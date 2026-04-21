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【銀座 蔦屋書店】粂原愛 個展「誰が袖を見遣る」を5月2日（土）より開催。自作の展示を「借景」として据え、卓越した工芸作品とともに会場を構成
銀座 蔦屋書店（東京都 中央区 GINZA SIX 6F）では、粂原愛 個展「誰が袖を見遣る」を、5月2日（土）より5月20日（水）の期間、店内アートスペースFOAM CONTEMPORARYにて開催します。
特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/event/art/54034-0941020421.html
概要
粂原愛は、2015年に多摩美術大学大学院（日本画）を修了後、国内外での滞在制作を重ね、現在は長野を拠点に活動しています。透過性の高い絵具で下図を描き、その上に和紙を幾重にも重ね、さらに岩絵具で彩色する日本画の技法に、粂原独自の感性を重ねた表現が特徴です。層が折り重なる画面には、光や空気の気配が宿り、静かな奥行きをまとった像として立ち上がります。
展覧会タイトル「誰が袖を見遣る」は、梅の香りに主の面影を重ねた『古今和歌集』の歌に着想を得ています。姿は見えずとも、漂う香気が「かつてそこにいた誰か」を示すように、気配のあり方が作品と空間の体験に重なります。粂原が描く梅の絵は、和紙を重ねることで形をいったん奥へ沈め、霧のような透過性とともに、その「きざし」を静かに浮かび上がらせます。また「見遣（みや）る」とは、目に映るものの先へと意識を向ける意味を持ちます。粂原によって描かれた枝ぶりと、会場に配置された工芸作品が放つ静かな佇まいのなかに気配や痕跡を感じ取るとき、鑑賞者は視覚を超えた感覚へと導かれます。
アーティストステートメント
本展は、梅の絵を「借景」としての背景に据え、同空間に工芸作品を配することで、ギャラリー全体を一つの景色として取り込む試みです。ここでは絵画を「閉じられた平面」ではなく、空間に奥行きを与える「開かれた窓」として機能させています。絵画と同空間に配された工芸作品は、画面の背後に広がる余白を現実の三次空間へと引き出す役割を担います。これにより、絵画の中の虚構と鑑賞者が立つ現実は地続きとなり、無機質なホワイトキューブに深い奥行きが生まれます。同時に、点在する工芸作品は鑑賞者との間に「見えない仕切り」を作り出し、程よい距離感を生み出します。この立体的な構成は、鑑賞者の歩みを自然に制して深い集中を促し、空間全体を単なる視覚的消費の場から、身体性を伴う静かな対話の場へと変容させます。
多彩な素材や技法による工芸作品に対し、私の描く絵画は一貫して岩絵具を用い、モチーフを「梅」に絞っています。私はかねてより、個の営みである「庭」に潜む哲学的な思想に着想を得て制作してきましたが、今回はその概念を展示の軸に据えることで、個々の作品が孤立した点ではなく、一つの生態系として有機的に結びつくよう努めました。ここに配置された工芸作品は、単に「仕切り」として作用するだけではありません。庭の石が雨に濡れて表情を変えるように、背景にある絵画の色彩や光の影響を受け、その場に命を吹き込む代のような存在になると考えています。
これまで絵画を中心に発表を続ける中で、いつか工芸作品とともに空間を構成し、ギャラリーにいながらにして外を歩いているような感覚を創出したいと願ってきました。しかし今回、同空間に配置することさえ恐れ多いような卓越した工芸作品と共演できるとは想像もしておらず、私ひとりの力では到底実現し得なかったことです。本展示にご尽力いただきました関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。
粂原愛
作品販売について
展示作品は、5月2日（土）11：00より販売開始します。
プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
アーティストプロフィール
粂原愛（くめはら・あい）
略歴
1989年 埼玉県生まれ
2015年 多摩美術大学大学院日本画研究領域 修了
透過度の高い絵の具で下図を制作した後、画面全体に薄い和紙を貼り岩絵の具で彩色するという、日本画の技法と独自の感性が融合したスタイルを特徴とする。主に庭、自然保護区、里山などを取材地とし、各々が意識する自然界の「曖昧な境界」を、絵画のもつ俳諧的な情緒感や詩情性で表現する。
●主な個展
2024年「静寂の聲」（京都 蔦屋書店6Fギャラリー/京都）
2021年「ここちよい へだたりへ」（Artglorieux GALLERY OF TOKYO/東京）
2021年「ここちよい へだたりへ」（ヘルツアートラボ/東京）
2020年「ここちよい へだたりへ」（いつき美術画廊/東京）
2020年「その向こうの気這い」（Funen Art Academy/デンマーク)
2018年「うたかたの庭」（上野の森美術館ギャラリー/東京）
●主なグループ展
2023年 ART TAIPEI（台湾ワールドトレードセンター/台湾)
2023年 「Re vol.2」（biscuit galery/東京）
2022年 ONE ART TAIPEI（シャーウッド台北/台湾)
2022年 「虹の会」（長江洞画廊/岐阜）
2021年 「TECHNICOLOR’S吉野石膏120周年コレクション展」（スペースO/東京）
2021年 「CIRCLE展」（いつき美術画廊/東京）
2019年 「Juleudstiling」（ホルフゴーギャラリー/デンマーク）
2019年 「春待ちの月」（日本橋郄島屋/東京）
●助成
2020年 Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation 「国際美術交流による展覧会助成」
2019年 公益財団法人 吉野石膏美術振興財団「若手美術家の在外研修に対する助成」
2017年 公益財団法人 吉野石膏美術振興財団「若手日本画家による展覧会助成」
2014年 一般財団法人神山財団
展示詳細
会期｜2026年5月2日（土）〜5月20日（水）
※5月1日（金）18：30〜20：00にレセプションを開催します。どなた様もご参加いただけます。
時間｜11：00〜19：00 ※最終日は18：00終了
定休日｜月曜日 ※5月4日（月）もお休みです。
会場｜FOAM CONTEMPORARY
入場｜無料
主催｜銀座 蔦屋書店
協力｜水戸忠交易
特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/event/art/54034-0941020421.html
銀座 蔦屋書店
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