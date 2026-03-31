組織変更と人事異動について

写真拡大 (全4枚)

　ヤマハ発動機株式会社は、2026年4月1日付の組織変更と人事異動を下記のとおり決定しました。

■ 組織変更について(2026年4月1日付)

マリン事業本部

国内におけるマリンビジネスの競争力強化、および業務効率の向上と機能の明確化を目的に、「マリン事業本部」の「国内事業推進部」を再編する。

・「国内事業推進部」の「開発部」が担っていたボート設計・開発機能を、「ヤマハマリン株式会社」へ移管する。

・これに伴い、「開発部」を解消する。

■ グループ会社の人事異動について (2026年4月1日付)