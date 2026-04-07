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日本調剤、好評の“550円均一市販薬”を田辺薬局でも販売
〜売上前年同期比170%のPBシリーズ、全国の調剤薬局や異業種へ展開中〜
薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、セルフメディケーションを応援するプライベートブランド「5COINS PHARMA」を、田辺薬局株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐藤 淳一、以下「田辺薬局」）が運営する薬局の一部店舗において、順次販売を開始したことをお知らせいたします※1。
■「5COINS PHARMA」とは？
原則550円（税込）均一※2のOTC医薬品（市販薬）シリーズです。OTC医薬品の価格がセルフメディケーション推進の課題の一つであるという考えのもと開発し、品質と有効成分量にこだわった39品目を揃えています。本シリーズは売上が前年同期比170%※3と好調に推移しており、他社調剤薬局さまや家電量販店さま、オンラインストア「Amazon」など、これまで約100企業1,000店舗でのお取扱い実績がございます。
このたび、田辺薬局が運営する薬局の一部店舗でも販売を開始いたしました。
■プライベートブランド商品の法人向け販売について
「5COINS PHARMA」をはじめとした一部のプライベートブランド商品については、小売企業さま向けの外部販売を実施しています。お取引の概要については、下記よりご確認ください。
https://www.nicho.co.jp/corporate/business/pharmacy/pb/#title_1_1
日本調剤では、「5COINS PHARMA」の販売・流通を通して、さらなるセルフメディケーションの推進に貢献してまいります。
※1 取扱品目は店舗ごとに異なります
※2 「5COINS PHARMA」シリーズには、一部税込1,100円の商品もございます
※3 2024年8月〜2025年7月の前年同期比
【田辺薬局株式会社について】https://www.tnb.co.jp/
1984年に設立し、首都圏を中心に調剤薬局を展開しています。「薬をお渡しするだけではなく、その先の暮らしまで見守り続ける」という姿勢を大切に、各店舗が地域のニーズや要望に対応する、柔軟であたたかい医療を提供しています。
本件に関するお問合わせ先
日本調剤株式会社 広報部
TEL：03-6810-0826
MAIL：pr-info@nicho.co.jp
関連リンク
日本調剤のプライベートブランド商品の法人向け販売について
https://www.nicho.co.jp/corporate/business/pharmacy/pb/#title_1_1
5COINS PHARMA（日本調剤オンラインストア）
https://estore.nicho.co.jp/pages/lp/5coins-pharma/index.html
田辺薬局株式会社
https://www.tnb.co.jp/
薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、セルフメディケーションを応援するプライベートブランド「5COINS PHARMA」を、田辺薬局株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐藤 淳一、以下「田辺薬局」）が運営する薬局の一部店舗において、順次販売を開始したことをお知らせいたします※1。
■「5COINS PHARMA」とは？
原則550円（税込）均一※2のOTC医薬品（市販薬）シリーズです。OTC医薬品の価格がセルフメディケーション推進の課題の一つであるという考えのもと開発し、品質と有効成分量にこだわった39品目を揃えています。本シリーズは売上が前年同期比170%※3と好調に推移しており、他社調剤薬局さまや家電量販店さま、オンラインストア「Amazon」など、これまで約100企業1,000店舗でのお取扱い実績がございます。
このたび、田辺薬局が運営する薬局の一部店舗でも販売を開始いたしました。
■プライベートブランド商品の法人向け販売について
「5COINS PHARMA」をはじめとした一部のプライベートブランド商品については、小売企業さま向けの外部販売を実施しています。お取引の概要については、下記よりご確認ください。
https://www.nicho.co.jp/corporate/business/pharmacy/pb/#title_1_1
日本調剤では、「5COINS PHARMA」の販売・流通を通して、さらなるセルフメディケーションの推進に貢献してまいります。
※1 取扱品目は店舗ごとに異なります
※2 「5COINS PHARMA」シリーズには、一部税込1,100円の商品もございます
※3 2024年8月〜2025年7月の前年同期比
【田辺薬局株式会社について】https://www.tnb.co.jp/
1984年に設立し、首都圏を中心に調剤薬局を展開しています。「薬をお渡しするだけではなく、その先の暮らしまで見守り続ける」という姿勢を大切に、各店舗が地域のニーズや要望に対応する、柔軟であたたかい医療を提供しています。
本件に関するお問合わせ先
日本調剤株式会社 広報部
TEL：03-6810-0826
MAIL：pr-info@nicho.co.jp
関連リンク
日本調剤のプライベートブランド商品の法人向け販売について
https://www.nicho.co.jp/corporate/business/pharmacy/pb/#title_1_1
5COINS PHARMA（日本調剤オンラインストア）
https://estore.nicho.co.jp/pages/lp/5coins-pharma/index.html
田辺薬局株式会社
https://www.tnb.co.jp/