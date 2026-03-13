令和７年度 崇城大学 卒業式・修了式のご案内

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このたび、令和7年度 第56回崇城大学卒業式および第43回大学院修了式を下記の通り挙行いたします。本学池田キャンパスの体育会館を会場に、卒業生・修了生およびその保護者、教職員が参加します。

また、当日会場へお越しになれない方に向け、式典の様子をご視聴いただけるようライブ動画配信を行うほか、ライブ配信会場を設けます。

社会へと羽ばたく卒業生たちの晴れ姿の取材を、ぜひお願いいたします。

■令和7年度 第56回崇城大学卒業式および第43回大学院修了式

【日時】　

令和8年3月20日(金・祝)　9：30開場／10：30開式

【場所】　

崇城大学 池田キャンパス　体育会館

【式次第】　

一、開式の辞

一、国歌斉唱

一、学位記授与

一、成績優秀賞授与

一、学長告辞

一、理事長祝辞

一、来賓祝辞

一、在学生代表送辞

一、卒業生代表答辞

一、閉式の辞

◆ライブ動画配信について

保護者向け ライブ配信会場

崇城大学 池田キャンパス　SoLA3階ホール

詳細は崇城大学ホームページ

「令和7年度 卒業式・修了式について」をご覧ください。

https://www.sojo-u.ac.jp/news/2025/260225_005752.html

▼本件に関する問い合わせ先

崇城大学　広報課

TEL：096-326-3417

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/