東京大学とアクサ生命が共同開発 企業の人的資本を可視化する新指標「ウェルビーイングスコア」を発表 〜客観的なデータに基づき健康経営と企業の持続的成長を後押し〜

東京大学とアクサ生命が共同開発 企業の人的資本を可視化する新指標「ウェルビーイングスコア」を発表 〜客観的なデータに基づき健康経営と企業の持続的成長を後押し〜