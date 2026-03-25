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【東芝】産業用モータの保全業務を支援する「東芝モータ音響分析アプリ」iOS版を無償公開
２０２６−３−２５
東芝産業機器システム株式会社
株式会社 東芝
東芝産業機器システム株式会社
株式会社 東芝
産業用モータの保全業務を支援する
「東芝モータ音響分析アプリ」iOS版を無償公開
〜スマートフォンで産業用モータ軸受の異常音を
10秒間録音するだけで分析可能〜
「東芝モータ音響分析アプリ」iOS版を無償公開
〜スマートフォンで産業用モータ軸受の異常音を
10秒間録音するだけで分析可能〜
株式会社東芝（以下、東芝）の100％子会社である東芝産業機器システム株式会社（以下、東芝産業機器システム）は、本日、Appleが運営するアプリケーションのダウンロードサービス「App Store」にて、産業用モータの保全業務を支援するスマートフォンアプリ「東芝モータ音響分析アプリ」（iOS版）の無償公開を開始しました。
図１：東芝モータ音響分析アプリ（iOS版）（イメージ）
東芝産業機器システムと東芝は、本アプリを通じて幅広い領域の保全業務の高度化・効率化を支援するとともに、将来的には産業データを活用したさらなる付加価値サービスの展開を推進してまいります。
■開発の背景
近年、設備保全の現場では、熟練者の減少や人手不足、技能やノウハウの継承が進まないなどの事情から、点検品質のばらつきや作業効率の低下が課題となっています。特に産業用モータの異常音の点検においては、聴診棒※や作業員の聴覚による判断が主流であり、個人の経験や勘に依存する場面が少なくありません。
東芝産業機器システムはこうした課題を解決するため、音響分析技術を活用して産業用モータの稼働音をデジタル化し、現場で異常音を検知できるスマートフォンアプリ「東芝モータ音響分析アプリ」（iOS版）を開発しました。
※ 機械の動作音や異常音を聴き取って点検する金属製の診断工具。先端を機器に当て、反対側の耳当て部で骨伝導を利用して微細な音や振動を増幅して聴き分ける。
■想定ユーザー
工場・事業所で設備保全・工務を担当される方、機械・装置メーカーのフィールドサービス、品質保証部門の方をはじめ、現場で日常的に産業用モータ点検業務を行う方を中心に、幅広いユーザーの利用が可能です。
■本アプリの特長
1．iPhoneひとつでモータ軸受の異常音を分析
専用センサーや測定器を使用せず、モータの軸受部にiPhoneを近づけて、10秒間録音するだけで、産業用モータ稼働音を本アプリ上で分析します。熟練者でなくても、モータ軸受に起因する異常の可能性を検知できます。
図２：iPhoneひとつでモータ軸受の異常音を分析（イメージ）
2．点検結果を「見える化」し、初動対応を支援
本アプリ上で、軸損傷に関する周波数レベルの「高い」「低い」「正常」など、異常の可能性を段階的に表示することで、点検後の次のアクション（点検強化、補修検討、サービスコールなど）につなげやすくなります。
図３：点検結果を「見える化」し、初動対応を支援（イメージ）
3．定期点検・予兆保全に活用可能
センサー設置が難しい産業用小型モータでも、iPhoneのみで定期的な音響チェックが可能となり、異常のサインを早期に検知して実施する保全方法である「予兆保全」の初期ツールとして活用できます。
図４：定期点検・予兆保全に活用可能（イメージ）
4．豊富な分析機能と点検記録の情報管理
エンベロープ分析、スペクトル分析、オクターブ分析に対応し、本アプリ上で過去データとの比較による傾向管理が可能です。会社・部門・ユーザー・モータ単位で分析結果を記録として保存でき、点検エビデンスとしても活用できます。
図５：豊富な分析機能（イメージ）
図６：点検記録の情報管理（イメージ）
■録音方法（イメージ）
録音の際は、本アプリをインストールしたiPhoneをなるべく対象のモータに近づけ、10秒間録音します。ただし、周囲の安全には十分ご配慮の上、録音を実施してください。
図７：録音方法（イメージ）
■対応OS・提供形態・注意事項
対応OS：iOS（iPhone専用）
提供形態：App Storeより無償でダウンロードが可能
注意事項：本アプリはモータ軸受異常の可能性を分析支援するツールであり、軸受の正常・異常を保証するものではありません。
ダウンロードはこちら
QRコード：
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6759645386
【補足事項】
・本文に記載した内容（サービスの内容／仕様／関連リンク／お問い合わせ先など）は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
・本アプリは、iOS版のみのリリースを予定しています。
・本アプリはモータ軸受異常の診断を支援するツールであり、軸受の正常・異常を保証するものではありません。
・本アプリは騒音計ではありません。（iPhoneの端末のマイクを使用し録音を行います）
・アプリのダウンロードと利用料は無料ですが、通信料等はご利用者様のご負担となります。
・Apple、Appleロゴ、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
・iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。