【grove】『ルコックスポルティフ』新作モデルのカラー別注スニーカーを3月16日（月）より発売
ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「grove（グローブ）」（https://store.world.co.jp/s/brand/grove/(https://store.world.co.jp/s/brand/grove/)）は、『ルコックスポルティフ』の人気シリーズ「NEXTEP（ネクステップ）」から登場する新作スニーカーの別注カラーを、オンラインストアでは3月13日（金）より先行発売、店頭では3月16日（月）より発売いたします。
全国のショッピングセンターを中心に、オフィスシーンからデイリーまで活躍するフェミニンカジュアルを展開するブランド「grove（グローブ）」は、幅広い女性に支持される着回し力の高いトレンドアイテムを多数ご提案しております。
『ルコックスポルティフ』の人気シリーズ「NEXTEP（ネクステップ）」は、ワンステップでさっと履ける快適さが魅力のスニーカーシリーズです。
「NEXTEP」シリーズの「LCSローヌSI」は、エレガントなデザインながら軽量かつ機能性を兼ね備えた人気モデルです。
今回、「LCSローヌSI」の新作モデルから、グローブ別注のグレーカラーをオーダー！
グローブらしい柔らかな大人のニュアンスカラーは、春らしいコーディネートにも馴染みやすく、カジュアルからフェミニンなスタイルまで、幅広いコーディネートにマッチします。
POINT１
かかとを滑らせるだけで、手を使わずさっと履ける。
POINT２
シュータンが本体と一体化し、巻き込みにくい。
POINT３
結び直しのいらないゴム状のシューレース。幅広の方にもうれしい「ワイド設計（3E相当）」。
POINT４
ふわっと軽く歩きやすい軽量設計。インソールは消臭機能つき。
グローブでしか買えない別注のグレーカラーを、この機会にぜひチェックしてください。
商品詳細はこちら！ :
https://store.world.co.jp/brand/grove/item/BR76999A0831?areaid=sp768_grove&wid=76911024
商品詳細
◆【ルコックスポルティフ別注】LCSローヌSI
・価格：\9,350（税込）
・サイズ：23.0/23.5/24.0/24.5
・カラー：グレー（別注カラー）/ブラック
サテン調の光沢素材をミックスし、ブランドロゴにはシルバーラメの刺繍を施すなど、細部まで上品さにこだわったグローブらしいデザインです。厚底仕様のソールは、クッション性と軽量性を両立。スタイルアップを叶えつつ、軽やかな履き心地の一足です。
『ルコックスポルティフ』とは？
「ルコックスポルティフ」は、フランスに起源を持つ総合スポーツブランドです。ブランド名の「le coq」はフランス語で「雄鶏」を意味し、フランスの国鳥であり、ロゴマークにもなっている雄鶏がシンボルです。機能性とファッション性を兼ね備えたスポーツウェアやシューズを開発しており、 幅広い客層に支持されているスポーツブランドです。
【 商品のお取り扱い 】
■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/grove/
■ 全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768)
【 Social media 】
■ Instagram https://www.instagram.com/grove_jp/(https://www.instagram.com/grove_jp/)
■ LINE https://page.line.me/pem9992o(https://page.line.me/pem9992o)
■ X https://x.com/grove_jp(https://x.com/grove_jp)
【 Brand Concept 】
“My Feminity My Life”
日常をちょっぴり可愛く上品に。きっとすぐに私らしさが見つかります。
＜会社概要＞
・名称：株式会社アルカスインターナショナル（ワールドグループ）
・代表者：内山 誠一
・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
（ワールド 企業サイト）：https://corp.world.co.jp/
（ワールドグループ 公式オンラインストア）：https://store.world.co.jp/