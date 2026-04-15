株式会社長登屋(本社：愛知県北名古屋市、代表取締役：加藤 裕之)が運営するプリン専門店「松島プリン亭」(宮城県宮城郡松島町)は、4月24日(金)に春季限定商品「プリン専門店の贅沢いちごパフェ」(1,200円・税込)の販売を開始いたします。日本三景・松島の春をさらに彩るご当地スイーツとして、宮城県産いちごにこだわった華やかな一品をご提供いたします。









■商品開発の背景と目的

桜の名所としても名高い日本三景・松島は、春の観光シーズンに多くの来訪者でにぎわいます。

松島プリン亭は「旅の想い出づくりのお手伝い」を使命とする株式会社長登屋が手がける直営スイーツ専門店として、2025年5月26日にグランドオープンしました。

このたびの「プリン専門店の贅沢いちごパフェ」は、春ならではの宮城・松島の魅力をスイーツで表現し、県外からの観光客の皆様にも「松島に来てよかった」と感じていただける体験を提供することを目的に開発いたしました。宮城県産いちごをふんだんに使用することで、地域の食材の魅力を国内外へ発信してまいります。









■商品詳細





プリン専門店の贅沢いちごパフェ





商品名 ：プリン専門店の贅沢いちごパフェ

価格 ：1,200円(税込)

販売期間 ：4月24日(金)～ なくなり次第、終了(春季限定)

販売場所 ：松島プリン亭(店頭のみ)

いちご産地：宮城県産いちご 100％使用





パフェの層構成は、甘酸っぱいいちごソースをベースに、濃厚なカスタード、ザクザクとした食感のコーンフレーク、なめらかなソフトクリームと生クリームを順に重ねました。

仕上げには、弾けるような果肉の宮城県産いちごを贅沢にトッピング。

ひと口ごとに異なる食感と、いちごの爽やかな酸味がクリームのコクを引き立てる、最後の一口まで飽きのこない一品です。

使用するいちごはすべて宮城県産にこだわり、地域の農業とともに松島の春を発信いたします。

また、プリン専門店ならではの「プリン味のソフトクリーム」は、松島プリン亭でしか味わえない特別な美味しさです。









■松島プリン亭について





プリン各種





日本三景・松島に2025年5月26日グランドオープンしたプリン専門店です。

当店が追求するのは、「口に入れた瞬間、トロ～リとろけるなめらかな口どけ」。マダガスカル産最高級天然バニラビーンズや国産の高級生クリームを惜しみなく使用し、保存料無添加にこだわったプリンを、毎日店内の工房で手作りしています。

ラインナップは、宮城名物の「ずんだ」や「伊達政宗」をモチーフにしたご当地プリンが中心。

松島観光の新たな名物スイーツとして、地域の活性化に貢献してまいります。









■店舗概要





松島プリン亭





店舗名 ： 松島プリン亭

所在地 ： 〒981-0213 宮城県宮城郡松島町松島字町内75番地20

営業時間 ： 10:00～17:00

定休日 ： 不定休

アクセス ： JR松島海岸駅より徒歩5分

WEBサイト： https://matsushima-purintei.com/

Instagram： @matsushima_purintei

https://www.instagram.com/matsushima_purintei?igsh=MW5lempxY2FveDVwdQ%3D%3D&utm_source=qr









■会社概要

会社名 ：株式会社長登屋

代表者 ：代表取締役 加藤 裕之

本社所在地：〒481-0011 愛知県北名古屋市高田寺東の川12

設立 ：昭和28年(1953年)4月25日

事業内容 ：菓子の企画・製造・販売、食品の加工・販売、直売店の経営等

TEL ：0568-22-8511

FAX ：0568-22-5651