こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
令和７年度 崇城大学 卒業式・修了式のご案内
このたび、令和7年度 第56回崇城大学卒業式および第43回大学院修了式を下記の通り挙行いたします。本学池田キャンパスの体育会館を会場に、卒業生・修了生およびその保護者、教職員が参加します。
また、当日会場へお越しになれない方に向け、式典の様子をご視聴いただけるようライブ動画配信を行うほか、ライブ配信会場を設けます。
社会へと羽ばたく卒業生たちの晴れ姿の取材を、ぜひお願いいたします。
■令和7年度 第56回崇城大学卒業式および第43回大学院修了式
【日時】
令和8年3月20日(金・祝) 9：30開場／10：30開式
【場所】
崇城大学 池田キャンパス 体育会館
【式次第】
一、開式の辞
一、国歌斉唱
一、学位記授与
一、成績優秀賞授与
一、学長告辞
一、理事長祝辞
一、来賓祝辞
一、在学生代表送辞
一、卒業生代表答辞
一、閉式の辞
◆ライブ動画配信について
保護者向け ライブ配信会場
崇城大学 池田キャンパス SoLA3階ホール
詳細は崇城大学ホームページ
「令和7年度 卒業式・修了式について」をご覧ください。
https://www.sojo-u.ac.jp/news/2025/260225_005752.html
▼本件に関する問い合わせ先
崇城大学 広報課
TEL：096-326-3417
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
また、当日会場へお越しになれない方に向け、式典の様子をご視聴いただけるようライブ動画配信を行うほか、ライブ配信会場を設けます。
社会へと羽ばたく卒業生たちの晴れ姿の取材を、ぜひお願いいたします。
【日時】
令和8年3月20日(金・祝) 9：30開場／10：30開式
【場所】
崇城大学 池田キャンパス 体育会館
【式次第】
一、開式の辞
一、国歌斉唱
一、学位記授与
一、成績優秀賞授与
一、学長告辞
一、理事長祝辞
一、来賓祝辞
一、在学生代表送辞
一、卒業生代表答辞
一、閉式の辞
◆ライブ動画配信について
保護者向け ライブ配信会場
崇城大学 池田キャンパス SoLA3階ホール
詳細は崇城大学ホームページ
「令和7年度 卒業式・修了式について」をご覧ください。
https://www.sojo-u.ac.jp/news/2025/260225_005752.html
▼本件に関する問い合わせ先
崇城大学 広報課
TEL：096-326-3417
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/