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四国初！「かがわ“企業価値・人材価値共創”プロジェクト」コンソーシアム組成に向けた連携に関する協定締結式の開催について
この度、国立大学法人香川大学（学長：上田夏生）、香川県（知事：池田豊人）、百十四銀行（取締役頭取：森匡史）、香川銀行（取締役頭取：有木浩）及び協同組合全国企業振興センター（代表理事理事長：田中尚人）は、都市圏や海外などで勤務経験を積んだ外部中核人材との協働により地域企業の経営課題解決と産業振興等への寄与を目的として、四国初「かがわ“企業価値・人材価値共創”プロジェクト」のコンソーシアム組成に向け、産学官金の５者による連携協定締結式を開催します。
１ 日 時 令和８年３月３０日（月）１６時３０分〜（４０分間程度）
２ 場 所 香川大学イノベーションデザイン研究所１階（香川県高松市番町４丁目８−２８）
３ 参加者 国立大学法人香川大学長 上田 夏生
香川知事 池田 豊人
百十四銀行取締役頭取 森 匡史
香川銀行取締役頭取 有木 浩
協同組合全国企業振興センター代表理事理事長 田中尚人
４ 次 第
１）出席者紹介 ２）プロジェクトの概要説明 ３）協定書署名 ４）出席者挨拶 ５）記念撮影
プロジェクトの詳細については、3/19（木）に改めてプレスリリースを予定しております。
▼本件に関する問い合わせ先
香川大学地域創生推進部地域連携推進課
TEL：087-832-1368
メール：yamanishi.yudai@kagawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
２ 場 所 香川大学イノベーションデザイン研究所１階（香川県高松市番町４丁目８−２８）
３ 参加者 国立大学法人香川大学長 上田 夏生
香川知事 池田 豊人
百十四銀行取締役頭取 森 匡史
香川銀行取締役頭取 有木 浩
協同組合全国企業振興センター代表理事理事長 田中尚人
４ 次 第
１）出席者紹介 ２）プロジェクトの概要説明 ３）協定書署名 ４）出席者挨拶 ５）記念撮影
プロジェクトの詳細については、3/19（木）に改めてプレスリリースを予定しております。
▼本件に関する問い合わせ先
香川大学地域創生推進部地域連携推進課
TEL：087-832-1368
メール：yamanishi.yudai@kagawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/