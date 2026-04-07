【満開速報】約300m「桜のトンネル」が今週見頃！ 那須千本松牧場で「桜×どうぶつ×食×音楽」のお花見イベント



















〜週末は那須塩原へ！約200本の桜が開花！新入りのアルパカや 牧場グルメ、愛犬との無料撮影会を満喫する「春の行楽」〜ホウライ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長兼社長執行役員 CEO:小野直樹が運営する那須千本松牧場（栃木県那須塩原市）は、敷地内の約200本の桜が開花したことをお知らせいたします。本格的な見頃を迎える牧場では、およそ300メートルにわたる桜のトンネルの下で、新たに仲間入りした動物たちとのふれあいや、絶品の牧場グルメ、愛犬と一緒に楽しめるマルシェなどをご用意しています 。グランドオープン1周年を記念して現在開催中の「春の牧場で、つながる1周年」イベントを通じて、春の行楽シーズンにぴったりの1日を提供します 。























































































千本松テラス



千本松テラス



























































1．【絶景】いよいよ見頃！約300mの「桜のトンネル」で開放的なお花見体験自然のなかで大きく深呼吸しながら、ご家族や愛犬と自分のペースでのんびり過ごす「開放的でスローなお花見」をお楽しみいただけます。・桜のトンネル： 牧場内のメインストリートを彩る約300mの桜並木は圧巻の美しさです。・1周年記念フォトスポット：桜を背景に、ご家族やご友人と記念撮影が楽しめる特設エリアです。左から、1周年記念フォトプロップス／にぎわい広場／どうぶつふれあい広場・お花見ピクニック：春の風を感じながら牧場グルメ片手にのんびりとした時間をお過ごしください。春限定メニュー（さくらシェイク、抹茶あずきシェイク、春もちサンデー）： 各580円※5月31日まで※4月25日(土)〜5月6日(水)は一時販売休止となります。那須御養卵たまごドーナツ550円（千本松オープンカフェ）※4月19日まで2．【家族連れ・体験】桜の下で出会う、新しい仲間たちと絶品グルメ春の訪れとともに、牧場での体験や食もさらに充実。・新入りのアルパカ4頭が登場：「どうぶつふれあい広場」に、マコちゃん(白色)、ヒラちゃん(黒色)、カレイちゃん(薄茶色)、命(メイ)ちゃん(茶色)の4頭が、仲間入りしました。・千本松牧場牛100%ハンバーグや牧場公式キャラクター「おかあさん牛のセボン」キャンディー：レストランで大人気のハンバーグが、自宅でも楽しめる商品としてファームショップで販売開始。また、栃木県芳賀郡茂木町にて60年の歴史を持つ飴製造業者「野州たかむら」とのコラボによる、セボンのオリジナルキャンディも登場。























※画像はイメージです。















































千本松牧場牛100％ハンバーグ850円 ※4月11日から新発売セボンキャンディ480円※4月11日から新発売3．【ペット連れ】愛犬と一緒に春を大満喫！ワンちゃんも主役の特別企画桜の季節に合わせて愛犬向けの特別企画もご用意しています。・ワンちゃんマルシェ：ワンちゃんグッズや愛犬と一緒に楽しめるスイーツのマルシェが集合！近くのドッグランには、春のフォトスポットも！4 月11 日（土）・12 日（日）場所：千本松テラス (桜並木通り)















































































































（左から）しあわせカラー（リード、ハーネス）、愛木楽社（うちの子お名前キーホルダー）、kururii（柴犬雑貨）、お菓子工房エータロー（スイーツ）、マルシェ近くのドッグラン春のフォットスポット・桜の中の愛犬との無料撮影会：美しい桜並木を背景に、プロカメラマン（雑誌：Collar ふくしま）による愛犬の無料撮影会を実施いたします。4 月11 日（土）10:00−15:00 場所：千本松テラス(桜並木通り)4．【野外を楽しむ】自然を感じながら楽しむ野外音楽ライブや桜並木＆新緑のサイクリング体験桜並木のサイクリングや心地よい野外ライブで、春の自然を満喫。・春風を感じながら新緑と桜並木を楽しめるサイクリング：場内には自転車で巡れるコースが整備され、新緑と桜並木に包まれたルートを走りながら、どうぶつふれあい広場や牧場内各所へアクセス可能。・自転車：1 人乗り自転車 900 円/2 人乗り自転車 1,400 円3 人乗り自転車 1,800 円/電動アシスト自転車(1 人乗り) 1,400 円・春の野外音楽ライブ（無料）：栃木県大田原市出身のシンガーソングライター・うたうたい りりぃさんを迎え、桜が彩る広場でやさしく心に響く弾き語りライブを開催。4 月19 日（日）13:30〜14:00／14:30〜15:00 場所：千本松テラス（桜並木通り）※「春の牧場で、つながる1 周年」代表的イベントなどはこちらから■那須千本松牧場について：

130 年以上の歴史を持ち、「自然との共生」をテーマに、循環型酪農を実践してきた牧場。2025 年4 月にグラ

ンドオープンを迎え、那須野が原の雄大な景観を望む「千本松テラス」、源泉かけ流しの温泉水を活用した「温泉じゃぶじゃぶ池」、約100 匹の動物とふれあえる広場、四季折々の自然を楽しめる全長4km のサイクリングコースなど、自然とふれあう多彩な体験が揃っています。千本松牧場牛100％使用の「ちぎりハンバーグ」など、ここでしか味わえない牧場グルメや温泉も充実。入場料・駐車場無料の観光牧場です。https://www.senbonmatsu.com/本件に関するお問合わせ先【本件に関する報道機関からのお問合せ】ホウライ株式会社 広報 担当：上原・江連・北島・大沼TEL: 03-6810-8136 携帯: 080-5888-4306 ［お問い合わせフォーム］https://www.horai-kk.co.jp/contact/関連リンク那須千本松牧場HPhttps://www.senbonmatsu.com/那須千本松牧場Instagramhttps://www.instagram.com/senbonmatsufarm/那須千本松牧場Ｘhttps://x.com/senbonmatsufarm