスなど、評価業務が単なる作業となってしまう課題がありました。
また、既存の人事評価システムは多機能で高価なものが多く、スモールビジネスにとっては「使いこなすのが難しい」という声も少なくありませんでした。
freeeは、このような煩雑な人事評価業務をまるごとシステム化し、人事担当者やマネージャーが「人」と向き合う時間を創出するため「freee人事評価」を開発しました。
「freee人事評価」:https://www.freee.co.jp/evaluation/
■慣れ親しんだ操作はそのままに、「事務作業」から「向き合う時間」を創出
1. Excelに近い操作感で、評価プロセスをオンラインで完結
慣れ親しんだ表計算ソフトに近いUI/UXで、評価シートの作成・配布から、自己評価の入力、上司によるレビュー、未提出者への自動リマインドまでを一気通貫で自動化します。
ファイルの回収や集計といった概念そのものがなくなり、進捗状況をリアルタイムに把握することが可能です。
2.「freee人事制度設計」との連動による、制度設計からシステム運用までの一気通貫支援
「freee人事制度設計」は、専門コンサルタントの伴走により、最短1.5ヶ月で自社に合った評価制度をゼロから設計・見直しが可能です。構築した制度を「freee人事評価」へシームレスに落とし込むことで、評価業務の負担を削減し、人事制度の設計から運用定着までを一気通貫で支援します。
「freee人事制度設計」:https://www.freee.co.jp/hr-partner/
3. 評価データの蓄積と可視化による公平性の担保
評価データは退職者も含めて自動的かつ安全に蓄積され、過去の評価推移を瞬時に確認できます。部門別や評価者別の評価結果を横並びで可視化することで、感覚に頼らない納得感の高い評価調整や、客観的なデータに基づいたフィードバックを実現します。
■6月16日に「freee 統合ワールド 2026」にて「freee人事評価」に関するセッションを開催
多くの企業が評価運用において、「評価の不透明性」「従業員の不満」「運用負担の増大」という3大課題に直面し、結果として形だけの「評価のための評価」に陥っています。
本セッションでは、そんな旧態依然とした人事評価から脱却し、最新のAI活用によって「評価を通じて従業員が育つ世界」をどのように実現するのかを解説します。人的資本経営を成功に導く、タレントマネジメントの新常識を初公開いたします。
開催方法：オフライン
参加費：無料
登壇者：
・株式会社事業人 共同代表 西村 晃 氏
・フリー株式会社 エンパワーメントプロダクト事業部 部長 田井野 佐介
・フリー株式会社 エンパワーメントプロダクト事業部 エンパワーメント事業推進チーム チーム長 相澤 茂
主催：フリー株式会社
申し込み：下記のURLからお申し込みください。
https://client.eventhub.jp/form/502787c6-86e1-468e-b369-9303a6b28621/formsession?isTicketSelected=true
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報（PR）神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問い合わせは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
関連リンク
「freee人事評価」:
https://www.freee.co.jp/evaluation/
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、人事労務と従業員情報を一元管理できる人事評価システム「freee人事評価」の提供を開始いたしました。
■スモールビジネスのための機能面・価格面の「ちょうどいい」を追求
これまで多くのスモールビジネスにおいて、人事評価は表計算ソフトを用いて行われてきました。しかし、過去のファイルをコピーして配布する手間や、未提出者への催促、集計時の転記ミスなど、評価業務が単なる作業となってしまう課題がありました。
freeeは、このような煩雑な人事評価業務をまるごとシステム化し、人事担当者やマネージャーが「人」と向き合う時間を創出するため「freee人事評価」を開発しました。
「freee人事評価」:https://www.freee.co.jp/evaluation/
■慣れ親しんだ操作はそのままに、「事務作業」から「向き合う時間」を創出
1. Excelに近い操作感で、評価プロセスをオンラインで完結
慣れ親しんだ表計算ソフトに近いUI/UXで、評価シートの作成・配布から、自己評価の入力、上司によるレビュー、未提出者への自動リマインドまでを一気通貫で自動化します。
ファイルの回収や集計といった概念そのものがなくなり、進捗状況をリアルタイムに把握することが可能です。
2.「freee人事制度設計」との連動による、制度設計からシステム運用までの一気通貫支援
「freee人事制度設計」は、専門コンサルタントの伴走により、最短1.5ヶ月で自社に合った評価制度をゼロから設計・見直しが可能です。構築した制度を「freee人事評価」へシームレスに落とし込むことで、評価業務の負担を削減し、人事制度の設計から運用定着までを一気通貫で支援します。
「freee人事制度設計」:https://www.freee.co.jp/hr-partner/
3. 評価データの蓄積と可視化による公平性の担保
評価データは退職者も含めて自動的かつ安全に蓄積され、過去の評価推移を瞬時に確認できます。部門別や評価者別の評価結果を横並びで可視化することで、感覚に頼らない納得感の高い評価調整や、客観的なデータに基づいたフィードバックを実現します。
■6月16日に「freee 統合ワールド 2026」にて「freee人事評価」に関するセッションを開催
多くの企業が評価運用において、「評価の不透明性」「従業員の不満」「運用負担の増大」という3大課題に直面し、結果として形だけの「評価のための評価」に陥っています。
本セッションでは、そんな旧態依然とした人事評価から脱却し、最新のAI活用によって「評価を通じて従業員が育つ世界」をどのように実現するのかを解説します。人的資本経営を成功に導く、タレントマネジメントの新常識を初公開いたします。
開催方法：オフライン
参加費：無料
登壇者：
・株式会社事業人 共同代表 西村 晃 氏
・フリー株式会社 エンパワーメントプロダクト事業部 部長 田井野 佐介
・フリー株式会社 エンパワーメントプロダクト事業部 エンパワーメント事業推進チーム チーム長 相澤 茂
主催：フリー株式会社
申し込み：下記のURLからお申し込みください。
https://client.eventhub.jp/form/502787c6-86e1-468e-b369-9303a6b28621/formsession?isTicketSelected=true
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報（PR）神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問い合わせは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
関連リンク
「freee人事評価」:
https://www.freee.co.jp/evaluation/