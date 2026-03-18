ＤＩＣグループ、ヒューマノイドロボットのCMFデザインのコンセプトモデルを発表







今回、「静と動 - Asia in Color, Future in Motion」を展示テーマに掲げ、アジアを起点としたデザイントレンドブック『Asia Color Trend Book 2026-27』（発行元：ＤＩＣカラーデザイン株式会社）で提示するアジア発の色彩と素材を体現したヒューマノイドロボットを展示します。



本展示では、ＤＩＣグループがアジアにおけるカラートレンドの策定と顔料技術を活かした色彩設計を担当し、PPG CAICがコーティング技術によって塗膜化と質感表現を実現。AgiBotのヒューマノイドロボットに実装しています。今回の協業により、コンセプトから素材、製品、そして体験へとつながるCMFデザインを提案します。ＤＩＣグループは、ロボティクスにとどまらず、モビリティ、建築、家電、化粧品、ラグジュアリーブランドなど、多様な分野への応用可能性を今後も提案します。



「Design Shanghai」は、国際的なデザインブランドや製品を紹介する展示会で、アジアで最も影響力のある建築家やデザイナー、多分野のクリエイターらが交流する場となっています。2024年から始まった「Beyond Craft」は、日本のものづくりの美学を色彩と素材、クラフトマンシップを通じて提示する特別展です。



