【銀座 蔦屋書店】粂原愛 個展「誰が袖を見遣る」を5月2日（土）より開催。自作の展示を「借景」として据え、卓越した工芸作品とともに会場を構成

【銀座 蔦屋書店】粂原愛 個展「誰が袖を見遣る」を5月2日（土）より開催。自作の展示を「借景」として据え、卓越した工芸作品とともに会場を構成