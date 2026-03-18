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鍵無し！荷台無し！ライト無し！で1万円チャリ、多様性に満ちた究極のシンプル自転車『Option-０(オプションゼロ)』発売
〜自転車の常識を外したら1万円になりました〜
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■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
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情熱価格 Option-0
https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5198
株式会社ドン・キホーテは、PB（ピープルブランド）「情熱価格」から鍵・荷台・ライトを標準装備から外した1万円（税抜）の軽快車『Option-0（オプションゼロ）』を、3月21日（土）より関東のドン・キホーテ系列店舗（一部を除く）で先行販売、7月より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部を除く）にて順次発売を開始します。
■自転車の価格上昇が生んだ“究極のシンプル設計”
近年、国内の自転車業界では、原材料価格や物流費高騰などの影響から自転車の平均価格は上昇傾向にあり、販売台数の減少が続いています。ドン・キホーテで取扱う自転車カテゴリーの中でも、特に従来型の一般自転車である「軽快車」の平均単価は4年間で約1.4倍（約6,000円）上昇しています。また、業界全体において「軽快車」を取り巻く環境の変化は価格上昇だけでなく、利便性に長けた「電動アシスト自転車」の急成長、都市部ではシェアサイクルなどの電動マイクロモビリティサービスの普及が進み、軽快車に代わる移動手段が増加していることから、“軽快車離れ”が進んでいます。
そこで当社は価格帯を抑えながらより手軽に軽快車を利用してもらうため、これまで“軽快車の常識”として捉えていた「鍵・荷台・ライトの標準装備」に着目しました。必要な装備は使用者自身が選ぶことを前提に、あえて標準装備から外すことで製造コストを抑えた、多様性に満ちたシンプル設計の軽快車が誕生しました。
■必要なパーツは自分で選べる、1万円のチャリがいいでしょ
ドン・キホーテの軽快車は平均単価が20,000円を超えるなか、『Option-0』は鍵・荷台・ライトを標準装備から外すことで製造コストを抑え1万円(税抜)という低価格が実現しました。
「鍵は既に持っている」「荷台なんて使っていない」「好みのライトを取り付けたい」、そんな使用者の用途や好みに合わせて必要なパーツを選び使用者自身が別途装備することができる、自分仕様の自転車としてカスタマイズできます。
※自転車にはライト取り付け義務があります※
当商品はお客さま自身でライトを購入・装備いただくことを前提とした仕様となります。2026年4月以降、夜間走行時のライト無点灯は道路交通法違反となります。お手持ちのライトや新しくライトを購入し必ず取り付け下さい。
■商品情報
商品名：情熱価格 Option-0
価格：11,000円(税込)
カラー：ベージュ、グリーン、ネイビー
フレームサイズ：380mm
寸法： 全長(約)：1760mm、全幅(約)：540mm
サドル高さ(約)：最低740mm〜870mm
車両重量：約16kg
適正身長：約145cm以上
カゴ最大積載量：3kg
タイヤ：サイズ：26×1 3/8インチ、空気圧：350kpa
変速：なし（シングル）
商品詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5198
■自転車の価格上昇が生んだ“究極のシンプル設計”
近年、国内の自転車業界では、原材料価格や物流費高騰などの影響から自転車の平均価格は上昇傾向にあり、販売台数の減少が続いています。ドン・キホーテで取扱う自転車カテゴリーの中でも、特に従来型の一般自転車である「軽快車」の平均単価は4年間で約1.4倍（約6,000円）上昇しています。また、業界全体において「軽快車」を取り巻く環境の変化は価格上昇だけでなく、利便性に長けた「電動アシスト自転車」の急成長、都市部ではシェアサイクルなどの電動マイクロモビリティサービスの普及が進み、軽快車に代わる移動手段が増加していることから、“軽快車離れ”が進んでいます。
そこで当社は価格帯を抑えながらより手軽に軽快車を利用してもらうため、これまで“軽快車の常識”として捉えていた「鍵・荷台・ライトの標準装備」に着目しました。必要な装備は使用者自身が選ぶことを前提に、あえて標準装備から外すことで製造コストを抑えた、多様性に満ちたシンプル設計の軽快車が誕生しました。
■必要なパーツは自分で選べる、1万円のチャリがいいでしょ
ドン・キホーテの軽快車は平均単価が20,000円を超えるなか、『Option-0』は鍵・荷台・ライトを標準装備から外すことで製造コストを抑え1万円(税抜)という低価格が実現しました。
「鍵は既に持っている」「荷台なんて使っていない」「好みのライトを取り付けたい」、そんな使用者の用途や好みに合わせて必要なパーツを選び使用者自身が別途装備することができる、自分仕様の自転車としてカスタマイズできます。
※自転車にはライト取り付け義務があります※
当商品はお客さま自身でライトを購入・装備いただくことを前提とした仕様となります。2026年4月以降、夜間走行時のライト無点灯は道路交通法違反となります。お手持ちのライトや新しくライトを購入し必ず取り付け下さい。
■商品情報
商品名：情熱価格 Option-0
価格：11,000円(税込)
カラー：ベージュ、グリーン、ネイビー
フレームサイズ：380mm
寸法： 全長(約)：1760mm、全幅(約)：540mm
サドル高さ(約)：最低740mm〜870mm
車両重量：約16kg
適正身長：約145cm以上
カゴ最大積載量：3kg
タイヤ：サイズ：26×1 3/8インチ、空気圧：350kpa
変速：なし（シングル）
商品詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5198
本件に関するお問合わせ先
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HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
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情熱価格 Option-0
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