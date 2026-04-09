街中で自分好みの一杯を“クラフト”体験できるイベント「スターバックス® コーヒークラフト キャラバン」開催

























画像（イメージ）：「スターバックス® コーヒークラフト キャラバン」 画像（イメージ）：「スターバックス® コーヒークラフト キャラバン」

























































ネスレ日本が3月1日（日）に発売した「スターバックス® コーヒークラフト」は、スターバックス ブランドとして国内初となる濃縮飲料製品です。好みの濃さに調整し、ミルクや水、シロップで多彩にアレンジするなど、自分流に“クラフト”する楽しさ、スターバックスのコーヒー体験をおうちで楽しめる点が好評を得ています。今回、本製品の魅力をより多くの方にお届けするため、4月21日（火）から東京と大阪30ケ所を90日間かけて巡回する無料試飲イベント「スターバックス® コーヒークラフト キャラバン」を開催します。本イベントのために特別に仕立てた専用デザインの「コーヒークラフト カー」が、東京・大阪の各会場を巡回し、スターバックスの世界観とともに体験をお届けします。会場では、お店の人気メニューでもある「アイス アメリカ―ノ」、「アイス ラテ」、「アイス キャラメル マキアート」3種と各会場限定ビバレッジ1種・計4つのメニューの中から1つを選び、ご自身でお気に入りの一杯を“クラフト”する体験を楽しむことができます。また、“クラフト”したビバレッジを会場内のフォトスポット等で撮影し、ハッシュタグを添えてその場でSNS投稿した方に、「スターバックス® コーヒークラフト」オリジナルステッカーをプレゼントする企画も実施します。“自分の好きを、クラフトしよう”をテーマに掲げる本イベントを通じて、約15 万名の方に、気分やシーンに合わせて、お気に入りの1杯を見つける楽しさをお伝えしていきます。■体験の流れ＜1. メニューを選ぶ＞・「アイス アメリカ―ノ」、「アイス ラテ」、「アイス キャラメル マキアート」、会場限定ビバレッジ計4種のメニューの中から1つを選ぶ。＜2. クラフトする＞・スタッフから、「割って楽しむ“クラフト”セット」（氷と、冷たい水もしくはミルクが入ったカップ／スターバックス® コーヒークラフトが入ったミニカップ／ストロー）を受け取り、会場内のテーブルで、バリスタ気分を味わいながら、割って、混ぜて、完成させる。＜3. クラフトしたお気に入りの一杯を楽しむ＞＜4. 投稿する＞・“クラフト”したビバレッジを会場内のフォトスポット等で撮影し、ハッシュタグを添えてその場でSNS投稿した方に、「スターバックス® コーヒークラフト」オリジナルステッカー1枚をプレゼントします。（数量に限りがあり、無くなり次第終了させていただきます。）フォトスポットイメージ■開催日時・会場リスト（予定）東京 新宿サザンテラス広場 4月21日（火）〜4月23日（木）東京 ルミネ有楽町 パサージュ 4月24日（金）〜4月26日（日）東京 調布PARCO 1F屋外イベントスペース 4月27日（月）〜4月29日（水）東京 トピレックプラザ 屋外中央駐車場特設スペース 4月30日（木）〜5月2日（土）東京 渋谷ヒカリエ 1Fイベントスクエア 5月3日（日）〜5月5日（火）東京 アリオ北砂 明治通り側口店頭スペース 5月6日（水）〜5月8日（金）東京 東京スカイツリータウン・ソラマチ ハナミ坂ひろば 5月9日（土）〜5月11日（月）東京 グランベリーパーク アートプラザ 5月15日（金）〜5月17日（日）東京 セブンタウン小豆沢 イベント広場 5月18日（月）〜5月20日（水）東京 錦糸町マルイ 1F店頭スペース 5月21日（木）〜5月23日（土）東京 カメイドクロック 1F屋外南側広場 カメクロステージ 5月24日（日）〜5月26日（火）東京 SOCOLA武蔵小金井クロス 1Fクロスコート広場 5月27日（水）〜5月29日（金）東京 三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 1F屋外ウッドデッキ 5月30日（土）〜6月1日（月）東京 三井ショッピングパーク ららテラスHARUMI FLAG 1Fクロススクエアゲート前広場 6月2日（火）〜6月4日（木）東京 二子玉川ライズ ガレリア 6月5日（金）〜6月7日（日）大阪 ヨドバシカメラマルチメディア梅田 1F南東入口前 6月10日（水）〜6月12日（金）大阪 もりのみやキューズモールBASE 1Fセントラルスクエア前 6月13日（土）〜6月15日（月）大阪 アリオ八尾 交通広場 6月16日（火）〜6月18日（木）大阪 あべのHoop 1Fオープンエアプラザ 6月19日（金）〜6月21日（日）大阪 三井ショッピングパーク ららぽーと和泉 2Fポケットパーク 6月22日（月）〜6月24日（水）大阪 上本町YUFURA イベントスペース 6月25日（木）〜6月27日（土）大阪 心斎橋ビッグステップ 6月28日（日）〜6月30日（火）大阪 樟葉駅前広場・ハピネスパークKUZUHA グラススクエア 7月3日（金）〜7月5日（日）大阪 みのおキューズモール EAST 1F芝生広場 7月6日（月）〜7月8日（水）大阪 岸和田カンカンベイサイドモール レンガ通り 7月9日（木）〜7月11日（土）大阪 三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 1Fくすのき広場 7月12日（日）〜7月14日（火）大阪 セブンパーク天美 EnnichiPark 7月15日（水）〜7月17日（金）大阪 サン広場 7月18日（土）〜7月20日（月）大阪 三井ショッピングパーク ららぽーと堺 1F MIHARAパーク 7月21日（火）〜7月23日（木）大阪 KITTE大阪 1F多目的広場 7月24日（金）〜7月26日（日）※開催時間等は、会場によって異なるため、詳細は特設サイトにてご確認ください。※荒天や事故等の不測の事情により、開催時間の変更や開催中止となる恐れがありますことを、あらかじめご了承ください。