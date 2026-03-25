２０２６−３−２５



東芝産業機器システム株式会社



株式会社 東芝





産業用モータの保全業務を支援する



「東芝モータ音響分析アプリ」iOS版を無償公開



〜スマートフォンで産業用モータ軸受の異常音を



10秒間録音するだけで分析可能〜





































図１：東芝モータ音響分析アプリ（iOS版）（イメージ）









図２：iPhoneひとつでモータ軸受の異常音を分析（イメージ） 図２：iPhoneひとつでモータ軸受の異常音を分析（イメージ）







2．点検結果を「見える化」し、初動対応を支援



本アプリ上で、軸損傷に関する周波数レベルの「高い」「低い」「正常」など、異常の可能性を段階的に表示することで、点検後の次のアクション（点検強化、補修検討、サービスコールなど）につなげやすくなります。









株式会社東芝（以下、東芝）の100％子会社である東芝産業機器システム株式会社（以下、東芝産業機器システム）は、本日、Appleが運営するアプリケーションのダウンロードサービス「App Store」にて、産業用モータの保全業務を支援するスマートフォンアプリ「東芝モータ音響分析アプリ」（iOS版）の無償公開を開始しました。本アプリは、iPhoneのマイクで取得した産業用モータの稼働音を基に、モータ軸受に起因する異常音を検知し可視化します。熟練者の経験や人の耳による判断（聴感）に頼りがちだった産業用モータの点検を、10秒間録音するだけで簡単に行えるよう支援し、点検品質の均一化や作業効率の向上に貢献します。東芝産業機器システムと東芝は、本アプリを通じて幅広い領域の保全業務の高度化・効率化を支援するとともに、将来的には産業データを活用したさらなる付加価値サービスの展開を推進してまいります。■開発の背景近年、設備保全の現場では、熟練者の減少や人手不足、技能やノウハウの継承が進まないなどの事情から、点検品質のばらつきや作業効率の低下が課題となっています。特に産業用モータの異常音の点検においては、聴診棒※や作業員の聴覚による判断が主流であり、個人の経験や勘に依存する場面が少なくありません。東芝産業機器システムはこうした課題を解決するため、音響分析技術を活用して産業用モータの稼働音をデジタル化し、現場で異常音を検知できるスマートフォンアプリ「東芝モータ音響分析アプリ」（iOS版）を開発しました。※ 機械の動作音や異常音を聴き取って点検する金属製の診断工具。先端を機器に当て、反対側の耳当て部で骨伝導を利用して微細な音や振動を増幅して聴き分ける。■想定ユーザー工場・事業所で設備保全・工務を担当される方、機械・装置メーカーのフィールドサービス、品質保証部門の方をはじめ、現場で日常的に産業用モータ点検業務を行う方を中心に、幅広いユーザーの利用が可能です。■本アプリの特長1．iPhoneひとつでモータ軸受の異常音を分析専用センサーや測定器を使用せず、モータの軸受部にiPhoneを近づけて、10秒間録音するだけで、産業用モータ稼働音を本アプリ上で分析します。熟練者でなくても、モータ軸受に起因する異常の可能性を検知できます。