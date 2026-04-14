制度の拡充や行政・住民の連動で広がるSDGs活動。地域の個性を活かして持続的発展を目指す＜東洋大学SDGs NewsLetter Vol.45＞





















武市 三智子（たけち みちこ） 武市 三智子（たけち みちこ）









東洋大学総合情報学部総合情報学科准教授／博士（商学） 専門分野：経営学、マーケティング



研究キーワード：環境マーケティング／流通論／地域活性化 著書・論文等：文化芸術政策とSDGs［地域創生マーケティングとSDGs（中央経済社）］／環境問題と流通［よくわかる流通論（ミネルヴァ書房）］／地球環境問題とマーケティング［グローバル競争と流通・マーケティング（有斐閣）］









──今後のビジョンについてお聞かせください。豊島区における活動をさらに深化させていきたいと考えています。これまで、2014年に「消滅可能性都市」と指摘された同区が、SDGsと文化芸術を主軸にしたまちづくりによってどのような変化を遂げてきたのかについて、継続的に分析を行ってきました。これまでは主に資料に基づく分析が中心でしたが、今後は現場へ足を運び、関係者へのインタビューを通じて、地域が実際にどのような方向性を目指しているのかを解明していきたいと考えています。さらに、フィールドワークによって得られた知見を体系的に整理し、新たなまちづくりのモデルとして提示していきたいと考えています。