こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
エディオンピースウイング広島の熱狂を自宅で再現！ サンフレッチェ広島とコラボした特別仕様のサッカー盤が新登場
先着特典ステッカー＆選手サイン入りグッズが当たるチャンスも！
株式会社エディオンは、2026年4月11日（土）より、株式会社エポック社（本社：東京都台東区）とのコラボレーションによるエディオンオリジナル玩具「サッカー盤 ロックオンストライカー サンフレッチェ広島 エディオンピースウイング広島 ver.」を、玩具取扱い店舗およびインターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）にて販売いたします。
株式会社エディオンは、プロサッカーチーム「サンフレッチェ広島」のクラブトップパートナーとして、地域の皆様と共にチームを応援し続けております。この度、エポック社が1965年から60年以上にわたって販売してきたボードゲームの金字塔「サッカー盤」を、サンフレッチェ広島のチームカラーである“広島バイオレット”を基調とした特別仕様で制作いたしました。進化したシュート機能「ロックオンストライカー」を搭載し、エディオンピースウイング広島（サッカー専用スタジアム）さながらの白熱した試合をご家庭でお楽しみいただける特別なサッカー盤です。
【 本商品の特徴 】
■ サンフレッチェ広島 完全オリジナルデザイン
筐体に配置されたサンフレッチェロゴやエンブレム、そしてチームカラーに染まったフィールドプレーヤー。サンフレッチェ広島のアイデンティティを随所に反映させた、プレミアムな仕上がりです。
■ 進化したシュート機能「ロックオンストライカー」
最新のシュート機能を搭載し、狙った場所への正確なパスや、豪快なシュートが可能。スタジアムさながらの白熱した試合展開を指先で体感できます。
■ エディオンオリジナルモデル
ご家族や友人と盛り上がるのはもちろん、お子様への特別なギフトやコレクターズアイテムとしてもおすすめです。
【 概要 】
1. 商品：サッカー盤 ロックオンストライカー サンフレッチェ広島 エディオンピースウイング広島 ver.
2. メーカー：エポック社
3. 発売日：2026年4月11日（土）
4. 取り扱い：エディオンの玩具取扱い店舗※、およびエディオンネットショップ
5. 価格：8,000円（税込）
6. 対象年齢：5歳以上
※取り扱いの有無につきましては、お近くの店舗へお問い合わせください。
【 発売を記念した先着購入特典をご用意 】
発売を記念して、本商品をご購入の方、先着3,000名様にオリジナルステッカーをプレゼントします。さらに、ステッカー裏面にあるQRコードからお申込みいただいたお客様の中から抽選で、サンフレッチェ広島所属選手のサイン入りプレミアムグッズが当たる懸賞企画を実施予定です。
詳しくは店頭またはエディオンアプリにてご確認ください。
関連リンク
エディオン店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
