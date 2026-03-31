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Ãø¼Ô¡§Yuka Mizuno and Xianwei Meng (Ì¾¸Å²°Âç³Ø)
DOI:10.1037/sgd0000911
URL:https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/sgd0000911
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TEL¡§052-558-9735
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»¨»ïÌ¾¡§Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Misperceived Public Attitudes Undermine Support for Sexual and Gender Identity Disclosure in Japan
Ãø¼Ô¡§Yuka Mizuno and Xianwei Meng (Ì¾¸Å²°Âç³Ø)
DOI:10.1037/sgd0000911
URL:https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/sgd0000911
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