こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【オリックス自動車】京セラドーム大阪でオリックス・バファローズを一緒に応援！ ビュッフェ付きペア観戦チケットプレゼントキャンペーンを開始
オリックスレンタカー公式Xのフォロー＆リポストで、合計64組128名様をご招待
オリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、社長：内藤 進）は、2026年3月12日（木）から、オリックスレンタカーの公式Xアカウント※にて「ビュッフェ付きペア観戦チケットプレゼントキャンペーン」を実施しますので、お知らせします。
本キャンペーンでは、オリックスレンタカー公式Xアカウントをフォロー後、キャンペーン投稿をリポストの上、専用フォームからご応募いただいた方の中から抽選で、合計64組128名様へ京セラドーム大阪バックネット裏「スーパーエグゼクティブシート」のペア観戦チケットをプレゼントします。2026年シーズンに京セラドーム大阪で開催されるオリックス・バファローズ主催の公式戦全64試合が対象で、各試合1組2名様をご招待します。
3月および4月の試合については、2026年3月12日（木）〜3月18日（水）に応募を受け付けます。5月以降は、各開催月の前月上旬頃に、応募受付期間や対象試合、応募フォームを案内するキャンペーン投稿を行います。
オリックスレンタカーは、今後もお客さまのニーズに寄り添った商品やサービスを通じて車に乗る楽しさをご提供し、多くのお客さまに選ばれ続けることを目指してまいります。
※ オリックスレンタカー公式Xアカウント：https://x.com/orix_rentacar
■オリックスレンタカー「ビュッフェ付きペア観戦チケットプレゼントキャンペーン」概要
■スーパーエグゼクティブシートについて
「スーパーエグゼクティブシート」は、バックネット裏という特別な場所から試合全体を味わえる、上質な観戦席です。投手の指先から放たれる一球一球の迫力、そして打球が描く軌道を正面から追うことができる観戦席であり、野球に詳しくない方でも自然と試合の流れに引き込まれます。さらに、専用のラウンジでは、落ち着いた空間でビュッフェスタイルの食事もお楽しみいただけます。観戦の合間に食事を取ったり、ゆったり腰を落ち着けてプレーに集中したりと、自分らしいぜいたくな時間を過ごせます。
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
オリックスレンタカー【公式】（@orix_rentacar）
https://x.com/orix_rentacar
オリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、社長：内藤 進）は、2026年3月12日（木）から、オリックスレンタカーの公式Xアカウント※にて「ビュッフェ付きペア観戦チケットプレゼントキャンペーン」を実施しますので、お知らせします。
本キャンペーンでは、オリックスレンタカー公式Xアカウントをフォロー後、キャンペーン投稿をリポストの上、専用フォームからご応募いただいた方の中から抽選で、合計64組128名様へ京セラドーム大阪バックネット裏「スーパーエグゼクティブシート」のペア観戦チケットをプレゼントします。2026年シーズンに京セラドーム大阪で開催されるオリックス・バファローズ主催の公式戦全64試合が対象で、各試合1組2名様をご招待します。
オリックスレンタカーは、今後もお客さまのニーズに寄り添った商品やサービスを通じて車に乗る楽しさをご提供し、多くのお客さまに選ばれ続けることを目指してまいります。
※ オリックスレンタカー公式Xアカウント：https://x.com/orix_rentacar
■オリックスレンタカー「ビュッフェ付きペア観戦チケットプレゼントキャンペーン」概要
■スーパーエグゼクティブシートについて
「スーパーエグゼクティブシート」は、バックネット裏という特別な場所から試合全体を味わえる、上質な観戦席です。投手の指先から放たれる一球一球の迫力、そして打球が描く軌道を正面から追うことができる観戦席であり、野球に詳しくない方でも自然と試合の流れに引き込まれます。さらに、専用のラウンジでは、落ち着いた空間でビュッフェスタイルの食事もお楽しみいただけます。観戦の合間に食事を取ったり、ゆったり腰を落ち着けてプレーに集中したりと、自分らしいぜいたくな時間を過ごせます。
スーパーエグゼクティブシート
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
オリックスレンタカー【公式】（@orix_rentacar）
https://x.com/orix_rentacar