BTSがやってくる――。未来屋書店、BTSの4月公演に合わせて「TinyTAN」公式ライセンシーグッズを3月より展開開始

株式会社SangsangJapan

未来屋書店は、BTSの4月の日本公演に合わせ、3月より4店舗を皮切りに、BTSをモチーフとしたTinyTAN（タイニータン）の公式「ライセンシーグッズ」を販売すると発表しました。

世界的なポップアーティストであるBTSは、4月に韓国・高陽で公式ワールドツアーの初日程をスタートし、海外では初めて日本・東京にてファンへ復帰の知らせを届けます。

未来屋書店は、3月に4店舗をオープンし、今後も継続的に展開店舗を拡大していく予定です。今回ローンチされる商品は、日常使いしやすい各種ノートやメモ、歯ブラシセットなど、実用性の高いアイテムを中心に構成されており、ファンの皆様にさらなる楽しみを提供することが期待されています。

また、本企画を共同で準備しているSangsangJapanの担当者は、「本イベントを通じて、日本初公開となる多様なTinyTANの新商品もご覧いただけるため、日本のBTSファンの皆様にとって、楽しく幸せな時間をお過ごしいただける機会になる」とコメントしています。

3月にローンチされる未来屋書店の対象店舗は以下の通りです。

● 未来屋書店 津田沼South店 POP UP（千葉県習志野市）3/18～

● 未来屋書店 新潟南店（新潟県新潟市）3/20～

● 未来屋書店 新瑞橋店（愛知県名古屋市）3/20～

● 未来屋書店 マリンピア店（千葉県千葉市）3/20～

※今後も継続的に店舗を拡大予定です。

■TinyTAN正式ライセンスについて

株式会社SangsangJapanは、正式契約に基づき、日本国内における販売権を取得しています。本商品は正規ライセンスのもと企画・販売される商品です。

■会社概要

株式会社SangsangJapan

所在地：東京都港区北青山3-6-7

代表者：金城 賢

事業内容：キャラクターIPライセンス商品の企画・製造・販売

公式サイト：https://sangsangjapan.store/